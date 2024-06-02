Из-за действий хуситов в Красном море, которые привели к фактической блокаде Баб-эль-Мандебского пролива для западных коммерческих судов, мировая торговля испытывает значительные потрясения.

В результате, как пишет Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков, больше всего могут пострадать западные страны.

Согласно данным агентства, спустя почти полгода с начала блокады пролива хуситами, экономические последствия только усиливаются: крупные азиатские порты перегружены, сроки доставки товаров в США и Европу увеличиваются, а ставки фрахта возросли в несколько раз.

Директор лондонской консалтинговой компании Enmetena Advisory Максимилиан Хесс отметил, что даже "наспех собранный беспилотник сегодня способен изменить маршруты мировой торговли".

Хуситы, также известные как "Ансар Аллах", представляют собой военно-политическую группировку мусульман-шиитов, в основном обитающих на севере Йемена.

Они поддерживают тесные связи с Ираном и ливанской партией "Хезболла". Численность их боевого крыла составляет примерно 200 000 человек.

Идеологически хуситы придерживаются шиитских направлений в исламе, в частности, шиитского зейдитского течения, которое является местной формой фундаментализма.

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