Пограничники осуществляют наблюдение на железнодорожных станциях на западе Украины с целью выявления тех, кто прибыл в близлежащие территории с намерением незаконно покинуть Украину, передал информацию пресс-секретарь пограничного отряда в Черновцах, Константин Лисник.