Греческое торговое судно Tutor, подвергшееся атаке йеменских хуситов в Красном море в начале июня, предположительно затонуло. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В сообщении UKMTO указывается, что судно, вероятно, затонуло. Речь идет о судне, которое было обстреляно 12 июня, в 120 километрах к юго-западу от порта Ходейда. После атаки экипаж судна был эвакуирован.
UKMTO рекомендует судам, курсирующим в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее, 12 июня, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об атаке йеменских хуситов на судно Tutor, в результате которой оно получило серьезные повреждения.
По данным CENTCOM, беспилотный надводный аппарат хуситов атаковал судно, находившееся в собственности и под управлением Греции. В результате атаки был поврежден машинный отсек судна.
Кроме того, хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты, но ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщали о каких-либо пострадавших или ущербе.
После того, как группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября 2023 года, хуситы, контролирующие значительную часть территории Йемена, включая столицу Сану, усилили обстрелы судов в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
Фото: From Wikimedia Commons/ Sallam (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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