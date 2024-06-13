Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее север Йемена, объявило о нападении на три судна в Красном и Аравийском морях за последние сутки, применив баллистические ракеты и беспилотники.



Военно-морские и ракетные подразделения вместе с противовоздушной обороной провели три операции за последние 24 часа.



Первый удар был нанесен по судну "Verbena" в Аравийском море, что привело к возгоранию корабля, указывается в заявлении хуситов, опубликованном в их Telegram-канале.Еще два судна, по данным хуситов, были атакованы в акватории Красного моря.



В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за прошедшую неделю США и Великобритания 22 раза совершили бомбардировки провинций Ходейда, Сана и Римат на территории Йемена, нанеся в том числе удары по зданию местных властей в Римат, где погибли два человека, а девять получили ранения.