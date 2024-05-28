Ученые из Центра прогнозирования климата NOAA предупредили о высоком риске сильных ураганов в 2024 году. Сезон ураганов ожидается очень напряженным, с периодом с 1 июня по 30 ноября.
Прогнозируется, что в этом году в Атлантике возникнет от 17 до 25 бурь, из которых от восьми до 13 превратятся в ураганы, включая не менее четырех очень сильных. Этот прогноз обусловлен несколькими факторами, включая высокую температуру воды в Атлантическом океане, большое количество влаги в атмосфере и климатический феномен Ла-Нинья.
Ученые выражают опасения относительно сезона муссонов в Западной Африке, который может еще более усилить ураганы в Атлантике. Подобные условия в последний раз наблюдались в 2005 году, что привело к опустошительным последствиям, включая ураган "Катрина".
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