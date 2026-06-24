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Красное море, Хургада
Красное море, Хургада
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Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:14

Отдых за 40 рублей: как устроены обновленные муниципальные пляжи Египта в 2026 году

Летние каникулы у Красного моря в 2026 году привнесут для российских туристов серьезные изменения и новые ограничения. В Хургаде действуют строгие правила входа на пляжи, которые отличают это направление от более привычного Средиземноморского побережья Египта. Здесь всего три официальных общественных пляжа, однако большинство отдыхающих вынуждены оставаться в рамках курортных отелей. Для обывателя это, конечно, становится настоящим сюрпризом в свете экономического планирования бюджета.

"Поправки в правилах доступа к пляжам Хургады обеспечивают большую безопасность и комфорт для семейных пар и женщин. Это решение направлено на создание контролируемой среды", — разъяснил эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов.

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Правила доступа на пляжи

В отличие от других регионов, таких как побережье Средиземного моря, в Хургаде решено ограничить возможность посещения местных пляжей. В городе всего три муниципальных пляжа, которые контролируются единым органом власти. Из-за этого 90% отдыхающих оказываются внутри курортных отелей.

На фоне этих изменений власти установили новый фейсконтроль на входе. Попасть на пляж могут только семейные пары, женщины и дети. Одиноких мужчин без сопровождения женщин попросту развернут на входе. Подобный шаг направлен на эстетику и безопасность отдыха.

Эти нововведения стали результатом постановления Дивана администрации провинции Красное Море, целью которого является обеспечение порядка и безопасности на популярных диких пляжах. Безопасность на воде теперь контролируется сертифицированными спасателями, которые расставлены вдоль пляжей.

Цены на пляжах

Ночные преобразования дополнительно сказались на ценах. Теперь пляжи "Эль-Аиллят", "Саваки" и "Мерит" предлагают входные билеты для экономных туристов. Пляж "Эль-Аиллят", несмотря на свою популярность, взимает всего 50 египетских фунтов, что эквивалентно 95 рублям. Эта стоимость включает шезлонги и зонтики, а также услуги спасателей.

Тем не менее, пляж "Мерит" предлагает установленные цены на уровне всего 20 фунтов (около 40 рублей), что дает люфт для больших семей и групп. На этих площадках также открылись недорогие кафе, где предлагаются постоянно обновляющиеся меню.

Анализ ситуации предоставляет эксперт Фуад эль Гохари: "Муниципальные пляжи теперь стали обустроенными зонами, доступными для среднестатистического туриста. Если вы убедитесь, что соблюдаете правила и приходите с семьей, посещение этих пляжей не составит труда и будет вполне доступным".

"Благодаря обновленным правилам и доступным ценам, пляжи Хургады могут стать интересной альтернативой курортным отелям для семейных пар. Однако важно помнить о новых требованиях к входу", — подметила эксперт по туризму Елена Кузнецова.

Эксперт по туризму Елена Кузнецова

Рекомендации для туристов

Для тех, кто собирается посетить пляжи Хургады, полезно помнить, что необходимо приносить с собой мелкие купюры для оплаты входных билетов, так как карты могут не приниматься. Кроме того, он будет запрещено проносить стеклянные бутылки на территории пляжей.

Также стоит обращаться внимание на проведенные изменения: пляж "Мерит" теперь известен как "Курорт Семей 2", с его площадью в 25 тысяч квадратных метров, что делает его привлекательным для вечерних прогулок. Для тех, кто хочет сэкономить, такие пляжи могут стать находкой.

В итоге пляжи Хургады становятся все более привлекательными для экономных семей и отдыхающих, желающих проводить время у моря, не воспринимая ограничения как преграду, а как новую степень безопасности.

FAQ

Вопрос: Какие документы нужны для доступа на пляжи Хургады? Ответ: Необходимы только наличные для оплаты входа и соблюдение правил (сопровождение женщин или семьи).
Вопрос: Каковы часы работы муниципальных пляжей? Ответ: Пляжи работают с утра до вечера, уточните конкретное время на месте.
Вопрос: Есть ли услуги проката на пляжах? Ответ: Да, на большинстве пляжей есть шезлонги и зонтики в аренду.
Вопрос: Как часто проводятся проверки безопасности на пляжах? Ответ: Проверки безопасности проходят круглосуточно, контроль осуществляется спасателями и охраной.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Елена Кузнецова

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Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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