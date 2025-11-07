Ожидал подорожания, но не в 3 раза: с января за аренду охотничьих баз платим намного больше

С 2026 года охотники Челябинской области будут платить значительно больше за использование баз на арендованных земельных участках. Согласно постановлению правительства РФ, с января тарифы увеличатся в 2,8 раза. Новые ставки затронут охотничьи базы, егерские кордоны, вольеры и питомники диких животных.

Как изменятся ставки

Согласно изменениям в постановлении, плата за аренду гектаров для охотничьих баз и егерских кордонов в Челябинской области вырастет с 2,179 тысячи рублей до 6,27 тысячи рублей. Для вольеров и питомников диких животных ставка увеличится с 32,1 рубля до 64,2 рубля за гектар.

Кроме того, для остальной площади лесных участков, не занятой объектами охотничьей инфраструктуры, плата вырастет с 5 рублей до 10 рублей за гектар.

Тарифы для муниципалитетов

Новые тарифы будут распространяться на все муниципальные образования региона. Они затронут и договоры аренды лесных участков, заключённые до вступления постановления в силу. Это означает, что повышение ставок будет касаться не только новых, но и уже действующих арендаторов.

Сравнение с другими регионами Урала

По сравнению с соседними регионами Урала, тарифы на аренду лесных участков для охотничьих баз в Челябинской области будут выше, чем в Курганской области (там ставка составляет 5,38 тысячи рублей), но ниже, чем в Свердловской области, где плата составляет 6,08 тысячи рублей.

Для вольеров и питомников ставка в Челябинской области будет существенно выше, чем в Свердловской области (где она составляет 26,96 рубля), но в два раза меньше, чем в Курганской области, где эта ставка составляет 214 рублей.