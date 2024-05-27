Будапешт по-прежнему выступает против выдвижения фигуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте на роль генерального секретаря НАТО из-за недоверия к политику, который ранее призывал "унизить Венгрию", сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.
По мнению Сийярто, невозможно претендовать на лидерскую должность в организации, где доверие играет важнейшую роль, будучи сторонником идеи уничтожения достоинства определенной страны. В своем выступлении в румынском Тыргу-Муреше, передаваемом телеканалом М1, он заявил: "Если кто-то продолжает считать, что необходимо унизить Венгрию, мы не можем им доверять".
Также он выразил поддержку инициативе президента Румынии Клауса Йоханниса на роль генсека НАТО, поскольку ранее такого представителя Восточной Европы в этой должности не было, что считается актуальным в текущей обстановке.
Сообщается, что Марк Рютте является главным кандидатом на пост нового генерального секретаря НАТО с поддержкой более 20 стран-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО. Он отметил, что США придерживаются данной позиции неоднократно, а также подтвердила это постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Американцы стремятся к тому, чтобы имя преемника Йенса Столтенберга стало известно до июльского саммита НАТО в Вашингтоне.
Йенс Столтенберг ранее заявлял, что останется на посту генсека до октября 2024 года. Решение об этом было принято на саммите альянса в Вильнюсе в июле прошлого года. СМИ отмечали, что причиной задержки назначения нового лидера стали трудности с достижением консенсуса среди всех стран-членов НАТО.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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