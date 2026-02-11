Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© ru.freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 17:07

Салаты перестали быть пресными — всё решил один продукт из холодильника

Идеальная заправка для салата не всегда требует сложных ингредиентов и долгих экспериментов. Иногда всё необходимое уже стоит на полке в холодильнике — просто мы не привыкли использовать продукт по-новому. Один такой ингредиент способен за пару минут превратить обычный салат в сытное и яркое блюдо. Об этом сообщает Simply Recipes.

Почему хумус отлично подходит для заправок

Хумус уже обладает тем, что ценится в хорошей заправке: кремовой текстурой, насыщенным вкусом и сбалансированным составом. В нём есть и жиры, и белок, и специи, благодаря чему салат становится более сытным и "законченным" без лишних добавок. В отличие от многих магазинных соусов, хумус не перегружен сахаром и стабилизаторами и легко адаптируется под разные вкусы.

Идея использовать хумус как заправку часто возникает из практики: все ингредиенты для салата готовы, а привычного винегрета под рукой нет. В таких случаях хумус неожиданно оказывается удобной и удачной заменой, которая быстро приживается в повседневной кухне.

Как превратить хумус в универсальную заправку

Процесс максимально простой и не требует строгих пропорций. Базовая формула строится вокруг трёх компонентов: хумуса, кислоты и масла. Всё остальное — вопрос вкуса и конкретного блюда.

В основе используются:

  • около четверти чашки хумуса любого солёного вкуса;
  • столовая ложка кислоты — лимонного или лаймового сока, уксуса или даже огуречного рассола;
  • столовая ложка оливкового масла первого отжима.

Ингредиенты достаточно смешать венчиком или вилкой. Если заправка кажется слишком густой, её легко довести до нужной консистенции, добавляя воду по чайной ложке.

Как настраивать вкус под разные салаты

Хумусовая заправка ценится за гибкость. В неё легко добавить специи, чеснок, шалот, свежую зелень или несколько капель ароматного масла. Тмин, орегано, карри или чили-порошок меняют характер соуса буквально за секунды, позволяя подстроить его под средиземноморскую, восточную или более нейтральную кухню.

Важно пробовать заправку в процессе. Хумус у разных производителей отличается по соли, кислотности и плотности, поэтому насыщенные ингредиенты лучше добавлять постепенно.

Текстура имеет значение

Если хумус содержит кусочки оливок, запечённого перца или других добавок, заправку можно пробить блендером. Это сделает её более гладкой и удобной для смешивания с листьями салата. Погружной блендер или кухонный комбайн хорошо справляются с этой задачей.

Не только для листовых салатов

Хумусовая заправка подходит не только для зелени. Её используют в салатах с питой, овощами, фетой и оливками, добавляют в зерновые боулы или подают как соус к запечённым овощам. Она связывает ингредиенты и делает блюдо более цельным и насыщенным по вкусу.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

