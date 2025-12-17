Увлажнитель может навредить: эти места в доме для него — под строгим запретом

Увлажнитель воздуха часто становится настоящим спасением в сезон простуд и сухого воздуха. Он помогает легче дышать, уменьшает першение в горле и делает сон комфортнее. Но даже полезный прибор может навредить, если поставить его не там, где нужно. Об этом сообщает издание Southern Living.

Почему место для увлажнителя имеет значение

Увлажнитель работает с горячим паром или холодным туманом, а значит, сочетает в себе влагу, электричество и тепло. Неправильное расположение может привести к повреждению мебели, появлению плесени или даже ожогам. Именно поэтому эксперты советуют заранее продумать, где прибор будет стоять, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

На полу

Пол — одно из худших мест для увлажнителя, несмотря на кажущуюся логичность. Тёплые модели сильно нагреваются, и ребёнок или питомец могут легко получить ожог. Кроме того, ночью прибор легко задеть ногой и опрокинуть. Холодный туман тоже не лучший вариант для пола: влага оседает на коврах и деревянных покрытиях, вместо того чтобы равномерно распределяться в воздухе.

Рядом с вентиляционными отверстиями

Кажется, что поток воздуха из вентиляции поможет быстрее разнести влагу по комнате, но на практике происходит обратное. Сухой горячий воздух от отопления может быстро испарять туман или уносить его в сторону, снижая эффект. В результате влажность не повышается, а прибор работает впустую.

Слишком близко к кровати

Многие ставят увлажнитель прямо у изголовья, особенно во время болезни. Однако это небезопасно. В темноте легко задеть прибор или случайно прикоснуться к горячему корпусу. Оптимально размещать увлажнитель рядом с кроватью, но на безопасном расстоянии, чтобы исключить риск ожогов и протечек. То же правило касается и детских комнат.

На деревянной мебели

Хотя увлажнитель желательно приподнять над полом, не каждая поверхность для этого подходит. Антикварные столы, комоды и мебель с деликатной отделкой могут пострадать от постоянной влаги. Без защиты дерево темнеет, коробится и теряет внешний вид. Если другого варианта нет, поверхность стоит закрыть водонепроницаемой подкладкой.

Рядом с электроприборами и проводами

Вода и электричество — опасное сочетание. Увлажнитель не стоит ставить рядом с телевизорами, ноутбуками, зарядными устройствами или обогревателями. Важно также следить, чтобы сквозняки не направляли поток влаги прямо на розетки или технику. Безопасное расстояние снижает риск короткого замыкания и поломок.

Правильно выбранное место делает увлажнитель не только эффективным, но и безопасным. Разместив прибор вдали от пола, мебели и электроники, вы сможете спокойно пользоваться им всю ночь и получать максимум пользы для здоровья и комфорта.