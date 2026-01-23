Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Человекоподобный робот в умном доме
Человекоподобный робот в умном доме
© NewsInfo.Ru by Елена Маркова is licensed under public domain
Елена Маркова Опубликована сегодня в 14:30

Будущее споткнулось о порог: мечта об автоматическом доме разбилась о холодную реальность

Человекоподобные роботы пока не готовы к массовому использованию дома — BGR

Смогут ли человекоподобные роботы однажды стать полноценными "диспетчерами" умного дома — вопрос, который всё чаще звучит на крупных технологических форумах. CES 2026 показала: индустрия сделала заметный шаг от экспериментальных прототипов к более зрелым решениям. То, что ещё недавно выглядело как демонстрация экзотических машин, сегодня всё больше напоминает задел на бытовое будущее. Об этом сообщает издание BGR.

От эффектных демонстраций к реальным сценариям

Человекоподобные роботы постепенно вытесняют с выставок привычные образы четвероногих машин, которые прежде служили главным символом робототехники. Компании всё активнее делают ставку на форму, близкую к человеческой, поскольку именно под неё изначально проектировались дома, офисы и общественные пространства. Такая логика хорошо вписывается в развитие экосистемы умного дома, где уже сейчас внимание уделяется не только автоматизации, но и тому, как техника взаимодействует с человеком в повседневной среде, включая вопросы энергопотребления и безопасности устройств в быту, например проблему потребления энергии в режиме ожидания.

Первые партии человекоподобных роботов уже переданы компаниям и отдельным ранним пользователям. Несмотря на высокий интерес, производители всё ещё ищут практические сценарии применения. Основные барьеры остаются прежними: высокая стоимость, незрелое программное обеспечение и отсутствие по-настоящему автономного "мышления", даже при впечатляющем уровне аппаратной части.

Компании, формирующие направление

Одним из заметных игроков стала компания 1X, привлёкшая внимание моделью Neo. Робот оказался технологически продвинутым, но зависимым от оператора. Ответом на эту проблему стал анонс новой версии 1X World с обновлённым программным обеспечением, способным формировать внутренние визуальные модели задач по текстовым или голосовым командам. При этом разработчики подчёркивают важность обучения через реальные сенсоры, чтобы робот корректно понимал физические ограничения окружающего мира, а не опирался на абстрактные сценарии.

Компания XPENG, известная в других сегментах высоких технологий, представила человекоподобного робота восьмого поколения. Его движения и походка получили высокие оценки, однако производитель не спешит с домашним применением. В ближайшей перспективе такие роботы рассматриваются как администраторы и гиды в общественных пространствах, где контроль среды и сценариев использования жёстче, чем в жилых помещениях.

Общий интеллект и коллективное обучение

На CES 2026 компания Neura показала подход, основанный на коллективном обучении. Новая нейронная сеть позволяет роботам обмениваться приобретёнными навыками между устройствами, ускоряя общее развитие экосистемы. Модель 4NEO gen 3.5 получила улучшенное восприятие среды за счёт материала, имитирующего кожу, что повышает точность взаимодействия с объектами в помещении, где уже сегодня важно учитывать нюансы размещения техники и электроники, вплоть до того, как неправильное отключение устройств может влиять на их работу, как это происходит с бытовой электроникой при резком обесточивании.

Насколько близко будущее умного дома

Несмотря на заметный прогресс, массовое появление человекоподобных роботов в быту остаётся делом не ближайших лет. Текущий уровень развития показывает, что стандартные бытовые задачи по запросу всё ещё остаются сложной целью. Дополнительным фактором станет регулирование, которое неизбежно ужесточится по мере выхода роботов за пределы лабораторий и выставочных залов.

Даже при возможности покупки такого устройства его практическая польза будет ограниченной. Аппаратная база близка к готовности, но программная часть и глубоко интегрированный искусственный интеллект пока находятся в стадии активной доработки. Именно от них будет зависеть, смогут ли человекоподобные роботы действительно взять на себя управление умным домом, а не остаться эффектной, но нишевой технологией.

Автор Елена Маркова
Елена Маркова — дизайнер, профильное образование, опыт 12 лет. Эксперт в промышленном дизайне, эргономике и проектировании предметно-пространственной среды.

