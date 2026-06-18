Сколько людей еще родится на Земле? Математический ответ на главный вопрос

В жаркий день в офисе кондиционер гудит на одной ноте, а на кухне знакомая шепчет: "Слушай, мы же даже не знаем, сколько нас вообще". Так же легко ошибиться и в другой арифметике — когда люди пытаются прикинуть, сколько ещё продлится человечество. В одной из таких моделей отправной точкой служит простая статистика: за всю историю на Земле жило 117 миллиардов человек. Дальше математика превращает эти числа в "длинную очередь" и смотрит, где в ней находится современный человек. Отсюда и получается оценка: с вероятностью 95% человечество просуществует ещё 17 тысяч лет.

"Статистические оценки срока зависят не только от исходных чисел, но и от того, как именно сформулирована гипотеза: где мы стоим в "очереди” и как трактуется неопределённость. Если эти допущения меняются, меняется и вывод по вероятности. Поэтому такие расчёты корректнее воспринимать как упражнение с допущениями, а не как прогноз календаря". Ирина Соколова

Откуда берётся цифра в 2,34 триллиона

Математики исходят из того, что за всю историю человечества на Земле жило 117 миллиардов человек. Именно эта оценка становится опорой, чтобы приблизить общее количество людей (обозначают его как N), которые когда-либо смогут жить на планете.

Дальше модель упрощают до одной идеи: всех родившихся людей представляют как длинную линию. Выбранный "наблюдатель" (в тексте пример — вы) должен оказаться где-то внутри этой линии, но точное место неизвестно. Из-за неопределённости приходится работать не с одним числом, а с интервалами и вероятностями.

Когда из 117 миллиардов вычленяют место "сейчас" в этой длинной линии, математики получают ограничение: общий итог N должен быть таким, чтобы современный человек с нужной вероятностью попадал в определённый участок. В статье описан один из шагов — формулировка через вероятность "между 0,05 N и N”.

В итоге максимальную оценку общего числа людей записывают как 2,34 триллиона. Это не "приговор", а ответ на вопрос, какое N допустимо при заданной статистической конструкции и выбранной вероятности.

Почему используют "очередь" и проценты

Внутри модели есть ключевое допущение: шанс оказаться в первой или второй половине "очереди" равен 50 на 50. Проще говоря, в этой постановке наблюдатель рассматривается как случайная точка на линии.

Дальше автор описывает интервал, на который можно "настроить" уверенность. Приводится формулировка: можно на 95% быть уверенным, что мы находимся в области между от 0,05 N до N. То есть текущее человечество оказывается не в самой ранней части линии, а заметно ближе к концу — но не обязательно на самом финише.

Именно поэтому в уравнении фигурирует 117 миллиардов как "x”, причём в тексте отмечено, что x больше 0,05 N. Следом идёт простая связь: тогда 20 x больше N. Такая связка и позволяет получить оценку максимального N.

Тут и появляется итоговая верхняя граница — 2,34 триллиона людей. Логика в целом математическая: она работает только при тех же допущениях про случайность позиции и про выбранные интервальные вероятности.

Как из оценки численности получается срок в 17 100 лет

Следующий шаг — связать итоговую численность с темпом появления людей на свет. В материале учитывают средние темпы рождаемости: в среднем 130 миллионов в год за последние 40 лет.

Дальше автор предлагает расчёт через простое приближение: если число рождений в 130 миллионов в год не меняется, то до достижения 2,34 триллиона потребуется ещё 17 100 лет. Цифра получается именно от разницы между текущей оценкой накопленной численности и верхней оценкой общей численности.

При этом подчёркивается оговорка: реальная величина может сдвигаться, если меняется рождаемость — она то растёт, то падает. Но порядок величин в статье оставляют тем же, то есть речь идёт не о точном календаре, а о масштабе времени.

В тексте также указано, что такой расчёт встраивают в разговор о том, как математики "подсчитывают близость конца света". Но сам смысл тут скорее в том, как числа переводят в сроки, а не в том, что это точный прогноз.

Чего модель не учитывает

Автор отдельно оговаривает: модель носит исключительно статистический характер. Она не встраивает риск внезапных глобальных или космических катаклизмов, ядерных войн и других "неприятных неожиданностей".

Ещё один нюанс — термин "конец человечества" в модели трактуется шире, чем просто вымирание. В материале говорится, что "конец" может означать не обязательно исчезновение вида, а его переход в новый тип.

Из-за этих ограничений любые цифры вроде "17 тысяч лет" корректнее читать как результат выбранной математической рамки. Измени допущения — изменится вывод.

Если хочется посмотреть, как в науке работают модели, которые тоже завязаны на допущениях, полезно вспомнить разбор про то, почему прошлые климатические расчёты оказались неточными. Спутниковые снимки зафиксировали глубокие разломы на гигантском массиве, который десятилетиями сдерживал движение ледяных масс.

FAQ

Вопрос? Что именно означает 95% в этой модели?

Ответ: Это вероятность того, что "текущее положение" человечества в длинной линии окажется в интервале от 0,05 N до N, исходя из допущения про случайную позицию наблюдателя.

Вопрос? Откуда взялись 117 миллиардов и где они используются?

Ответ: Это оценка количества людей, которые жили на Земле за всю историю. Её берут за x в уравнении, чтобы ограничить возможное общее число N.

Вопрос? Почему срок получился именно 17 100 лет?

Ответ: По тексту он выводится из того, что рождаемость сохраняется на уровне 130 миллионов в год, а цель — достичь оценки 2,34 триллиона людей.

Вопрос? Модель учитывает катастрофы и войны?

Ответ: Нет. В статье прямо сказано, что она не учитывает риск внезапных глобальных или космических катаклизмов и ядерных войн.

Проверено экспертом: научный аналитик и популяризатор научных исследований Дмитрий Грачёв

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