Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:36

Поддержка для маленьких жизней: благотворительный фонд отправил в Ставрополье тонны молочных смесей

МЧС доставило 24 тонны детских смесей в Ставрополье из фонда Примакова

Поток гуманитарной помощи, прибывший в Ставропольский край, стал очередным эпизодом масштабной поддержки семей с детьми, которую в последние месяцы координируют общественные организации и экстренные службы.

Доставка и назначение помощи

Поставка была организована силами МЧС, которое обеспечило логистику и распределение груза между муниципалитетами. В регион направили партию премиальных детских смесей, предназначенных прежде всего для тех, кто сталкивается с трудностями при обеспечении полноценного рациона для малышей. В зоне особого внимания оказались семьи, оказавшиеся в уязвимом положении из-за ограниченных доходов.

Приём груза также учёл потребности тех, кто вынужденно переехал из приграничных территорий и районов, затронутых событиями СВО. Эти семьи временно располагаются в Ставрополье и нуждаются в стабильной поддержке. Региональные службы и социальные ведомства задействованы в передаче питания адресно, чтобы ресурсы быстро попадали к тем, кому они необходимы.

Масштаб акции и участие благотворителей

Отправку обеспечил благотворительный фонд имени Евгения Примакова, который направил в край 24 тонны детских смесей. Поставка стала частью более широкой гуманитарной программы, в рамках которой помощь передаётся в разные субъекты страны. Работа фонда строится в тесном взаимодействии с региональными омбудсменами, что позволяет учитывать особенности каждого региона и оперативно реагировать на запросы.

Всего в ходе акции в семь регионов было распределено свыше 360 тонн гуманитарных грузов. Такой объём демонстрирует системный характер поддержки, направленной одновременно на несколько территорий с разной степенью потребности. Координация позволяет выстраивать маршруты, обеспечивать своевременную доставку и отслеживать потребности населения, делая процесс более устойчивым.

