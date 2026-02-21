Возвращение людей на Луну тревожит всё сильнее: миллиарды сгорают, а главный риск нарастает

Возвращение человека к Луне вновь оказалось в центре оживлённой дискуссии. Пока NASA готовит миссию "Артемида II", эксперты спорят не только о её безопасности, но и о самом смысле пилотируемых полётов. На фоне технических замечаний всё громче звучит вопрос: оправдано ли присутствие астронавтов в эпоху продвинутых роботов? Об этом сообщает New Atlas.

"Артемида II": риск или необходимый шаг

Программа "Артемида" должна заложить основу для устойчивого присутствия США на Луне. На неё уже потрачено около 93 млрд долларов, при этом пока состоялся лишь один беспилотный облёт Луны — "Артемида I". Следующий этап предполагает полёт корабля Orion с четырьмя астронавтами на борту.

Однако после возвращения "Артемиды I" специалисты выявили проблемы с теплозащитным экраном капсулы. В ходе проверки выяснилось, что защитный слой обгорел неравномерно и частично разрушился. В официальном отчёте подчёркивается:

Особое беспокойство вызывает возвращение аппарата в атмосферу на скорости около 40 тыс. км/ч. Кроме того, система жизнеобеспечения корабля ещё не проходила полноценные лётные испытания. Часть бывших астронавтов и специалистов предлагает провести дополнительный беспилотный тест, прежде чем отправлять людей.

От ламп к автономным системам

В середине XX века необходимость человека в космосе не вызывала сомнений. Электроника тогда строилась на вакуумных лампах — громоздких и ненадёжных. Компьютеры занимали целые помещения и требовали постоянного обслуживания. В таких условиях только экипаж мог управлять техникой и оперативно реагировать на сбои.

Но технологическая революция изменила правила игры. Появление твердотельной электроники, миниатюризация вычислительных систем и развитие автоматического управления позволили аппаратам действовать самостоятельно. Уже к концу 1960-х беспилотные миссии успешно исследовали Луну и планеты, выполняя задачи без участия человека.

Сегодня автоматические аппараты продолжают расширять горизонты познания: от марсоходов до орбитальных обсерваторий. Например, телескоп Джеймс Уэбб обнаружил самую далёкую галактику и подтвердил, насколько далеко могут продвинуться исследования без присутствия экипажа.

С тех пор статистика лишь усилила этот тренд. С 1961 года проведено около 415 пилотируемых миссий, однако лишь девять достигли Луны. В то же время сотни автоматических аппаратов отправились к другим планетам, а некоторые покинули пределы Солнечной системы. Роботы оказались дешевле и безопаснее, при этом научная отдача зачастую была выше.

Цена присутствия человека

Человек в космосе требует сложной инфраструктуры. Помимо воздуха и воды необходимы защита от радиации, медицинская поддержка, оборудование для физической активности и постоянные поставки ресурсов. За десятилетия стало ясно, что космическая среда значительно опаснее, чем предполагалось в 1950-х годах.

Планы по колонизации Марса регулярно возвращаются в повестку, и учёные обсуждают разные варианты обустройства будущих баз. В частности, рассматривается идея, что Лёд на Марсе использовали как материал для жилых модулей, что позволило бы задействовать местные ресурсы. Однако даже такие решения не снимают вопроса о колоссальной стоимости и рисках для экипажа.

Показателен пример Международной космической станции. Расходы США на её содержание многократно превышают бюджеты ряда крупных автоматических миссий. При этом основные достижения станции связаны с отработкой технологий и медицинскими исследованиями, а не с прорывными открытиями в планетологии.

Тем не менее у пилотируемых программ остаются сторонники. Для одних это вопрос престижа и лидерства, для других — стратегический задел на будущее. Есть и аргумент вдохновения: живой человек на Луне или Марсе способен объединить общество сильнее, чем любой робот.

В итоге дискуссия о пилотируемых полётах сводится к поиску баланса между рациональным расчётом и стремлением к неизведанному. Роботизированные миссии доказали свою эффективность, но проекты с участием людей по-прежнему символизируют амбиции человечества. Судьба "Артемиды II" может стать индикатором того, каким будет следующий этап освоения космоса.