Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:54

Зрение и слух — лишь вершина айсберга: тело тайно управляет восприятием через десятки сигналов

У человека насчитывают от 22 до 33 органов чувств — The Conversation

Представление о том, что у человека всего пять органов чувств, давно укоренилось в культуре и образовании. Однако современные исследования показывают: наше восприятие устроено гораздо сложнее и богаче. Учёные всё чаще говорят о десятках сенсорных систем, которые работают одновременно и формируют целостную картину реальности. Об этом сообщает издание The Conversation.

Восприятие как единая система

Современная нейробиология рассматривает органы чувств не как изолированные механизмы, а как связанную сеть. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание постоянно обмениваются информацией, влияя друг на друга. Даже незначительное изменение одного сигнала — запаха, движения или звука — может изменить общее ощущение ситуации, не осознаваясь человеком напрямую.
В повседневной жизни мы часто фокусируемся на зрении и слухе, особенно проводя много времени перед экранами. При этом остальные сенсорные каналы продолжают работать без перерыва. Мы ощущаем текстуру предметов, положение тела, напряжение мышц и температуру окружающей среды, что подтверждают исследования о том, что кожа и внутренние органы распознают холод с помощью разных биологических механизмов.

Почему чувств больше, чем кажется

Ещё Аристотель выделил пять чувств, но многие его представления о мире сегодня пересмотрены. Аналогично меняется и взгляд на человеческое восприятие. Нейробиологи отмечают, что число органов чувств может достигать нескольких десятков.

"Большинство моих коллег считают, что у человека от 22 до 33 органов чувств", — отмечает профессор Чарльз Спенс из Кроссмодальной лаборатории Оксфордского университета.

К таким чувствам относится проприоцепция — способность определять положение частей тела без зрительного контроля. Вестибулярная система помогает сохранять равновесие, работая в связке со зрением и мышечными ощущениями. Интероцепция отвечает за восприятие внутренних процессов, таких как голод или изменение сердечного ритма. Существуют также чувства принадлежности тела и осознания собственного движения, которые могут нарушаться, например, после инсульта.

Как формируется вкус и ощущения тела

Даже привычные чувства часто оказываются сложными комбинациями. Осязание включает боль, тепло, холод, зуд и давление. Вкус пищи — это результат совместной работы вкусовых рецепторов, обоняния и тактильных ощущений.
На языке мы различаем базовые вкусы — сладкий, солёный, кислый, горький и умами. Однако сложные оттенки формируются за счёт запахов и текстуры пищи. Подобные эффекты наблюдаются и у животных: эксперименты показывают, что рыбы различают вкус одинаковых по составу объектов в зависимости от их физических характеристик.
Даже зрение зависит от других систем. Например, при взлёте самолёта пассажирам кажется, что салон наклоняется, хотя визуально ничего не меняется. Это результат взаимодействия зрения и вестибулярного аппарата.

Эксперименты и повседневные иллюзии

Исследования органов чувств активно ведутся в междисциплинарных центрах, где работают философы, психологи и нейробиологи. Эксперименты показывают, что звук шагов может влиять на ощущение веса собственного тела, а шум самолёта — менять восприятие вкуса еды.
Интерактивные выставки позволяют наглядно увидеть, как легко чувства вводят нас в заблуждение. Иллюзия веса, при которой меньший предмет кажется тяжелее одинаковых по массе больших, — лишь один из примеров. Эти эффекты напоминают, насколько сложна и многослойна система человеческого восприятия.

Внимательное отношение к собственным ощущениям помогает лучше понять, как органы чувств работают вместе. Даже обычная прогулка или приём пищи могут стать способом заметить, насколько многогранно наше взаимодействие с миром и собственным телом.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

