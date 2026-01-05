Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 19:57

Океан был преградой, но не для всех: как одно животное повторило путь древних мореплавателей

Люди расселили свиней по тысячам островов Тихого океана — Science

Люди начали переносить животных через океаны задолго до появления карт и навигации. Эти перемещения меняли не только маршруты расселения, но и сами островные экосистемы. Одним из самых показательных примеров стала история свиней, оказавшихся по обе стороны знаменитой "линии Уоллеса". Об этом сообщает журнал Science.

Граница, которую природа не предполагала пересекать

Биогеографический рубеж, известный как линия Уоллеса, проходит через Индонезию и разделяет два мира. К западу от него доминируют азиатские виды — обезьяны, олени и крупные хищники. К востоку преобладают представители австралазийской фауны, включая сумчатых и казуаров. Для большинства животных эта граница оказалась непреодолимой. Свиньи стали редким исключением, но вовсе не из-за природных способностей к дальним перемещениям.

Животные, которые путешествовали вместе с людьми

Международная группа учёных проанализировала полные геномы более чем 700 свиней из разных регионов и эпох. Сравнение ДНК позволило восстановить детальную картину расселения: несколько волн миграций, разные источники и постоянное смешение популяций. Исследование показало, что перемещения свиней напрямую совпадали с маршрутами людей. Когда люди осваивали новые острова, животные следовали за ними, становясь частью формирующихся экосистем и иногда приобретая роль, сопоставимую с тем, какую играют ключевые виды животных в устойчивости природных сообществ.

Первые переселения в глубокой древности

Самые ранние следы такой практики относятся примерно к 50 тысячам лет назад и связаны с островом Сулавеси, известным древнейшим наскальным искусством. Генетические данные указывают, что бородавчатых свиней не только изображали на стенах пещер, но и целенаправленно перевозили на соседние острова, включая Тимор. Вероятно, это делалось для формирования будущих охотничьих ресурсов. Так возникла традиция переселения выносливых и всеядных животных, которая сохранялась тысячелетиями.

Свиньи эпохи земледелия

Около четырёх тысяч лет назад характер миграций изменился. Вместе с первыми земледельческими сообществами начали распространяться домашние свиньи. Генетический маршрут тянется от Тайваня через Филиппины и Молуккские острова к Папуа — Новой Гвинее, Вануату и далее в отдалённые районы Полинезии. Свиньи перевозились в каноэ и становились частью хозяйства новых поселений.

Со временем часть животных одичала и стала скрещиваться с местными или ранее завезёнными видами. Так, на Комодских островах сформировалась гибридная популяция, происходящая как от домашних свиней, так и от древних бородавчатых свиней Сулавеси. Сегодня эти животные играют важную роль в местной экосистеме и влияют на пищевые цепочки хищников.

След колониальной эпохи

История на этом не закончилась. Учёные обнаружили в геномах островных свиней признаки европейских пород, завезённых в колониальный период. Это добавило ещё один слой в сложную генетическую картину и превратило островные стада в своеобразный "плавильный котёл", отражающий многовековую историю торговли, экспансии и переселений.

"Когда люди протянули руку помощи, свиньи с готовностью расселились по недавно колонизированным островам в Юго-Восточной Азии и в Тихом океане", — отметил профессор Грегер Ларсон из Оксфордского университета.

Когда инвазивный перестаёт быть чужим

Полученные данные заставляют по-новому взглянуть на понятие инвазивных видов. В одних регионах свиньи наносят ущерб сельскому хозяйству и природным сообществам, в других — включены в ритуальную жизнь или стали ключевым элементом пищевых цепей. На некоторых островах они живут так долго, что воспринимаются как часть местной фауны, что напрямую перекликается с современными дискуссиями об охране дикой природы и границах вмешательства человека.

"Главный вопрос сейчас в том, в какой момент мы начинаем считать что-то местным?", — задался вопросом профессор Лоран Франц из Лондонского университета королевы Марии.

История расселения свиней показывает, что миграции людей — это мощная биологическая сила. Перемещая животных, люди меняли экосистемы на тысячи лет вперёд, и универсального подхода к охране природы в таких условиях больше не существует.

