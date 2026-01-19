Мы говорим слишком сложно, но мозг выбрал именно это — причина оказалась неожиданной

Человеческая речь кажется сложной, избыточной и далёкой от идеальной эффективности. Однако именно такая форма общения позволяет людям понимать друг друга почти без усилий. Язык опирается не на абстрактные коды, а на опыт, привычки и предсказуемые модели, знакомые нам с детства. Об этом сообщает журнал Nature Human Behaviour.

Язык как универсальный инструмент общения

В мире существует около семи тысяч языков, и между ними колоссальные различия — от набора звуков до грамматических конструкций. Тем не менее все они выполняют одну ключевую задачу: передают смысл. Слова объединяются во фразы, фразы — в предложения, и каждый уровень добавляет новую порцию информации, делая сообщение понятным для собеседника.

Даже самые разные языки строятся по этому принципу. Они не просто кодируют данные, а помогают человеку быстро уловить суть, не прибегая к сложным вычислениям. Исследования показывают, что регулярное использование речи и языковых структур напрямую связано с работой памяти и замедлением когнитивных изменений, что хорошо видно на примере многоязычия и старения мозга.

Почему язык не похож на цифровой код

С точки зрения теории информации было бы логично ожидать, что язык со временем станет более "сжатым" и приблизится к бинарному коду. Компьютеры передают данные именно так — через последовательности нулей и единиц, что позволяет экономить ресурсы. Почему же мозг пошёл другим путём?

"На самом деле это очень сложная структура. Поскольку природа стремится к максимальной эффективности и экономии ресурсов, вполне разумно задаться вопросом, почему мозг кодирует лингвистическую информацию таким сложным способом, а не в цифровом формате, как компьютер", — объясняет профессор компьютерной лингвистики Михаэль Хан из Саарландского университета.

Вместе с Ричардом Футреллом из Калифорнийского университета в Ирвайне он пришёл к выводу, что дело не в скорости передачи информации, а в затратах на её обработку. Цифровой код был бы короче, но потребовал бы от мозга куда больше усилий для интерпретации.

Опыт важнее абстракций

Человеческий язык тесно связан с реальностью, в которой мы живём. Слова и выражения имеют смысл только тогда, когда опираются на общий опыт. Абстрактные обозначения, не связанные с тем, что человек видел или переживал, оказываются бесполезными.

"Человеческий язык формируется под влиянием реалий окружающей нас жизни", — говорит Хан.

Если придумать слово для несуществующего существа или объединить знакомые слова в бессмысленную последовательность, понимание не возникнет. Зато привычные сочетания сразу вызывают нужные образы и ассоциации, снижая когнитивную нагрузку и позволяя мозгу работать в полуавтоматическом режиме.

Предсказуемость облегчает понимание

Одно из ключевых свойств языка — возможность предсказывать дальнейшее развитие фразы. Мозг постоянно оценивает вероятность появления следующего слова и заранее сужает круг возможных интерпретаций. Это делает восприятие речи быстрым и почти незаметным для самого человека.

"Проще говоря, нашему мозгу легче выбрать путь, который может показаться более сложным", — резюмирует Хан.

Этот механизм предсказания важен не только для общения между людьми, но и для технологий. Современные системы искусственного интеллекта всё чаще сталкиваются с проблемой переоценки собственных выводов, что уже обсуждается в контексте уверенности алгоритмов в ошибках. Понимание того, как человек справляется с неопределённостью языка, может стать здесь ключевым ориентиром.

Значение для искусственного интеллекта

Исследователи математически описали, почему естественный язык остаётся эффективным именно в своей "несжатой" форме. Работа, опубликованная в Nature Human Behaviour, показывает, что человеческая речь экономит ресурсы не за счёт минимального объёма данных, а благодаря опоре на опыт и ожидания.

Эти выводы важны для дальнейшего развития языковых моделей и систем генеративного ИИ. Чем точнее такие системы будут учитывать принципы человеческого восприятия, тем ближе они смогут подойти к естественному и понятному общению без лишней нагрузки — как для машины, так и для человека.