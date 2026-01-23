Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Искусственная спячка
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:50

Медвежий режим для людей уже существует: спячка реальна, но организм платит слишком дорого

Идея человеческой спячки всё чаще перестаёт быть научной фантастикой и становится предметом серьёзных исследований. Учёные находят всё больше косвенных доказательств того, что организм человека теоретически способен входить в состояние глубоко замедленного обмена веществ. Однако для этого, по мнению исследователей, придётся внимательно изучить и частично воспроизвести механизмы, которые природа уже отработала на медведях и других млекопитающих. Об этом сообщает журнал Biological Reviews.

Почему тема спячки снова привлекла внимание учёных

Интерес к возможности искусственного оцепенения у людей резко вырос на фоне обсуждений длительных космических миссий и развития интенсивной медицины. Космические агентства и исследовательские центры оценивают, можно ли безопасно снизить метаболизм человека на месяцы, чтобы уменьшить нагрузку на организм во время перелётов. Параллельно врачи рассматривают такие состояния как потенциальный инструмент помощи пациентам с тяжёлыми травмами и критическими нарушениями кровообращения. Уже сегодня в клинической практике применяется контролируемая гипотермия, позволяющая замедлять жизненные процессы и снижать потребность тканей в кислороде. При этом она остаётся лишь кратковременной мерой и не заменяет полноценную спячку.

Что показывает опыт животных

Долгое время считалось, что спячка характерна исключительно для мелких животных, однако современные исследования опровергли это представление. Крупные млекопитающие, включая медведей, способны неделями сохранять состояние оцепенения без выраженной потери мышечной массы и плотности костей. Этот факт особенно важен в контексте проблем, с которыми сталкиваются астронавты, — схожие изменения фиксируются и при длительном пребывании в невесомости, что видно по данным о том, как смещается мозг астронавтов после полётов. Метаанализ более чем двухсот видов показал, что спячка и кратковременное оцепенение являются разными физиологическими режимами и зависят от размеров тела и условий среды. Особый интерес у исследователей вызвал толстохвостый карликовый лемур, который впадает в сезонную спячку, несмотря на сложную организацию мозга.

Искусственный торпор: медицина и космос

В медицинской практике гипотермия применяется при остановке сердца, инсультах и сложных хирургических вмешательствах для защиты тканей от гипоксии. Температуру тела снижают всего на несколько градусов, добиваясь замедления сердечного ритма и дыхания. Такой подход требует постоянного мониторинга и медикаментозного сопровождения.

"Чтобы снизить температуру тела человека, необходимо активно использовать лекарственные препараты", — говорит нейробиолог Владислав Вязовский, сотрудничающий с Оксфордским университетом и Европейским космическим агентством.

ЕКА рассматривает торпор как потенциальное решение для перелётов на Марс, которые могут длиться до девяти месяцев. Среди ожидаемых преимуществ — снижение потребления ресурсов, уменьшение психологической нагрузки и более стабильные условия для экипажа в замкнутом пространстве.

Риски для мозга и нерешённые вопросы

Наибольшие опасения связаны с воздействием длительного гипометаболизма на мозг. Эксперименты на животных показывают, что во время спячки снижается плотность синаптических связей, а после выхода из оцепенения мозговая активность напоминает состояние после дефицита сна. Это подчёркивает, что даже при глубоком замедлении процессов сохраняется потребность в восстановлении, что согласуется с выводами о том, как нерегулярный сон влияет на здоровье мозга. Отдельной задачей остаётся обеспечение стабильного кровоснабжения мозга, так как риск ишемии полностью не исчезает. До сих пор также неясно, какие сигналы запускают спячку — клеточные изменения или команды центральной нервной системы.

Современная наука постепенно приближается к пониманию механизмов спячки, но их применение к человеку пока остаётся экспериментальной задачей. Природные примеры показывают, что даже сложный организм способен переживать длительное замедление жизненных процессов без необратимых последствий. В то же время отсутствие надёжных данных о безопасности, влиянии на мозг и этических аспектах не позволяет говорить о практическом внедрении таких технологий. Дальнейшие исследования определят, станет ли человеческая спячка реальностью или останется теоретической возможностью.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

