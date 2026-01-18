Ни крика, ни жеста — а лошадь отшатывается: воздух внезапно превращается в сигнал опасности

Лошади способны улавливать то, что человек сам не всегда осознаёт: запах эмоций. Новые данные показывают, что даже незаметные химические сигналы могут менять поведение животных и их готовность идти на контакт. Особенно ярко это проявляется в ситуациях, связанных со страхом. Об этом сообщает журнал PLOS ONE.

Как запах влияет на поведение лошадей

В повседневной работе с лошадьми большое значение имеет не только голос, жесты или опыт человека, но и его внутреннее состояние. Французские исследователи установили, что запах пота, выделяемого в момент страха, делает лошадей более настороженными и сдержанными. Животные реже проявляют инициативу и дольше оценивают окружающую обстановку, прежде чем действовать.

Эксперимент был выстроен так, чтобы исключить влияние языка тела. Люди вели себя одинаково во всех условиях, а менялся только запах, который лошади ощущали. Это позволило сделать вывод, что именно обонятельные сигналы играют ключевую роль в реакции животных.

Контролируемые условия эксперимента

В исследовании приняли участие 43 лошади. Им предлагали понюхать ватные подушечки с потом, собранным у людей в состоянии страха или радости, а также нейтральные образцы. Все испытания проходили в одинаковых условиях, с использованием защитных перчаток и масок, чтобы исключить посторонние запахи.

Работу возглавила специалист по поведению животных из Французского института коневодства и верховой езды Плотин Жарда. Команда давно изучает, как лошади считывают сигналы человека во время обучения и взаимодействия, особенно в напряжённых ситуациях.

"Более того, эти результаты имеют практическое значение в отношении важности эмоционального состояния людей, которые обращаются с животными, и его передачи через запахи во время взаимодействия человека и лошади", — пишет специалист по поведению животных Плотин Жарда.

Физиологическая реакция и бдительность

Поведенческие изменения сопровождались и физиологическими сдвигами. Во время внезапных заданий, например с неожиданно раскрывающимся зонтом, у лошадей, ощущавших запах страха, резко возрастала частота сердечных сокращений. Это указывает на кратковременную мобилизацию организма.

При этом уровень кортизола в слюне сильно колебался и не показывал устойчивого роста. Учёные считают, что речь идёт не о длительном стрессе, а о повышенной готовности к возможной угрозе. Подобные реакции ранее уже фиксировались и у других домашних животных, в том числе когда изучалось, как собаки различают человеческие эмоции по запаху.

Значение для обучения и безопасности

Авторы подчёркивают, что речь не идёт о "заражении страхом" в прямом смысле. Скорее лошади связывают определённые запахи с предыдущим опытом напряжённых ситуаций. Химические сигналы могут становиться фоном, который усиливает настороженность, но не заменяет обучение и накопленный опыт.

Аналогичный механизм описывается и в работах о том, как собаки распознают болезни по запаху человека, что подтверждает универсальность обоняния как канала межвидовой коммуникации.

Практические выводы для людей

Для наездников, тренеров и персонала конюшен выводы исследования носят прикладной характер. Контроль дыхания, спокойные движения и уверенные действия помогают снизить собственное напряжение человека, а значит, и количество стрессовых сигналов, которые может уловить лошадь.

В целом работа IFCE показывает, что запах эмоций — реальный фактор, влияющий на реакцию лошадей. Дальнейшие исследования в естественных условиях помогут точнее понять, когда этот эффект наиболее значим и как его учитывать для повышения безопасности и качества взаимодействия между человеком и животным.