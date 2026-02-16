80 % болезней скрываются в воздухе и еде: мир начинает охоту за невидимыми причинами заболеваний

Невидимые факторы окружающей среды могут объяснять большую часть заболеваний, которые медицина до сих пор не в состоянии полностью расшифровать. Всё больше исследований указывает на то, что решающую роль играет не только наследственность, но и совокупность внешних воздействий. Международное научное сообщество делает ставку на системный подход к этой проблеме. Об этом сообщает SciTech Daily.

Новый взгляд на причины болезней

В центре обсуждения — концепция экспосома человека, объединяющая все экологические, химические и биологические воздействия, с которыми человек сталкивается на протяжении жизни. По оценкам специалистов, гены определяют лишь 10-20 % риска развития заболеваний, тогда как до 80 % могут быть связаны с внешней средой.

Интерес к теме усиливается на фоне новых данных о загрязнении и его последствиях. Так, исследования показывают, что микропластик в воздухе может присутствовать в концентрациях значительно выше прежних оценок. Это означает, что хроническое воздействие подобных частиц должно учитываться при анализе долгосрочных рисков для здоровья.

Именно этим вопросам посвящена сессия под эгидой Financial Times "Как экспозиум человека поможет улучшить здравоохранение и медицину". В ней участвуют лидеры Глобального форума по экспосому из США и Европы, которые подведут итоги работы с момента запуска инициативы в Вашингтоне в мае 2025 года.

"Мы здесь для того, чтобы произвести фурор, а не просто пустить пыль в глаза. Члены нашего комитета усердно работали все эти девять месяцев, и мы рады, что всплеск интереса привел к конкретным мероприятиям и твердым обязательствам", — заявил профессор Томас Хартунг из Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса.

От генома к экспосому

Проект "Экспосом человека" по масштабу сопоставляют с проектом "Геном человека". Однако если генетика дала ключ к пониманию наследственных механизмов, то экспосомика позволяет увидеть более широкую картину влияния среды. В исследования активно внедряются искусственный интеллект, сенсорные технологии, метаболомика и анализ больших массивов данных.

Особое внимание уделяется воздействию химических веществ. Например, данные о том, что пестицид хлорпирифос повышает риск болезни Паркинсона, подчёркивают необходимость комплексной оценки влияния агрохимикатов на нервную систему. Учёные считают, что именно суммарное воздействие множества факторов способно запускать патологические процессы.

Африканская инициатива и глобальная сеть

1 декабря 2025 года в Претории в рамках Научного форума Южной Африки прошла встреча, посвящённая созданию панафриканской сети экспосомов. В обсуждении участвовали эксперты и представители Министерства науки, технологий и инноваций. Было достигнуто соглашение о включении африканских специалистов в рабочие группы Глобального форума.

Международная сеть правительственных научных консультаций (INGSA) также поддерживает инициативу и консультирует по вопросам интеграции экспосомики в процессы формирования политики. Объявлено о сотрудничестве форума с Human Cell Atlas и ЮНЕСКО, что должно усилить междисциплинарное взаимодействие.

Поддержка проекта растёт и в других регионах — формируются подразделения в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. В апреле 2026 года в испанском Ситжесе пройдёт глобальный саммит, посвящённый развитию экспосомики.

Эксперты подчёркивают, что речь идёт не просто о новой научной моде, а о попытке переосмыслить подход к профилактике и лечению болезней. Переход от теории к практической координации усилий уже начался. Если интеграция данных и международное сотрудничество будут развиваться такими же темпами, экспосомика может стать одним из ключевых направлений современной медицины.