Бурый медведь
© commons.wikimedia.org by Malene Thyssen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 7:18

Жизнь рядом с людьми изменила медведей Италии: природа пошла на рискованный компромисс

Соседство с человеком снизило агрессивность бурых медведей — MBE

Жизнь бок о бок с человеком может менять дикую природу куда глубже, чем кажется на первый взгляд. В Центральной Италии бурые медведи на протяжении веков существовали рядом с деревнями, дорогами и сельским хозяйством. Со временем это соседство отразилось не только на их поведении, но и на внешнем виде. Об этом сообщает журнал Molecular Biology and Evolution.

Изолированная популяция с особой историей

Апеннинский бурый медведь (Ursus arctos marsicanus) — редкая и строго локальная группа, обитающая исключительно в центральных регионах Италии. Эти животные на протяжении столетий живут в условиях плотного человеческого присутствия, что отличает их от большинства других популяций бурых медведей. Ранее учёные установили, что апеннинские медведи отделились от остальных европейских около 2000-3000 лет назад и оставались изолированными ещё со времён Римской империи.
По словам исследователей, ключевую роль в этом сыграли антропогенные изменения ландшафта, которые постепенно лишали животных привычных мест обитания.

"Одной из основных причин упадка и изоляции вероятно, была вырубка лесов, связанная с распространением сельского хозяйства и увеличением плотности населения в Центральной Италии", — сказал ведущий автор исследования Андреа Бенаццо.

Чем апеннинские медведи отличаются от других

Сегодня эта популяция заметно выделяется на фоне бурых медведей из других регионов Европы, Азии и Северной Америки. Апеннинские медведи, как правило, меньше по размеру, имеют характерные черты головы и морды и демонстрируют более спокойное, менее агрессивное поведение. Подобные изменения хорошо вписываются в более широкий контекст того, как эволюция формирует адаптацию животных под конкретные условия среды.
Учёные подчёркивают, что постоянное соседство с человеком создало особое эволюционное давление. В таких условиях выживали и оставляли потомство не самые крупные или агрессивные особи, а те, кто реже вступал в конфликт и лучше приспосабливался к изменённому ландшафту.

Геномные следы влияния человека

Чтобы понять масштаб этих изменений, специалисты собрали и проанализировали полный эталонный геном апеннинского бурого медведя на уровне хромосом. Эти данные сравнили с геномами более многочисленной популяции бурых медведей из Словакии, а также с опубликованными ранее геномами американских бурых медведей. Подобные сравнения уже использовались в исследованиях о том, как человек влияет на расселение и генетику видов, например при перемещении животных людьми.
Анализ показал, что генетическое разнообразие итальянской группы значительно ниже, а уровень инбридинга выше, чем у других популяций. При этом исследователи обнаружили характерные изменения в участках генома, связанных с поведением.

"Что ещё интереснее, мы показали, что у бурых медведей Апеннинского полуострова также есть отличительные признаки в генах, связанных со снижением агрессивности", — добавила Джулия Фаббри.

Эволюция без конфликта

Полученные результаты указывают на длительный отбор генетических вариантов, связанных с более спокойным поведением. Вероятной причиной стало то, что наиболее агрессивные медведи чаще погибали в результате столкновений с людьми. В итоге популяция сократилась и потеряла часть генетического разнообразия, но одновременно стала менее конфликтной.
Исследователи подчёркивают, что этот процесс имеет двойственный характер. С одной стороны, он повышает риск вымирания, с другой — формирует признаки, облегчающие сосуществование человека и дикой природы.

"Общий смысл наших выводов очевиден. Взаимодействие человека и дикой природы часто опасно для выживания вида, но оно также может способствовать эволюции признаков, снижающих конфликтность", — заключил Джорджио Берторелле.

История апеннинских бурых медведей наглядно показывает, что даже под сильным давлением человеческой деятельности у диких животных могут формироваться уникальные адаптации. Эти особенности важно учитывать при программах сохранения и восстановления популяций, чтобы не утратить редкие генетические варианты, сформировавшиеся за тысячелетия.

