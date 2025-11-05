Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эволюция человека в музее
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:55

Шимпанзе в шоке: два генетических секрета, которые сделали наш таз идеальным для ходьбы

Капеллини: генетические модификации позволили перераспределить мышцы таза для вертикального положения

Способность человека ходить прямо, отличающая нас от других приматов, возможно, стала результатом всего двух небольших изменений в ДНК наших далёких предков. К такому выводу пришла международная команда исследователей, чья работа была недавно опубликована в авторитетном журнале Nature. Эти генетические модификации, как выяснилось, кардинальным образом изменили процесс развития ключевой кости таза.

Исследование показало, что именно эти изменения позволили древним людям стоять, сохранять равновесие и передвигаться на двух ногах, отказавшись от четвероногого способа передвижения, характерного для других приматов. Учёные смогли идентифицировать конкретные механизмы, которые перестроили скелет наших предков для прямохождения.

Два ключевых генетических изменения

Первое обнаруженное изменение привело к повороту подвздошной кости — той самой изогнутой кости, которую мы чувствуем, положив руки на бёдра, — на целых 90 градусов. Этот поворот изменил способ крепления мышц к тазу, трансформировав структуру, изначально предназначенную для лазания, в механизм, адаптированный для прямохождения.

Второе генетическое изменение замедлило процесс окостенения подвздошной кости, предоставив ей больше времени для расширения в стороны и формирования короткого чашеобразного таза, который мы имеем сегодня.

"Эти изменения были необходимы для создания и перемещения мышц, которые обычно находятся на спине животного, толкая его вперед, а теперь находятся по бокам, помогая нам сохранять вертикальное положение при ходьбе", — сказал соавтор исследования Теренс Капеллини.

Сравнение развития таза у разных видов

Параметр Человек Шимпанзе Мыши
Направление роста хряща Вбок Вертикально Вертикально
Сроки окостенения Замедленные Стандартные Стандартные
Форма таза Короткая, чашеобразная Удлинённая Узкая
Функция Прямохождение Лазание и четвероногое передвижение Четвероногое передвижение

Методология исследования

Учёные провели тщательный анализ образцов развивающейся тазовой ткани людей, шимпанзе и мышей, сопоставляя микроскопические образцы с данными компьютерной томографии. Это позволило им выявить фундаментальные различия в процессах развития.

Оказалось, что у людей тазовый хрящ растёт вбок, а не вертикально, как у других приматов, и что он твердеет значительно позже, что позволяет структуре расширяться по мере формирования. Дальнейший анализ показал, что эта разница обусловлена тонкими изменениями в регуляции генов — своеобразных "переключателей включения-выключения", которые контролируют активность определённых генов.

Мнение независимых экспертов

"Работа Терри и его лаборатории показала, что это не просто вращение, а иной способ развития", — рассказала антрополог Кэрол Уорд.

Особую ценность этому исследованию придаёт тот факт, что изначально оно не планировалось как эволюционное. Финансируемое Национальными институтами здравоохранения, исследование ставило своей целью понять механизмы формирования таза для улучшения методов лечения заболеваний тазобедренного сустава.

"Работа была направлена на биомедицинские исследования", — рассказал Теренс Капеллини.

А что если…

Если бы эти генетические изменения не произошли, человечество, вероятно, до сих пор передвигалось бы на четвереньках, как наши ближайшие родственники-приматы. Это не только изменило бы наш внешний облик, но и повлияло на развитие мозга, культуры и социальной организации.

Три факта о человеческой эволюции

  1. Генетическое сходство - человек и шимпанзе имеют около 98% общих генов, но именно оставшиеся 2% определяют все ключевые различия, включая строение таза.

  2. Эволюционный компромисс - более широкий таз, позволивший прямохождение, также создал предпосылки для рождения детей с larger мозгом, но увеличил нагрузку на тазобедренные суставы.

  3. Медицинский парадокс - те же адаптации, которые сделали возможной ходьбу на двух ногах, сделали тазобедренный сустав человека более уязвимым для остеоартрита.

Часто задаваемые вопросы

Когда произошли эти генетические изменения?
Исследователи полагают, что изменения появились на ранних этапах эволюции человека, после того как наша линия отделилась от шимпанзе примерно 6-7 миллионов лет назад.

Почему именно эти изменения были так важны?
Они позволили перераспределить мышцы, создав эффективную систему для поддержания равновесия при ходьбе на двух ногах и формирования характерного для человека чашеобразного таза.

Как это исследование поможет современной медицине?
Понимание генетических механизмов развития таза поможет в разработке новых методов лечения заболеваний тазобедренного сустава, включая остеоартрит и дисплазию.

Исторический контекст

Прямохождение считается одним из ключевых признаков, отделивших линию человека от других гоминид. Палеоантропологические находки показывают, что первые признаки двуногости появились у австралопитеков около 4 миллионов лет назад. Однако только у Homo erectus, появившегося около 1,9 миллиона лет назад, прямохождение стало полностью эффективным и позволило совершать длительные переходы.

Новое исследование добавляет важный генетический вопрос к этому эволюционному паззлу, показывая, что относительно небольшие изменения в регуляции генов могут приводить к масштабным анатомическим преобразованиям. Это открытие не только углубляет наше понимание человеческой эволюции, но и демонстрирует, как фундаментальные биологические исследования могут неожиданно пролить свет на давние загадки нашего происхождения.

