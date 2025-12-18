Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рука робота, указывающая пальцем
Рука робота, указывающая пальцем
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 10:41

Автомобили начинают читать намерения пешеходов: новый ИИ видит шаги наперёд

Новая модель ИИ предсказала поведение людей без спецобучения — CEE

Идея о том, что машина способна заранее понять намерения человека, ещё недавно звучала как фантастика. Сегодня разработки в области искусственного интеллекта всё ближе подводят технологии к этому рубежу. Учёные представили систему, которая анализирует поведение людей и предсказывает их дальнейшие действия ещё до того, как они произойдут. Об этом сообщает издание Computers and Electrical Engineering (CEE).

Искусственный интеллект, который думает на шаг вперёд

Исследователи из Инженерного колледжа Техасского университета A&M совместно с Корейским передовым институтом науки и технологий разработали систему искусственного интеллекта под названием OmniPredict. Её ключевая задача — повысить безопасность автономного транспорта за счёт более глубокого анализа поведения пешеходов. В отличие от классических алгоритмов, реагирующих на уже зафиксированное движение, новая модель оценивает вероятные сценарии развития событий.

В основе OmniPredict лежит мультимодальная большая языковая модель — тот же класс технологий, что используется в современных генеративных системах. При этом разработчики применяют её не для общения, а для сопоставления визуальной информации и контекста окружающей среды. Такой подход отражает более широкий тренд, на фоне которого всё активнее обсуждаются ограничения и перспективы современных языковых моделей, о чём ранее шла речь в материале о развитии генеративного ИИ.

"Города непредсказуемы. Пешеходы тоже могут быть непредсказуемыми", — говорит директор Центра автономных транспортных средств и сенсорных систем доктор Шрикант Сарипалли.

Новый уровень дорожной интуиции

По словам разработчиков, OmniPredict формирует для машины аналог человеческой уличной интуиции. Система учитывает положение тела, направление взгляда, замешательство или нерешительность, чтобы предположить следующий шаг человека. Это особенно важно в плотной городской среде, где решения принимаются за доли секунды.

Подобная логика сближает автономные автомобили с другими интеллектуальными системами, которые уже учатся адаптироваться к меняющимся условиям в реальном времени. Ранее схожий принцип был продемонстрирован в разработках для робототехники, где адаптивные алгоритмы планирования действий позволяют машинам корректировать поведение на ходу.

"Это открывает возможности для более безопасной эксплуатации автономных транспортных средств и перехода от реагирования на опасность к её упреждающему предотвращению", — отметил Сарипалли.

Применение за пределами дорог

Потенциал OmniPredict не ограничивается только транспортом. Разработчики рассматривают сценарии использования в чрезвычайных ситуациях и операциях, где важно быстро оценивать поведение людей. Система способна фиксировать признаки стресса, напряжения или нестандартных движений, помогая операторам лучше ориентироваться в сложной обстановке.

При этом авторы подчёркивают, что речь идёт не о замене человека, а о расширении его возможностей. ИИ в таком формате становится вспомогательным инструментом, повышающим уровень ситуационной осведомлённости и снижая риск ошибок.

"Наша цель — не заменить людей, а помочь им с помощью более умного партнёра", — подчёркивает Сарипалли.

Испытания и первые результаты

OmniPredict прошёл проверку на сложных наборах данных JAAD и WiDEVIEW, которые применяются для анализа поведения пешеходов. Модель показала точность около 67 % без специализированного предварительного обучения, превзойдя существующие решения примерно на 10 %. Она сохраняла стабильную работу даже при частично скрытых объектах и нетипичных сценариях.

Кроме точности, система продемонстрировала более высокую скорость отклика и лучшую адаптацию к различным дорожным условиям. Эти характеристики особенно важны для будущего внедрения в реальные городские среды.

Развитие таких систем указывает на постепенный переход от простого распознавания объектов к анализу намерений. Это может изменить саму философию автономного вождения, сделав его более предсказуемым и безопасным для человека.

