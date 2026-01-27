930 тысяч лет назад людей могло остаться меньше, чем в одном стадионе: что показали геномы 3 000 человек

В истории человечества есть эпизоды, которые заставляют иначе взглянуть на наше происхождение. Один из них связан с гипотезой о резком сокращении численности людей почти миллион лет назад. Современные генетические методы позволили заглянуть в это далёкое прошлое и поставить под сомнение привычное представление о плавной эволюции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на научные исследования.

Узкое место в глубине эволюции

В 2023 году в журнале Science вышла работа, основанная на анализе геномов более 3 000 современных людей из разных регионов мира. Учёные применили новый статистический подход FitCoal, который позволяет восстанавливать изменения численности популяций на временных отрезках, недоступных прежним методам. Результаты оказались неожиданными: примерно 930-813 тысяч лет назад эффективная численность предков человека могла сократиться до около 1 280 особей.

Речь идёт не об общем количестве людей, а о числе тех, кто реально участвовал в размножении. Даже с этой оговоркой показатели выглядят экстремально низкими и предполагают сокращение более чем на 98% по сравнению с прежним уровнем. По оценкам авторов, такое состояние могло сохраняться свыше 100 000 лет, что делает его одним из самых продолжительных демографических кризисов среди крупных млекопитающих.

Климат как возможный триггер

Генетика не даёт прямого ответа, почему возникло это узкое место, однако временные рамки совпадают с серьёзными климатическими изменениями. Переход от раннего к среднему плейстоцену сопровождался перестройкой ледниковых циклов: они стали холоднее, длиннее и жёстче. Это привело к падению уровня моря и многократной трансформации экосистем Африки и Евразии.

Для ранних представителей рода Homo такие условия означали дефицит пищи и фрагментацию ареалов. Исследователи предполагают, что именно длительный экологический стресс мог удерживать численность людей на опасно низком уровне, не позволяя быстро восстановиться.

Генетические последствия и споры

Интригующей деталью стало совпадение этого периода с предполагаемым слиянием двух хромосом, после которого у человека осталось 46 хромосом вместо 48, как у других человекообразных обезьян. В небольшой и изолированной популяции подобные изменения могли закрепляться легче, влияя на дальнейшую эволюцию.

Однако не все учёные принимают выводы безоговорочно. В 2024 году в журнале Genetics появились работы, указывающие, что сигнал узкого места может быть статистическим эффектом модели. Критики напоминают о сложной структуре древних популяций и возможном обмене генами между разными группами гомининов, что способно искажать оценки. Отсутствие прямых подтверждений в ископаемой летописи также оставляет пространство для сомнений.