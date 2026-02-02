Старые снимки Хаббла выдали сюрприз: алгоритм нашёл сотни объектов, которых раньше никто не замечал

Иногда самые странные открытия прячутся не в новых наблюдениях, а в старых снимках, которые годами лежат в архивах. Команда исследователей показала, что искусственный интеллект способен "просеять" гигантские массивы данных Хаббла и за считанные дни найти там сотни необычных объектов. Среди находок оказались не только редкие типы галактик, но и десятки снимков, которые не укладываются в привычные классификации. Об этом сообщает Live Science.

Тысячи странных объектов за двое суток

Для проекта учёные Европейского космического агентства Дэвид О'Райан и Пабло Гомес создали ИИ-инструмент AnomalyMatch и запустили его на архиве наследия Хаббла. Алгоритм анализировал огромный массив вырезок изображений — речь идёт о десятках миллионов маленьких фрагментов неба, где каждый кадр занимает всего несколько десятков пикселей по стороне. За два дня поиск выявил 1300 "аномалий", причём около 800 объектов ранее не отмечались в каталогах, следует из заявления ESA от 27 января. Результаты работы, как уточняется, опубликованы 16 декабря 2025 года в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи подчёркивают, что такие архивы особенно ценны именно из-за масштаба: Хаббл работает с 1990 года, и его база наблюдений растянулась уже на десятилетия.

"Архивные наблюдения с космического телескопа Хаббл насчитывают уже 35 лет, предоставляя кладезь данных, в которых могут быть обнаружены астрофизические аномалии", — написал О'Райан.

Какие "аномалии" нашёл алгоритм

Большая часть находок связана с галактиками в процессе взаимодействия: хаотичные слияния, необычные формы, вытянутые "хвосты" из газа и звёзд. Отдельная категория — объекты гравитационного линзирования, когда массивная галактика на переднем плане искривляет пространство-время и превращает свет далёкого источника в дуги или кольца.

В заявлениях NASA перечисляются и более "образные" примеры: галактики, напоминающие медуз с газовыми "щупальцами", а также протопланетные диски в нашей Галактике, которые по виду сравнили с "бургерами".

"Дополнительные открытия включали галактики с массивными звёздообразующими сгустками, галактики, похожие на медуз, с газообразными 'щупальцами', и диски, формирующие планеты, в нашей собственной галактике, похожие на гамбургеры", — сообщили представители NASA в заявлении.

Самая интригующая часть — это несколько десятков объектов, которые пока не удаётся уверенно отнести ни к одному из принятых "классов".

"Удивительно, но несколько десятков объектов полностью противоречили существующим схемам классификации", — отметили представители NASA.

Зачем Хабблу ИИ и что будет дальше

Даже опытным астрономам сложно вручную перебрать такие объёмы изображений, а гражданская наука помогает лишь частично — архив слишком велик. ИИ в этой ситуации выступает как быстрый фильтр: он не "объясняет" природу объекта, но уверенно подсвечивает то, что выглядит статистически необычно и заслуживает внимания специалистов.

"Это мощная демонстрация того, как ИИ может повысить научную отдачу архивных наборов данных", — добавил Гомес.

Дальше подобные методы планируют применять к ещё более "шумным" и масштабным потокам данных — от миссии Euclid до будущих обзоров, которые будут вести телескоп Нэнси Грейс Роман и обсерватория Веры Рубин. Чем больше будет таких автоматизированных "поисковиков по странностям", тем выше шанс быстрее замечать редкие явления и находить подсказки там, где раньше их просто не успевали увидеть.