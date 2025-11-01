Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мумия динозавра
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:41

Динозавры начинали с крохи: в предгорьях Анд раскопали предка завропод, размером с домашнего кота

Эчеваррия: в Аргентине нашли скелет древнейшего динозавра Huayracursor jaguensis возрастом 230 млн лет

В предгорьях Анд, на территории аргентинской провинции Ла-Риоха, совершена находка, которая заставляет палеонтологов по-новому взглянуть на ранние этапы эволюции динозавров. Учёные из Национального совета по научно-техническим исследованиям (CONICET) обнаружили практически целый скелет древнейшего ящера, получившего название Huayracursor jaguensis. По их оценкам, это существо бродило по Земле в конце триасового периода, примерно 225-230 миллионов лет назад, что делает его одним из старейших известных науке динозавров.

Что представляет собой Huayracursor jaguensis?

Эксперты классифицируют новый вид как завроподоморфа. Эта группа динозавров впоследствии дала начало гигантским растительноядным гигантам, таким как диплодоки и брахиозавры, знакомым многим по фильмам и книгам. Однако в отличие от своих многометровых потомков, Huayracursor был весьма скромных размеров: его длина не превышала двух метров, а вес оценивается всего в 15-18 килограмм.

"Находка подтвердила, что удлиненная шея сформировалась у этой группы уже на раннем этапе эволюции", — отметил палеонтолог Хавьер Эчеваррия.

Эта особенность, ставшая визитной карточкой завропод, появилась у них гораздо раньше, чем предполагалось. Huayracursor был небольшим, юрким и, вероятно, питался растительностью, до которой не могли дотянуться другие травоядные современники.

Уникальная сохранность скелета

То, в каком состоянии дошла до нас окаменелость, является настоящей палеонтологической удачей. Скелет сохранился почти полностью, что является редкостью для образцов такого возраста.

Обнаружены части черепа, практически полный позвоночный столб, включая хвостовые позвонки, а также передние и задние конечности. Такая комплектность позволяет учёным составить максимально точное представление о внешнем виде и анатомии динозавра.

"Материал, уверены учёные, станет эталоном для дальнейшего глубокого изучения", — пояснил Хавьер Эчеваррия.

Эта находка станет отправной точкой для будущих исследований, помогая точнее реконструировать облик самых первых динозавров.

Три факта о находке

  1. Раскопки проводились на высоте около 3000 метров над уровнем моря в ущелье Кебрада-де-Санто-Доминго, что делало работу учёных особенно сложной из-за разреженного воздуха и труднодоступности.

  2. Несмотря на суровые условия, этот регион является настоящим магнитом для археологов и палеонтологов, поскольку его геологические слои исключительно богаты окаменелостями триасового периода.

  3. Название "Huayracursor" происходит от слова "Huayra", что на местном наречии означает "сильный ветер", а "jaguensis" отсылает к близлежащему населённому пункту Хагуэ.

А что если…

Если сопоставить эту находку с другими открытиями в регионе, становится ясно, что территория современной Аргентины была одним из ключевых центров видообразования и эволюции динозавров. Здесь обитали как предки гигантских завропод, так и тероподы, от которых, по одной из версий, произошли современные птицы.

Исторический контекст

Конец триасового периода был переломным моментом в истории жизни на Земле. Это время, когда только начали появляться первые настоящие динозавры, занимая экологические ниши, освободившиеся после массового пермского вымирания. Климат был в целом жарким и засушливым, а суперконтинент Пангея ещё только начинал раскалываться. В таких условиях небольшие, как Huayracursor, существа были пионерами среди ящеров, чья эра господства только начиналась и продлится ещё более 150 миллионов лет.=

