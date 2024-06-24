Храп увеличивает возможность разрушения зубов и появления кариеса. Об этом информировала российское интернет издание "Газета.Ru" врач стоматолог-терапевт высшей категории клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге Ирина Забродская.

Частое многократное непроизвольное сжатие челюстей, не связанное с жеванием, и нарушение координированной работы височно-нижнечелюстного сустава из-за видоизменения окклюзии, местоположения компонентов ВНЧС и функции мышц у храпящих людей можно заметить в два раза больше, чем у тех, кто спит спокойно. Долгий бруксизм ведёт к разрушению эмали, уменьшению высоты прикуса, а также он сопровождается появлением трудностей с ВНЧС, считает Ирина Забродская.

Помимо этого, храп вызывает сухость в ротовой полости. Из-за того, что у спящего часто открыт рот, выделения слюны очень быстро начинают испаряться. Однако именно слюна способствует перевариванию еды в человеческом организме, спасает зубы от появления кариеса и так далее. Из-за отсутствия должного количества слюны могут развиться бактерии, которые способны вызвать заболевания, такие как плохой запах изо рта или, например, воспаление ткани десны, обусловленное неблагоприятным воздействием местных и общих факторов.

Эксперт отметила, что храп — это один из симптомов апноэ во сне. Это нарушение сна предполагает нарушение дыхания, при котором систематические перерывы в дыхании, моменты поверхностного дыхания или уменьшение верхних дыхательных путей в процессе сна способствуют нехорошей вентиляции легких и некачественному сну. Ирина Забродская заявила, что данную проблему нельзя оставлять как есть, а необходимо лечиться от неё. Помимо этого, она посоветовала ходить несколько раз в год к врачу, дабы проводить чистку полости рта.

Фото: Flickr / Vladimir (Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 2.0)