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Чай хантыйский с шишками и мёдом
Чай хантыйский с шишками и мёдом
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Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 14:38

Два года прошли, а банка всё стоит: у мёда есть особенность, о которой забывают

Банка меда на кухне может стоять тихо и невозмутимо, а хозяин всё равно будет коситься на срок годности. У многих после этой даты срабатывает простой рефлекс: выбросить и не спорить с этикеткой. Но с медом история не такая прямолинейная. Если банка закрыта, стоит в темноте и не перегревается, продукт не превращается в "плохой" ровно в тот день, который напечатан на упаковке.

"Натуральный зрелый мед при правильном хранении практически не портится. Археологи находили съедобный мёд в гробницах возрастом в несколько тысяч лет. Это происходит благодаря его уникальному составу: низкой влажности, высокой кислотности (низкому pH) и наличию фермента глюкозооксидазы, который при контакте с водой выделяет небольшое количество перекиси водорода, подавляющей бактерии".

старший преподаватель Ксения Орлова

Срок хранения меда и требования ГОСТа

По ГОСТу мед в герметичной упаковке рекомендуют хранить два года с даты фасовки. Для этого нужна температура не выше +20°C и место, куда не попадает прямой солнечный свет. Здесь всё довольно прозаично: если банка стоит у плиты или на подоконнике, режим хранения уже сбит.

Мед при этом не обязан испортиться сразу после окончания двухлетнего срока. Он не становится опасным по щелчку, и именно поэтому сроки на упаковке нужно читать без паники, но и без самоуверенности. Правильное хранение продуктов дома всегда упирается в температуру, свет и герметичность, а не в красивую этикетку.

Если банка открыта, а крышка закрывается кое-как, мед быстрее теряет свои свойства. Влажный воздух, перепады температуры и лишний контакт с кухней делают своё дело без лишнего шума. Поэтому плотная крышка и прохладное место здесь важнее, чем желание "дотянуть до последней капли".

Почему мед не портится годами

Секрет в самом составе. У зрелого натурального меда низкая влажность, высокая кислотность и фермент глюкозооксидаза, который при контакте с водой выделяет небольшое количество перекиси водорода. Для бактерий это среда явно не из приятных, поэтому продукт и хранится так долго.

Именно из-за этого археологи находили съедобный мед в гробницах возрастом в несколько тысяч лет. Конечно, речь идет не о чуде из банки с супермаркета, а о свойствах самого продукта. Как и у других продуктов с естественной защитой, всё решает структура, а не громкие обещания на упаковке.

Но и тут есть нюанс: мед должен быть зрелым и натуральным. Если в нем слишком много влаги или он был неправильно обработан, картина меняется. Тогда запас прочности уже не тот, и хранение перестает быть спокойной историей.

Что меняется после двух лет

После истечения двух лет мед не превращается в яд и не становится чем-то опасным сам по себе. Просто внутри начинают разрушаться витамины, ферменты и летучие ароматические соединения. Из-за этого вкус и аромат уже не такие яркие, как были в свежей банке.

Специалист пояснила, что в таком виде мед постепенно превращается в обычный сладкий сироп. То есть сладость остается, а часть полезных свойств и характерный запах уходят. С продуктом это бывает часто: внешне он еще нормальный, а внутри уже не тот.

Поэтому срок на упаковке — это не сигнал тревоги, а ориентир по качеству. После двух лет мед может быть вполне съедобным, но его состав и свойства уже будут заметно беднее. Тут всё упирается не в драму, а в постепенную потерю качества.

Когда мед еще можно есть без риска

Если мед хранился плотно закрытым, в темном и прохладном месте, он со временем станет лишь чуть менее полезным. При отсутствии плесени и признаков брожения продукт остается безопасным для употребления. Здесь не нужно устраивать лишнюю проверку на страх и риск — достаточно обычного здравого смысла.

Плесень, кислый запах или явное брожение уже меняют картину. Тогда банку лучше не доедать "на удачу", потому что речь идет уже не о возрасте продукта, а о его испорченности. Признаки нарушения хранения у продуктов обычно видны без лаборатории, если не закрывать на них глаза.

В обычной домашней ситуации все сводится к одному правилу: сухо, темно, прохладно, плотно закрыто. Если это соблюдено, мед не превращается в проблему на ровном месте. Он просто постепенно теряет часть своих свойств, но не становится опасным автоматически.

"По истечении двух лет мед не становится ядом, но в нём начинают разрушаться витамины, ферменты и летучие ароматические соединения. Он превращается в обычный сладкий сироп".

старший преподаватель Елена Маркова

FAQ

Мед после двух лет нужно выбрасывать?
Нет, не обязательно. Если он не заплесневел, не забродил и хранился правильно, он может оставаться безопасным.

Почему мед вообще так долго хранится?
Из-за низкой влажности, высокой кислотности и фермента глюкозооксидазы. Эти свойства мешают развиваться бактериям.

Можно ли держать мед на кухне возле плиты?
Лучше не надо. Высокая температура и свет ускоряют потерю качества.

Что выдает испорченный мед?
Плесень, кислый запах и признаки брожения. В таком виде его уже не стоит есть.

Проверено экспертом: старший преподаватель Ксения Орлова

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Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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