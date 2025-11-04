Вирус, который вызывает рак, можно остановить одной прививкой

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространённых инфекционных агентов, передающихся половым путём. Опасность некоторых его штаммов заключается в том, что они могут вызывать развитие онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. Однако, как отмечают специалисты, современная вакцинация позволяет эффективно предотвратить заражение и снизить риски осложнений.

"Положительный анализ на ВПЧ не является противопоказанием к прививке, а служит сигналом к более внимательному отношению к здоровью", — пояснила врач Дарья Башкина в беседе с "Радио 1".

Почему вакцинация от ВПЧ так важна

Иммунная система не всегда способна самостоятельно справиться с вирусом папилломы человека. Многие заражённые даже не подозревают о его наличии, поскольку заболевание может протекать бессимптомно годами. Тем не менее, определённые штаммы вируса (в частности, 16-й и 18-й) способны провоцировать развитие предраковых состояний и опухолей.

Вакцинация формирует стойкий иммунитет против наиболее опасных типов ВПЧ и защищает от их последствий. По словам врачей, прививка наиболее эффективна до начала половой жизни, но может быть сделана и взрослым, если инфекция уже выявлена.

Кому показана прививка

Подросткам - девочкам и мальчикам в возрасте 9-14 лет, до начала сексуальной активности.

Женщинам до 45 лет - если ранее вакцинация не проводилась.

Мужчинам до 26 лет - для профилактики аногенитальных бородавок и снижения риска передачи вируса партнёрам.

В России применяются несколько вакцин против ВПЧ, включая Гардасил и Церварикс. Они безопасны, хорошо переносятся и формируют иммунитет на срок от 10 лет и более.

Регулярный скрининг — второй уровень защиты

"Женщинам старше 21 года рекомендуется проходить осмотр не реже раза в три года", — подчеркнула врач Дарья Башкина.

Даже после вакцинации важно регулярно проходить ПАП-тест (цитологический мазок) и тест на ВПЧ, чтобы выявить возможные изменения клеток на ранних стадиях. Скрининг позволяет предотвратить развитие рака шейки матки, если вмешаться вовремя.

Посещение гинеколога хотя бы раз в год помогает контролировать состояние репродуктивной системы и вовремя заметить отклонения.

Советы шаг за шагом

Сделайте вакцинацию. Обратитесь к врачу для подбора оптимальной схемы и вакцины. Следите за графиком осмотров. После 21 года проходите ПАП-тест каждые 3 года, а после 30 — комбинированное обследование с ВПЧ-тестом. Используйте средства защиты. Презерватив снижает риск передачи вируса, хотя и не исключает его полностью. Поддерживайте иммунитет. Здоровое питание, физическая активность и отказ от курения укрепляют защитные силы организма. Не игнорируйте симптомы. Выделения, боли или дискомфорт требуют консультации гинеколога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отказ от вакцинации → повышенный риск онкологических заболеваний → прививка в рекомендованном возрасте.

Редкие осмотры у гинеколога → поздняя диагностика → регулярный скрининг каждые 1-3 года.

Игнорирование положительного теста на ВПЧ → развитие осложнений → наблюдение у специалиста и профилактика.

Таблица: сравнение подходов к защите от ВПЧ

Мера профилактики Эффект Рекомендуемая частота Вакцинация Формирование иммунитета против вируса 1 курс (2-3 дозы) ПАП-тест Ранняя диагностика предраковых изменений Каждые 3 года ВПЧ-тест Выявление вируса и его штаммов После 30 лет, каждые 5 лет Визит к гинекологу Комплексная оценка здоровья 1 раз в год

Мифы и правда

Миф: вакцина нужна только женщинам.

Правда: прививка защищает и мужчин, снижая риск заражения и передачи вируса.

Миф: если ВПЧ уже обнаружен, вакцина бесполезна.

Правда: прививка снижает вероятность заражения другими штаммами и помогает иммунитету контролировать инфекцию.

Миф: прививка вызывает бесплодие.

Правда: многочисленные исследования подтверждают безопасность вакцин — они не влияют на репродуктивную функцию.