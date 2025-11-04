Вирус, который вызывает рак, можно остановить одной прививкой
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространённых инфекционных агентов, передающихся половым путём. Опасность некоторых его штаммов заключается в том, что они могут вызывать развитие онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. Однако, как отмечают специалисты, современная вакцинация позволяет эффективно предотвратить заражение и снизить риски осложнений.
"Положительный анализ на ВПЧ не является противопоказанием к прививке, а служит сигналом к более внимательному отношению к здоровью", — пояснила врач Дарья Башкина в беседе с "Радио 1".
Почему вакцинация от ВПЧ так важна
Иммунная система не всегда способна самостоятельно справиться с вирусом папилломы человека. Многие заражённые даже не подозревают о его наличии, поскольку заболевание может протекать бессимптомно годами. Тем не менее, определённые штаммы вируса (в частности, 16-й и 18-й) способны провоцировать развитие предраковых состояний и опухолей.
Вакцинация формирует стойкий иммунитет против наиболее опасных типов ВПЧ и защищает от их последствий. По словам врачей, прививка наиболее эффективна до начала половой жизни, но может быть сделана и взрослым, если инфекция уже выявлена.
Кому показана прививка
-
Подросткам - девочкам и мальчикам в возрасте 9-14 лет, до начала сексуальной активности.
-
Женщинам до 45 лет - если ранее вакцинация не проводилась.
-
Мужчинам до 26 лет - для профилактики аногенитальных бородавок и снижения риска передачи вируса партнёрам.
В России применяются несколько вакцин против ВПЧ, включая Гардасил и Церварикс. Они безопасны, хорошо переносятся и формируют иммунитет на срок от 10 лет и более.
Регулярный скрининг — второй уровень защиты
"Женщинам старше 21 года рекомендуется проходить осмотр не реже раза в три года", — подчеркнула врач Дарья Башкина.
Даже после вакцинации важно регулярно проходить ПАП-тест (цитологический мазок) и тест на ВПЧ, чтобы выявить возможные изменения клеток на ранних стадиях. Скрининг позволяет предотвратить развитие рака шейки матки, если вмешаться вовремя.
Посещение гинеколога хотя бы раз в год помогает контролировать состояние репродуктивной системы и вовремя заметить отклонения.
Советы шаг за шагом
-
Сделайте вакцинацию. Обратитесь к врачу для подбора оптимальной схемы и вакцины.
-
Следите за графиком осмотров. После 21 года проходите ПАП-тест каждые 3 года, а после 30 — комбинированное обследование с ВПЧ-тестом.
-
Используйте средства защиты. Презерватив снижает риск передачи вируса, хотя и не исключает его полностью.
-
Поддерживайте иммунитет. Здоровое питание, физическая активность и отказ от курения укрепляют защитные силы организма.
-
Не игнорируйте симптомы. Выделения, боли или дискомфорт требуют консультации гинеколога.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Отказ от вакцинации → повышенный риск онкологических заболеваний → прививка в рекомендованном возрасте.
-
Редкие осмотры у гинеколога → поздняя диагностика → регулярный скрининг каждые 1-3 года.
-
Игнорирование положительного теста на ВПЧ → развитие осложнений → наблюдение у специалиста и профилактика.
Таблица: сравнение подходов к защите от ВПЧ
|Мера профилактики
|Эффект
|Рекомендуемая частота
|Вакцинация
|Формирование иммунитета против вируса
|1 курс (2-3 дозы)
|ПАП-тест
|Ранняя диагностика предраковых изменений
|Каждые 3 года
|ВПЧ-тест
|Выявление вируса и его штаммов
|После 30 лет, каждые 5 лет
|Визит к гинекологу
|Комплексная оценка здоровья
|1 раз в год
Мифы и правда
Миф: вакцина нужна только женщинам.
Правда: прививка защищает и мужчин, снижая риск заражения и передачи вируса.
Миф: если ВПЧ уже обнаружен, вакцина бесполезна.
Правда: прививка снижает вероятность заражения другими штаммами и помогает иммунитету контролировать инфекцию.
Миф: прививка вызывает бесплодие.
Правда: многочисленные исследования подтверждают безопасность вакцин — они не влияют на репродуктивную функцию.
