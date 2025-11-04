Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Врач держит вакцину
Врач держит вакцину
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:15

Вирус, который вызывает рак, можно остановить одной прививкой

Врач Башкина объяснила, почему вакцинация от ВПЧ важна даже при положительном анализе

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространённых инфекционных агентов, передающихся половым путём. Опасность некоторых его штаммов заключается в том, что они могут вызывать развитие онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. Однако, как отмечают специалисты, современная вакцинация позволяет эффективно предотвратить заражение и снизить риски осложнений.

"Положительный анализ на ВПЧ не является противопоказанием к прививке, а служит сигналом к более внимательному отношению к здоровью", — пояснила врач Дарья Башкина в беседе с "Радио 1".

Почему вакцинация от ВПЧ так важна

Иммунная система не всегда способна самостоятельно справиться с вирусом папилломы человека. Многие заражённые даже не подозревают о его наличии, поскольку заболевание может протекать бессимптомно годами. Тем не менее, определённые штаммы вируса (в частности, 16-й и 18-й) способны провоцировать развитие предраковых состояний и опухолей.

Вакцинация формирует стойкий иммунитет против наиболее опасных типов ВПЧ и защищает от их последствий. По словам врачей, прививка наиболее эффективна до начала половой жизни, но может быть сделана и взрослым, если инфекция уже выявлена.

Кому показана прививка

  • Подросткам - девочкам и мальчикам в возрасте 9-14 лет, до начала сексуальной активности.

  • Женщинам до 45 лет - если ранее вакцинация не проводилась.

  • Мужчинам до 26 лет - для профилактики аногенитальных бородавок и снижения риска передачи вируса партнёрам.

В России применяются несколько вакцин против ВПЧ, включая Гардасил и Церварикс. Они безопасны, хорошо переносятся и формируют иммунитет на срок от 10 лет и более.

Регулярный скрининг — второй уровень защиты

"Женщинам старше 21 года рекомендуется проходить осмотр не реже раза в три года", — подчеркнула врач Дарья Башкина.

Даже после вакцинации важно регулярно проходить ПАП-тест (цитологический мазок) и тест на ВПЧ, чтобы выявить возможные изменения клеток на ранних стадиях. Скрининг позволяет предотвратить развитие рака шейки матки, если вмешаться вовремя.

Посещение гинеколога хотя бы раз в год помогает контролировать состояние репродуктивной системы и вовремя заметить отклонения.

Советы шаг за шагом

  1. Сделайте вакцинацию. Обратитесь к врачу для подбора оптимальной схемы и вакцины.

  2. Следите за графиком осмотров. После 21 года проходите ПАП-тест каждые 3 года, а после 30 — комбинированное обследование с ВПЧ-тестом.

  3. Используйте средства защиты. Презерватив снижает риск передачи вируса, хотя и не исключает его полностью.

  4. Поддерживайте иммунитет. Здоровое питание, физическая активность и отказ от курения укрепляют защитные силы организма.

  5. Не игнорируйте симптомы. Выделения, боли или дискомфорт требуют консультации гинеколога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Отказ от вакцинации → повышенный риск онкологических заболеваний → прививка в рекомендованном возрасте.

  • Редкие осмотры у гинеколога → поздняя диагностика → регулярный скрининг каждые 1-3 года.

  • Игнорирование положительного теста на ВПЧ → развитие осложнений → наблюдение у специалиста и профилактика.

Таблица: сравнение подходов к защите от ВПЧ

Мера профилактики Эффект Рекомендуемая частота
Вакцинация Формирование иммунитета против вируса 1 курс (2-3 дозы)
ПАП-тест Ранняя диагностика предраковых изменений Каждые 3 года
ВПЧ-тест Выявление вируса и его штаммов После 30 лет, каждые 5 лет
Визит к гинекологу Комплексная оценка здоровья 1 раз в год

Мифы и правда

Миф: вакцина нужна только женщинам.
Правда: прививка защищает и мужчин, снижая риск заражения и передачи вируса.

Миф: если ВПЧ уже обнаружен, вакцина бесполезна.
Правда: прививка снижает вероятность заражения другими штаммами и помогает иммунитету контролировать инфекцию.

Миф: прививка вызывает бесплодие.
Правда: многочисленные исследования подтверждают безопасность вакцин — они не влияют на репродуктивную функцию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доктор Александр Мясников рассказал, как сидячий образ жизни влияет на мужское здоровье сегодня в 3:28
Компьютер против потенции: незаметная зависимость, которая разрушает здоровье

Доктор Мясников предупредил мужчин: работа за компьютером может стоить здоровья. Почему сидячий образ жизни опасен и как сохранить активность — в нашем материале.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Елена Пехотина рассказала, какие сухофрукты могут навредить здоровью сегодня в 2:19
Они кажутся полезными, но могут навредить: чем на самом деле опасны сухофрукты

Сухофрукты могут быть как источником пользы, так и причиной проблем с желудком. Врач объяснила, как выбрать безопасные и действительно полезные варианты.

Читать полностью » Стоматолог Инна Гришина рассказала, почему зимой усиливается чувствительность зубов сегодня в 1:08
Холод бьёт по зубам: почему зимой больно даже улыбаться

Почему зимой зубы реагируют на холод и что поможет избежать боли? Врач-гигиенист объясняет основные причины и даёт практические советы по уходу.

Читать полностью » Невролог Наталья Волченкова рассказала, как снизить риск инсульта с помощью профилактики сегодня в 0:18
Тихий удар по мозгу: болезнь, которая подкрадывается, когда вы чувствуете себя здоровым

Инсульт можно предотвратить — главное, вовремя заметить тревожные сигналы организма и скорректировать привычки. Врачи объясняют, как это сделать.

Читать полностью » Бетонные кроссовки вытесняют белые модели и становятся базовым элементом городского гардероба вчера в 23:33
Тренд, который сметает старую классику: обувь, которая победила белый тренд

Откройте для себя новое слово в моде – бетонные кроссовки! Узнайте, почему серый цвет становится новым стандартом и как адаптировать стиль под любые образы.

Читать полностью » Шери Фрей отметила, что сквалан укрепляет барьер кожи и подходит для чувствительных типов вчера в 23:25
Он тише гиалуронки, но работает не хуже: почему дерматологи любят сквалан

Сквалан часто недооценивают, считая его просто маслом. На деле этот компонент способен изменить качество кожи, если знать, как его правильно применять.

Читать полностью » Джейн Биркин владела всего несколькими сумками Hermès, а старые жертвовала на благотворительность вчера в 22:53
История, начавшаяся с беспорядка в салоне самолёта: как родилась легенда Hermès

Джейн Биркин - актриса и икона стиля. Как простая встреча в небе подарила миру легендарную сумку? Узнайте тайны мини-коллекции Биркин в статье.

Читать полностью » Дерматологи подтвердили, что андрогенетическая алопеция — самая распространённая причина выпадения волос у женщин вчера в 22:22
Волосы начали редеть? Дерматологи уверяют: вернуть густоту реально, но без волшебства

Почему волосы начинают редеть и какие методы действительно работают? Разбираемся, какие процедуры и препараты помогают женщинам вернуть густоту и блеск.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Андролог Новикова рассказала, как мужчинам сохранить уровень тестостерона после 40 лет
Спорт и фитнес
Поза ребёнка снижает напряжение мышц и восстанавливает дыхание — Питер Сименс
Красота и здоровье
Детские каши должны соответствовать возрасту ребёнка и не содержать сахар — Рабият Зайниддинова
Дом
Запах плесени или кухни: как определить, что шторы нужно заменить
Садоводство
Ноябрь назвали оптимальным временем для обрезки фиалок — мнение цветоводов
Еда
Салат с фунчозой и корейской морковью готовится за 20 минут и остается сытным без заправки
Садоводство
Осенняя посадка бархатцев укрепляет растения и ускоряет весеннее прорастание — Татьяна Фролова
Спорт и фитнес
Тренировка с полотенцем улучшает осанку и ускоряет обмен веществ — программа Мишель Хэнлон Маскари
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet