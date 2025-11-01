Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбуз на грядке
Арбуз на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 21:11

Не заливайте и не сажайте в тени: как не испортить урожай арбузов

Садоводам объяснили, как добиться сладкого урожая арбузов даже в холодных регионах

Арбуз — символ лета, солнца и сладкого вкуса. Этот теплолюбивый уроженец Африки давно прижился в России и успешно выращивается не только на юге, но и в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке. При правильном подходе арбузы можно вырастить даже на балконе или в теплице.

Откуда родом и где растёт арбуз

Арбуз — тыквина, а не ягода или фрукт, как принято думать. Его родина — Африка, где растение до сих пор встречается в дикой форме. Сегодня арбузы выращивают по всему миру: в Узбекистане, Турции, Египте, Китае, а также на юге России.

В нашей стране сезон арбузов длится с середины июля по сентябрь, в зависимости от климата. На юге их выращивают в открытом грунте, а в северных районах — рассадным способом или в теплицах.

Лучшие сорта для выращивания в России

Селекционеры вывели сотни сортов, адаптированных под разные климатические зоны. Ниже — самые популярные из них.

Сорт Время созревания Вес плода Особенности
Огонёк 71-87 дней 1,7-2,3 кг Раннеспелый, сочная красная мякоть, выращивается с мая
Холодок 85-97 дней до 4,2 кг Среднепоздний, хранится до 3 месяцев
Шуга Бэйби 75-85 дней 1 кг Классический сладкий вкус, подходит для теплиц
Марбл БЖ 55-60 дней 2-2,5 кг Гибрид с тонкой кожурой и высокой урожайностью
Медовый 82-105 дней 3-6 кг Сладкий, сохраняется до месяца после сбора
Лунный 70-90 дней 3 кг Желтая мякоть с ароматом манго, почти без косточек
Кай F1 70-75 дней до 10 кг Гибрид для теплиц, сочный и крупный
Астраханский 70-81 день до 5,6 кг Классический сорт, выращивается в грунте и теплице
Соренто 65-76 дней до 6 кг Устойчив к грибковым болезням, сверхранний
АУ Продюсер ПВП 65-83 дня до 5 кг Устойчив к фузариозу и мучнистой росе, сладкая хрустящая мякоть

Когда сажать арбузы

Сроки посадки зависят от климата. Главное условие — теплая почва и стабильная температура.

  • Юг России: посев в грунт с 15 апреля по 5 мая, когда ночная температура выше +7 °C.

  • Средняя полоса: рассадный метод. Семена сеют в конце апреля, высаживают в грунт в конце мая — начале июня.

  • Сибирь и Урал: посев в апреле, пересадка в конце мая под укрытие.

  • Дальний Восток: посев в начале мая, высадка в середине июня. Для теплиц — месяцем раньше.

Совет: чем севернее регион, тем раньше должен созревать сорт - выбирайте ультраранние гибриды.

Как сажать арбузы: три способа

1. Рассадный метод

Этот вариант подходит для холодных регионов.

Пошагово:

  1. Обработайте семена в растворе биофунгицида ("Триходерма", чайная ложка на 10 л воды).

  2. Проростите семена на ватных дисках при +25 °C.

  3. Пересадите в стаканчики с плодородным грунтом (глубина — 2 см).

  4. Держите при +22…+28 °C и хорошем освещении.

  5. Через 20-30 дней высадите рассаду на грядку, когда минует угроза заморозков.

  6. Расстояние между растениями — не менее метра.

Совет: используйте торфяные горшочки, чтобы избежать травмирования корней при пересадке.

2. Посев в открытый грунт

Подходит для юга и регионов с тёплой весной.

Как посадить:

  • Прогрейте семена 30 минут при +55 °C.

  • Замочите их в марганцовке, затем просушите.

  • Подготовьте почву: сделайте холмики высотой 25 см, добавьте удобрения.

  • В каждую лунку посадите 1-2 семечки на глубину 4 см.

  • Полейте и накройте плёнкой на ночь.

Температура почвы должна быть не ниже +12 °C.

3. Домашнее выращивание

Даже без дачи арбуз можно вырастить на подоконнике или балконе.

  • Смешайте землю, вермикулит и кокосовый субстрат (50:25:25).

  • Посадите по одному семени в стаканчик, накройте плёнкой.

  • Обеспечьте свет не менее 10 часов в день и температуру около +25 °C.

  • Через три недели пересадите в большой горшок.

  • Подкармливайте каждые 2-3 недели раствором золы или комплексных удобрений.

Для домашнего выращивания подойдут компактные сорта — "Огонёк", "Марбл БЖ" или "Шуга Бэйби".

Уход за арбузами

Пасынкование

Удаляйте боковые побеги, чтобы растение не тратило силы впустую.
Оставляйте 1-2 основные плети и по 2-3 плода на каждой. Верхушку прищипывают, сохраняя несколько листьев над последним арбузом.

Подкормка

  • Первую подкормку делают через 10 дней после всходов: раствор коровяка (1:9) с ложкой суперфосфата на литр.

  • Вторую — через неделю.

  • При появлении завязей добавляют фосфорно-калийные удобрения или золу.

Для комнатных растений используют раствор "Акварина Картофельного" (1 г на 2 л воды).

Полив

  • Молодые растения поливают раз в неделю умеренно.

  • В открытом грунте — через день до цветения, затем 2 раза в неделю при плодоношении.

  • За неделю до сбора урожая полив прекращают.

Важно не допускать попадания воды на листья, чтобы избежать ожогов и грибка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посадить арбузы в тень.
Последствие: слабое цветение и мелкие плоды.
Альтернатива: выбирайте солнечные, защищённые от ветра участки.

Ошибка: слишком частый полив.
Последствие: гниение корней и водянистая мякоть.
Альтернатива: умеренный полив тёплой водой утром.

Ошибка: оставить все завязи.
Последствие: много мелких арбузов.
Альтернатива: нормировать количество плодов и прищипывать лишние побеги.

Плюсы и минусы рассадного способа

Плюсы Минусы
Подходит для холодных регионов Требует больше времени и ухода
Обеспечивает ранний урожай Есть риск повредить корни
Позволяет контролировать рост растений Нужно дополнительное освещение

Мифы и правда

Миф: арбузы нельзя выращивать севернее Астрахани.
Правда: современные скороспелые сорта отлично растут в средней полосе и даже в Сибири.

Миф: чем больше поливать, тем слаще арбузы.
Правда: избыток влаги делает мякоть водянистой и безвкусной.

Миф: арбузы не растут дома.
Правда: компактные сорта успешно плодоносят в горшках при достаточном свете и тепле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перепады температур разрушают цветочные горшки сегодня в 16:51
Садоводы делают это каждую осень — и их горшки служат десятилетиями

Как защитить горшки и растения от зимних морозов? Простые приёмы, которые сохранят ваши контейнеры целыми и помогут растениям пережить холод.

Читать полностью » Фиалка цветёт круглый год с правильным поливом и освещением — рекомендации Киселёвой сегодня в 16:18
Тёмная лошадка под окном: почему фиалка не цветёт, если солнце слишком щедро

Фиалка не цветёт? Всё можно исправить! Ботаник Марина Киселёва раскрывает простые секреты, которые помогут растению радовать пышными бутонами круглый год.

Читать полностью » Правильное внесение удобрений осенью помогает избежать дефицита питательных веществ — эксперт Сергей Михайлов сегодня в 15:18
Почва — не холодильник, но ей тоже нужно подкрепление: что делать, чтобы весной не жалеть

Осенью почва нуждается в заботе не меньше, чем растения весной. Узнайте, какие удобрения выбрать и как подготовить грядки к следующему урожаю.

Читать полностью » Фитофтороз на томатах и картофеле предотвращают йодным раствором и сывороткой — агроном Елена Сергеева сегодня в 14:39
Томаты в чёрных пятнах — беда не из фильмов ужасов: простые средства против фитофтороза, которые реально работают

Фитофтороз — серьёзная угроза для урожая. Узнайте, как с ним бороться с помощью простых средств, доступных каждому садоводу.

Читать полностью » Безопасные средства против мышей и крыс: мята, лавр и полынь доказали эффективность сегодня в 14:37
Никаких ядов, никакой вони: травы, которые превращают подвал в зону, закрытую для мышей

Как прогнать мышей и крыс из подвала без ядов и капканов? Узнайте, какие травы, масла и простые приёмы помогут защитить помещение естественным способом.

Читать полностью » Осенние работы в саду помогают растениям успешно пережить зиму и морозы — агроном Алексей Тарасов сегодня в 13:39
Сосед ушёл в спячку, а вы — на грядку: последние работы, которые решат судьбу урожая весной

Не откладывайте работы на весну! Осень — самое время подготовить сад к зиме, чтобы растения перезимовали в безопасности и дали отличный урожай.

Читать полностью » Кофейная гуща улучшает структуру почвы и питание растений сегодня в 13:28
Помидоры сладкие, розы пышные, земля мягкая — всё благодаря одному остатку из чашки

Кофейная гуща может стать ценным помощником садовода: она удобряет, улучшает почву и помогает растениям цвести пышнее. Узнайте, как использовать её правильно.

Читать полностью » Озимый чеснок сажают за три недели до морозов для лучшей зимовки — агрономы сегодня в 12:39
Сосед укрыл чеснок одеялом — и оказался прав: секрет правильной зимовки без потерь

Узнайте, как правильно посадить озимый чеснок, чтобы получить ранний и здоровый урожай весной.

Читать полностью »

Новости
Наука
Амарал: личинка комара из мелового периода оказалась схожей с современными
Наука
Кетогенная диета повышает мозговой кровоток на 22% и уровень BDNF на 50% у добровольцев 50–70 лет
Дом
Хозяйственные советы: сода и перекись помогают восстановить белизну белья
Туризм
Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран
Спорт и фитнес
Польза упражнения "Лягушка": укрепление ног, ягодиц и профилактика варикоза
Авто и мото
Спортрежим уменьшает нагрузку на автоматическую коробку передач при движении в заторе
Питомцы
Дрожь хвоста кошки может свидетельствовать о боли
Красота и здоровье
Учёные из Университета Турку выяснили, что сокращение времени сидения улучшает обмен веществ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet