Не заливайте и не сажайте в тени: как не испортить урожай арбузов

Арбуз — символ лета, солнца и сладкого вкуса. Этот теплолюбивый уроженец Африки давно прижился в России и успешно выращивается не только на юге, но и в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке. При правильном подходе арбузы можно вырастить даже на балконе или в теплице.

Откуда родом и где растёт арбуз

Арбуз — тыквина, а не ягода или фрукт, как принято думать. Его родина — Африка, где растение до сих пор встречается в дикой форме. Сегодня арбузы выращивают по всему миру: в Узбекистане, Турции, Египте, Китае, а также на юге России.

В нашей стране сезон арбузов длится с середины июля по сентябрь, в зависимости от климата. На юге их выращивают в открытом грунте, а в северных районах — рассадным способом или в теплицах.

Лучшие сорта для выращивания в России

Селекционеры вывели сотни сортов, адаптированных под разные климатические зоны. Ниже — самые популярные из них.

Сорт Время созревания Вес плода Особенности Огонёк 71-87 дней 1,7-2,3 кг Раннеспелый, сочная красная мякоть, выращивается с мая Холодок 85-97 дней до 4,2 кг Среднепоздний, хранится до 3 месяцев Шуга Бэйби 75-85 дней 1 кг Классический сладкий вкус, подходит для теплиц Марбл БЖ 55-60 дней 2-2,5 кг Гибрид с тонкой кожурой и высокой урожайностью Медовый 82-105 дней 3-6 кг Сладкий, сохраняется до месяца после сбора Лунный 70-90 дней 3 кг Желтая мякоть с ароматом манго, почти без косточек Кай F1 70-75 дней до 10 кг Гибрид для теплиц, сочный и крупный Астраханский 70-81 день до 5,6 кг Классический сорт, выращивается в грунте и теплице Соренто 65-76 дней до 6 кг Устойчив к грибковым болезням, сверхранний АУ Продюсер ПВП 65-83 дня до 5 кг Устойчив к фузариозу и мучнистой росе, сладкая хрустящая мякоть

Когда сажать арбузы

Сроки посадки зависят от климата. Главное условие — теплая почва и стабильная температура.

Юг России: посев в грунт с 15 апреля по 5 мая , когда ночная температура выше +7 °C.

Средняя полоса: рассадный метод. Семена сеют в конце апреля, высаживают в грунт в конце мая — начале июня.

Сибирь и Урал: посев в апреле, пересадка в конце мая под укрытие.

Дальний Восток: посев в начале мая, высадка в середине июня. Для теплиц — месяцем раньше.

Совет: чем севернее регион, тем раньше должен созревать сорт - выбирайте ультраранние гибриды.

Как сажать арбузы: три способа

1. Рассадный метод

Этот вариант подходит для холодных регионов.

Пошагово:

Обработайте семена в растворе биофунгицида ("Триходерма", чайная ложка на 10 л воды). Проростите семена на ватных дисках при +25 °C. Пересадите в стаканчики с плодородным грунтом (глубина — 2 см). Держите при +22…+28 °C и хорошем освещении. Через 20-30 дней высадите рассаду на грядку, когда минует угроза заморозков. Расстояние между растениями — не менее метра.

Совет: используйте торфяные горшочки, чтобы избежать травмирования корней при пересадке.

2. Посев в открытый грунт

Подходит для юга и регионов с тёплой весной.

Как посадить:

Прогрейте семена 30 минут при +55 °C.

Замочите их в марганцовке, затем просушите.

Подготовьте почву: сделайте холмики высотой 25 см, добавьте удобрения.

В каждую лунку посадите 1-2 семечки на глубину 4 см.

Полейте и накройте плёнкой на ночь.

Температура почвы должна быть не ниже +12 °C.

3. Домашнее выращивание

Даже без дачи арбуз можно вырастить на подоконнике или балконе.

Смешайте землю, вермикулит и кокосовый субстрат (50:25:25).

Посадите по одному семени в стаканчик, накройте плёнкой.

Обеспечьте свет не менее 10 часов в день и температуру около +25 °C.

Через три недели пересадите в большой горшок.

Подкармливайте каждые 2-3 недели раствором золы или комплексных удобрений.

Для домашнего выращивания подойдут компактные сорта — "Огонёк", "Марбл БЖ" или "Шуга Бэйби".

Уход за арбузами

Пасынкование

Удаляйте боковые побеги, чтобы растение не тратило силы впустую.

Оставляйте 1-2 основные плети и по 2-3 плода на каждой. Верхушку прищипывают, сохраняя несколько листьев над последним арбузом.

Подкормка

Первую подкормку делают через 10 дней после всходов: раствор коровяка (1:9) с ложкой суперфосфата на литр.

Вторую — через неделю.

При появлении завязей добавляют фосфорно-калийные удобрения или золу.

Для комнатных растений используют раствор "Акварина Картофельного" (1 г на 2 л воды).

Полив

Молодые растения поливают раз в неделю умеренно.

В открытом грунте — через день до цветения , затем 2 раза в неделю при плодоношении.

За неделю до сбора урожая полив прекращают.

Важно не допускать попадания воды на листья, чтобы избежать ожогов и грибка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: посадить арбузы в тень.

Последствие: слабое цветение и мелкие плоды.

Альтернатива: выбирайте солнечные, защищённые от ветра участки.

• Ошибка: слишком частый полив.

Последствие: гниение корней и водянистая мякоть.

Альтернатива: умеренный полив тёплой водой утром.

• Ошибка: оставить все завязи.

Последствие: много мелких арбузов.

Альтернатива: нормировать количество плодов и прищипывать лишние побеги.

Плюсы и минусы рассадного способа

Плюсы Минусы Подходит для холодных регионов Требует больше времени и ухода Обеспечивает ранний урожай Есть риск повредить корни Позволяет контролировать рост растений Нужно дополнительное освещение

Мифы и правда

• Миф: арбузы нельзя выращивать севернее Астрахани.

Правда: современные скороспелые сорта отлично растут в средней полосе и даже в Сибири.

• Миф: чем больше поливать, тем слаще арбузы.

Правда: избыток влаги делает мякоть водянистой и безвкусной.

• Миф: арбузы не растут дома.

Правда: компактные сорта успешно плодоносят в горшках при достаточном свете и тепле.