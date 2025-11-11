Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает шпагат
Девушка делает шпагат
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 13:30

Секрет в дыхании: как я научилась садиться на шпагат без мучений

Шпагат — символ грации и силы, но его польза выходит далеко за рамки эстетики. Глубокая растяжка улучшает подвижность суставов, снимает напряжение в мышцах ног и уменьшает риск травм при занятиях спортом.

"Нет лучше способа растянуть подколенные сухожилия и заднюю поверхность бедра, чем шпагат", — отмечает тренер онлайн-школы HOCHU. SHPAGAT, мастер спорта по художественной гимнастике Елизавета Буданова.

Если вы часто сидите, много ходите, бегаете или крутите педали, растяжка поможет снять зажатость и вернуть лёгкость движений.

Польза шпагата для здоровья и тренировок

  1. Расслабляет мышцы ног. Регулярная растяжка уменьшает ощущение скованности после долгого сидения.

  2. Улучшает осанку. Гибкие мышцы таза и поясницы снижают нагрузку на спину.

  3. Повышает эффективность фитнеса. Мышцы начинают работать с полной амплитудой.

  4. Снижает риск травм. Растянутые связки и сухожилия делают тело более устойчивым.

  5. Развивает терпение. Шпагат — это путь, а не мгновенный результат.

"Во время занятий вы учитесь не сдаваться и добиваться желаемого", — подчеркивает Буданова.

Как нужно тянуться, чтобы сесть на шпагат

1. Разогревайтесь

Любая растяжка начинается с разогрева мышц.
Прыгайте со скакалкой, побегайте несколько минут в лёгком темпе или покрутите педали на велотренажёре. После этого выполните динамическую разминку: вращения суставов, наклоны, махи.

Делайте каждое упражнение по 40 секунд, чтобы ускорить кровообращение и снизить риск травм.

"Перед растяжкой мышцы должны быть готовы к работе — это залог безопасного прогресса", — напоминает Буданова.

2. Тянитесь плавно

Не пытайтесь сесть на шпагат сразу. Главный принцип — постепенность и контроль.
Избегайте рывков: все движения выполняются плавно, с фиксацией в точке лёгкого натяжения.

"Новички часто совершают одну и ту же ошибку. Из-за жгучего желания сесть на шпагат прямо здесь и сейчас они выполняют упражнения резко, что приводит к травмам", — предупреждает Елизавета Буданова.

Если боль не уходит, слегка измените угол или глубину наклона — растяжка должна быть ощутимой, но комфортной.

3. Следите за техникой

Тяните именно те мышцы, которые участвуют в шпагате — подколенные сухожилия, ягодицы, приводящие мышцы и поясницу.
Неправильное положение корпуса может нагружать не те зоны и замедлить прогресс.

Контролируйте:

  • колени и бёдра — направлены вперёд;

  • поясница — не прогибается;

  • корпус — вытянут вдоль линии ног.

4. Дышите правильно

"Дыхание в растяжке — один из главных компонентов успеха", — отмечает Буданова.

Дышите медленно:

  • вдох - расслабление;

  • выдох - углубление позиции.

Если дыхание сбивается — значит, вы тянетесь слишком сильно.

5. Отдыхайте между тренировками

Во время растяжки в мышцах образуются микротрещины — это нормально. Им нужно время на восстановление.

Оптимальный режим:

  • новичкам — 3 занятия в неделю через день;

  • продвинутым — можно заниматься 2 дня подряд, если мышцы не болят.

Если остаётся болезненность — проведите лёгкую разминку и мягкую растяжку. Это ускорит восстановление.

6. Шпагат — финальное упражнение

Основные упражнения направлены на разогрев и растяжку ног, а сам шпагат выполняется в конце тренировки.
Задерживайтесь в позиции по 1 минуте и дольше, постепенно увеличивая время.

Если чувствуете дискомфорт — плавно выйдите из положения, сделайте вдох и повторите позже.

7. Работайте с телом комплексно

Гибкость ног невозможна без гибкости корпуса. Поэтому включайте в программу упражнения на растяжку спины, шеи, рук и поясницы.
Не забывайте про обе стороны: если лучше получается правая нога вперёд — тренируйте и левую.

8. Делайте заминку

Заминка — обязательная часть. Она помогает восстановить сердечный ритм и снять напряжение.
После шпагата выполните несколько расслабляющих асан из йоги — например, позу ребёнка, скручивания и наклоны вперёд.

Сравнение: ошибки и правильный подход

Ошибка Последствие Альтернатива
Пропуск разминки Травмы, растяжения 5-10 минут активного разогрева
Рывковые движения Микротравмы мышц Плавное выполнение
Неправильная техника Отсутствие прогресса Контроль положения корпуса
Задержка дыхания Повышение напряжения Медленное, ритмичное дыхание
Ежедневная нагрузка без отдыха Перетренированность 2-3 занятия в неделю

Советы шаг за шагом: путь к шпагату

  1. Начинайте с разминки и мягкой растяжки задней поверхности бёдер.

  2. Постепенно увеличивайте амплитуду движений.

  3. Добавляйте упражнения на гибкость тазобедренных суставов.

  4. Следите за дыханием и расслаблением.

  5. Не сравнивайте себя с другими — каждый прогресс индивидуален.

Мифы и правда

Миф: сесть на шпагат можно только в детстве.
Правда: гибкость тренируется в любом возрасте при регулярных занятиях.

Миф: боль — признак эффективности.
Правда: чрезмерная боль — сигнал травмы, а не прогресса.

Миф: растяжка — только для гимнастов и танцоров.
Правда: шпагат улучшает подвижность суставов и осанку даже у офисных работников.

Интересные факты

  1. Первые упражнения на шпагат использовались ещё в древней Индии как часть йогических практик.

  2. Растяжка активизирует лимфоток и улучшает состояние кожи.

  3. Люди, регулярно выполняющие стретчинг, на 30% реже получают травмы при спорте.

Исторический контекст

В гимнастике и балете шпагат — обязательный элемент с XIX века. Сегодня он стал частью фитнес-культуры и символом гармонии между телом и умом. Современные тренеры, такие как Елизавета Буданова, делают акцент не на рекордах, а на безопасности и осознанности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каталась с детьми с горки и похудела без спортзала — теперь делаю так каждую зиму сегодня в 5:10

Кто бы мог подумать, что обычное катание с горки способно сжечь сотни калорий и подарить заряд бодрости? Рассказываем, как совместить удовольствие и фитнес.

Читать полностью » Энергия без кофе и восстановление без сна: что на самом деле делает BCAA с телом сегодня в 4:40

BCAA помогают сохранить мышцы, ускорить восстановление и повысить выносливость. Разбираемся, как работает добавка и кому она действительно нужна.

Читать полностью » Начала тренироваться по этой схеме — и впервые дошла до финиша: секрет подготовки сегодня в 4:10

Мечтаете встретить лето в отличной форме? Узнайте, как правильно подготовиться к триатлону и сохранить мотивацию на всём пути к старту.

Читать полностью » Один приём с роликом — и мышцы отпустило: теперь делаю каждый вечер перед сном сегодня в 3:41

Миофасциальный релиз помогает вернуть телу лёгкость и гибкость, снять напряжение и восстановить баланс движений — без дорогостоящего массажа.

Читать полностью » Достала пластиковые стаканчики — превратила дом в игровую площадку сегодня в 3:10

Как пережить снежный день с детьми и не сойти с ума: простые игры, которые превращают скучное заточение дома в праздник.

Читать полностью » Качаю ноги без тренажёров — вот что случилось через 9 недель: результат удивил даже меня сегодня в 2:15

Можно ли нарастить мышцы без спортзала? Учёные сравнили эффективность свободных весов и тренажёров — результаты оказались неожиданными.

Читать полностью » Прыгаю через полотенце — ноги и ягодицы как после зала: жаль, раньше не знала сегодня в 2:10

Вдохновитесь зимним настроением и попробуйте простое, но эффективное упражнение, которое поможет укрепить ноги и ягодицы, будто после катания по альпийским склонам.

Читать полностью » Делала всего 10 берпи в день — и тело будто заново переродилось: вот что изменилось через неделю сегодня в 1:16

Одно упражнение, которое задействует всё тело, ускоряет метаболизм и улучшает выносливость. Но готовы ли вы выдержать 10 минут берпи?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Россияне стали реже ездить по платным автодорогам осенью 2025 года — данные Банка Русский стандарт
Культура и шоу-бизнес
Subject: в Норвегии обнаружили пропажу бронзовой скульптуры свиньи только через пять дней после кражи
Еда
Раньше рис с овощами превращался в кашу — теперь всегда рассыпчатый гарнир: вау-эффект от одного секрета
Питомцы
Жетон на ошейнике спасает жизнь: без этой отметки питомец в опасности, а вы в шоке от последствий
Спорт и фитнес
Без спортзала, без гантелей, без абонемента — мой пресс стал рельефным за 4 недели
Еда
Смешала гранат и амлу — и получила напиток, который заменил витамины и крем для кожи
Красота и здоровье
Терапевт Елена Лихошерстова: дефицит марганца опасен для детей и взрослых
Дом
Названы 5 способов предотвратить наледь в морозильной камере и продлить срок между размораживаниями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet