Одеяла
Одеяла
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 6:19

Шерстяное одеяло можно стирать в машине — боялась зря и годами делала ошибку

Шерстяное одеяло стирают в машине на холодной воде — Southern Living

Шерстяное одеяло ассоциируется с уютом, теплом и ощущением дома, особенно в холодное время года. Но вместе с комфортом часто появляется и сомнение: можно ли стирать такую вещь в машине, не рискуя её испортить. Ответ оказывается проще, чем кажется, если знать несколько важных правил ухода. Об этом сообщает издание Southern Living.

Когда машинная стирка действительно допустима

Шерсть — прочное и износостойкое натуральное волокно, которое при правильном обращении служит десятилетиями. Большинство классических шерстяных одеял можно стирать в стиральной машине, не прибегая к химчистке. Исключение составляют модели с нагревательными элементами или встроенной электроникой: такие изделия требуют строго следовать рекомендациям производителя и обычно не подходят для машинной стирки.

Подготовка одеяла перед стиркой

Перед тем как отправить шерстяное одеяло в машинку, его стоит разложить на ровной поверхности и внимательно осмотреть. Если есть заметные пятна, их лучше обработать заранее. Для этого используют небольшое количество мягкого моющего средства, кастильского мыла или специального средства для шерсти. Очиститель аккуратно втирают пальцами и оставляют минимум на 10 минут, чтобы загрязнение легче отделилось от волокон.

Правильные настройки стиральной машины

Для стирки шерстяного одеяла выбирают холодную воду и деликатный или шерстяной режим. Это снижает риск усадки и повреждения структуры волокон. Моющего средства требуется совсем немного, и оно обязательно должно быть мягким. Перегружать барабан не стоит: оптимально стирать одно, максимум два одеяла за цикл. Если есть сомнения, что средство вымылось полностью, можно добавить дополнительное полоскание.

Как сушить шерстяное одеяло

Сушка — самый критичный этап. Шерстяные изделия нельзя помещать в сушильную машину: высокая температура и вращение могут безвозвратно деформировать ткань. Лучший вариант — сушить одеяло в расправленном виде на прочной сушилке или бельевой верёвке, вдали от прямых солнечных лучей. В помещении его можно сложить пополам и периодически менять положение, чтобы влага испарялась равномерно. Полное высыхание иногда занимает до суток.

Ручная стирка как альтернатива

Если вы предпочитаете ручную стирку, принцип остаётся тем же. Одеяло замачивают в прохладной воде с мягким средством примерно на 15 минут, затем аккуратно перемещают в воде без скручивания. Полоскание проводят до полного исчезновения пены. Для удаления лишней влаги изделие заворачивают в полотенца и слегка прижимают, после чего сушат на воздухе.

Как освежать шерстяной плед между стирками

Часто полноценная стирка не требуется. Проветривание на свежем воздухе помогает избавиться от запахов. Мягкая щётка для одежды или валик для ворса удаляют пыль и волосы, застрявшие в волокнах. Небольшие пятна можно аккуратно промокнуть влажной тканью с каплей мягкого средства, не растирая поверхность.

Правильный уход позволяет стирать шерстяные одеяла дома без риска и сохранять их мягкость, форму и тепло на долгие годы.

