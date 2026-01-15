Подушки можно стирать в машинке — но не все: одна ошибка превращает стирку в испорченный наполнитель

Подушки редко попадают в "расписание уборки": наволочки мы меняем регулярно, а вот то, что внутри, часто остаётся без внимания до первого заметного пятна. Между тем со временем в наполнителе накапливаются пот, кожный жир и аллергены, поэтому периодическая стирка действительно нужна — просто с правильными оговорками. Об этом сообщает Southern Living.

Можно ли стирать подушки в стиральной машине

Во многих случаях — да, но решает материал и инструкция на ярлыке.

"Многие подушки можно стирать в стиральной машине, но всегда сначала проверяйте этикетку производителя", — говорит эксперт по стирке и менеджер по операциям Two Maids Кэти Кохун.

Она уточняет, что некоторые варианты плохо переносят машинную стирку, особенно если у машины есть центральный мешалка: он может повреждать деликатный наполнитель.

Есть категории, с которыми нужно быть особенно осторожными:

"Подушки из пены с эффектом памяти и латекса никогда не должны помещаться в машину", — отмечает эксперт по стирке и основательница Mountains of Laundry Эшли Матуска Киддер.

По её словам, синтетический наполнитель и пух/перо чаще всего можно безопасно стирать в стандартной машинке, но для memory foam и латекса лучше выбирать ручную чистку или обработку пятен.

Зачем вообще стирать подушки

Наволочка защищает подушку, но не "запечатывает" её полностью. Киддер объясняет, что подушка постепенно впитывает пот, масла тела, собирает пылевых клещей и аллергены. Стирка помогает убрать эти накопления и сделать сон более комфортным.

По частоте есть понятный ориентир:

"В идеале подушки следует стирать каждые 3-6 месяцев", — говорит Киддер.

Если вы сильно потеете ночью, спите "жарко" или у вас аллергия, она рекомендует делать это чаще — примерно раз в 2-3 месяца.

Что важно сделать перед стиркой

Эксперты советуют несколько базовых шагов, чтобы не испортить подушку и получить нормальный результат:

Снять съёмные чехлы, если они есть. Заранее обработать заметные пятна: подойдут смеси на основе перекиси водорода, соды и воды или раствор уксуса с водой. Использовать мягкое средство без сильных отдушек. Не перебарщивать с порошком или гелем: избыток может оставить налёт в наполнителе. Стирать по две подушки за раз — так проще сохранить баланс барабана. Если машинка с верхней загрузкой, ставить подушки вертикально.

Как правильно сушить

После стирки важнее всего — полностью высушить подушку, иначе есть риск плесени и неприятного запаха. Кохун говорит, что лучший вариант — сушка на воздухе, но машинная тоже допустима, если это разрешено производителем.

"Если разрешено сушить в машине, используйте низкий огонь и добавьте пару чистых теннисных или шерстяных мячей для сушки, чтобы начинка не слипалась", — советует Кохун.

Для подушек с нежной отделкой (например, кисточками или пайетками) она предлагает рассмотреть профессиональную чистку.

В итоге правило простое: стирать можно, но не все подушки и не "как попало". Проверка ярлыка, деликатный режим и тщательная сушка дают тот самый эффект свежести, который не заменит ни одна чистая наволочка.