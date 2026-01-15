Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Подушки
Подушки
© commons.wikimedia. org by Keithmenorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:47

Подушки можно стирать в машинке — но не все: одна ошибка превращает стирку в испорченный наполнитель

Подушки из пены памяти не рекомендуют стирать в машинке — Эшли Матуска Киддер

Подушки редко попадают в "расписание уборки": наволочки мы меняем регулярно, а вот то, что внутри, часто остаётся без внимания до первого заметного пятна. Между тем со временем в наполнителе накапливаются пот, кожный жир и аллергены, поэтому периодическая стирка действительно нужна — просто с правильными оговорками. Об этом сообщает Southern Living.

Можно ли стирать подушки в стиральной машине

Во многих случаях — да, но решает материал и инструкция на ярлыке.

"Многие подушки можно стирать в стиральной машине, но всегда сначала проверяйте этикетку производителя", — говорит эксперт по стирке и менеджер по операциям Two Maids Кэти Кохун.

Она уточняет, что некоторые варианты плохо переносят машинную стирку, особенно если у машины есть центральный мешалка: он может повреждать деликатный наполнитель.

Есть категории, с которыми нужно быть особенно осторожными:

"Подушки из пены с эффектом памяти и латекса никогда не должны помещаться в машину", — отмечает эксперт по стирке и основательница Mountains of Laundry Эшли Матуска Киддер.

По её словам, синтетический наполнитель и пух/перо чаще всего можно безопасно стирать в стандартной машинке, но для memory foam и латекса лучше выбирать ручную чистку или обработку пятен.

Зачем вообще стирать подушки

Наволочка защищает подушку, но не "запечатывает" её полностью. Киддер объясняет, что подушка постепенно впитывает пот, масла тела, собирает пылевых клещей и аллергены. Стирка помогает убрать эти накопления и сделать сон более комфортным.

По частоте есть понятный ориентир:

"В идеале подушки следует стирать каждые 3-6 месяцев", — говорит Киддер.

Если вы сильно потеете ночью, спите "жарко" или у вас аллергия, она рекомендует делать это чаще — примерно раз в 2-3 месяца.

Что важно сделать перед стиркой

Эксперты советуют несколько базовых шагов, чтобы не испортить подушку и получить нормальный результат:

  1. Снять съёмные чехлы, если они есть.
  2. Заранее обработать заметные пятна: подойдут смеси на основе перекиси водорода, соды и воды или раствор уксуса с водой.
  3. Использовать мягкое средство без сильных отдушек.
  4. Не перебарщивать с порошком или гелем: избыток может оставить налёт в наполнителе.
  5. Стирать по две подушки за раз — так проще сохранить баланс барабана.
  6. Если машинка с верхней загрузкой, ставить подушки вертикально.

Как правильно сушить

После стирки важнее всего — полностью высушить подушку, иначе есть риск плесени и неприятного запаха. Кохун говорит, что лучший вариант — сушка на воздухе, но машинная тоже допустима, если это разрешено производителем.

"Если разрешено сушить в машине, используйте низкий огонь и добавьте пару чистых теннисных или шерстяных мячей для сушки, чтобы начинка не слипалась", — советует Кохун.

Для подушек с нежной отделкой (например, кисточками или пайетками) она предлагает рассмотреть профессиональную чистку.

В итоге правило простое: стирать можно, но не все подушки и не "как попало". Проверка ярлыка, деликатный режим и тщательная сушка дают тот самый эффект свежести, который не заменит ни одна чистая наволочка.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средство для посуды в воде для пола оставляет липкую плёнку и разводы — Роза Пикоса вчера в 21:12
Пол после уборки стал липким и тусклым — оказалось виновато то, что добавила в ведро

Уборка пола может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Узнайте, какие добавки в ведре с водой могут испортить ваши усилия и сделать пол грязнее.

Читать полностью » Пищевая сода и уксус очистили стеклянную варочную панель — BobVila вчера в 19:35
Стеклянная варочная панель засияла как новая: два копеечных средства творят чудеса

Стеклянная варочная панель быстро теряет блеск, если за ней ухаживать неправильно. Простой и безопасный способ поможет вернуть чистоту без царапин.

Читать полностью » Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest вчера в 15:06
Миллениалы массово устают от серого — новый нейтральный цвет меняет квартиру

Серый цвет теряет популярность! Узнайте, как серо-зеленый трансформирует интерьер, добавляя тепло и характер, не создавая ярких контрастов.

Читать полностью » Самодельное чистящее средство на уксусе подходит для дома — эксперты по уборке вчера в 14:36
Смешала подручные ингредиенты — уборка пошла в разы быстрее и без едкого химического запаха

Простое домашнее чистящее средство из уксуса и воды помогает поддерживать порядок без химии, подходит для кухни и ванной и легко готовится дома.

Читать полностью » Хлопковые полотенца выдерживают частые стирки без потери формы — House Digest вчера в 11:41
Полотенца в ванной быстро "умирают" — один материал держится годами и не подводит

Выбор полотенец — это не так просто, как кажется. Узнайте, почему хлопок оказывается предпочтительным среди всех материалов и как он гарантирует долговечность.

Читать полностью » Дизайнеры советуют смягчать чёрно-белый контраст деревом и текстилем - The Spruce 13.01.2026 в 21:07
Интерьер аккуратный, но кажется устаревшим: виноваты два цвета, которые многие выбирают “по привычке”

Узнайте, какие цветовые сочетания делают интерьер устаревшим и как освежить пространство с помощью актуальных решений. Четыре совета от дизайнеров помогут сохранить уют и стиль.

Читать полностью » Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова 13.01.2026 в 17:40
Серванты, линолеум и вязаные салфетки: что моментально старит даже ухоженную квартиру

Дизайнер Ангелина Сафронова рассказала NewsInfo какие детали в квартире сразу выдают так называемый "бабушкин" интерьер.

Читать полностью » Яблочный уксус помогает снимать жирную плёнку на кухонных поверхностях - Southern Living 13.01.2026 в 9:58
Яблочный уксус для уборки: развела 1:1 — и кухня заблестела, но есть опасный запрет

Яблочный уксус — универсальное средство для уборки. Узнайте, как правильно его использовать, чтобы добиться идеальной чистоты, не повредив поверхности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Внутренняя мотивация повышает настойчивость в достижении целей — психологи
Туризм
Акрополь и древние кварталы объединяют прогулочный маршрут в Греции
Садоводство
Горшок с потосом разворачивают раз в неделю для ровной кроны — House Digest
Красота и здоровье
Активное трение по длине пересушивает концы волос — Дарсакли
Наука
Тагатоза снизила калорийность примерно на 60% по сравнению с сахаром — Университет Тафтса
Авто и мото
Инспекторы используют провокационные вопросы при остановке — автоюрист
Туризм
Привычки российских туристов заметно изменились в 2026 году — аналитики
Еда
Несладкую газировку рекомендуют делать со вкусом огурца и пряностей — Tasting Table
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet