© freepik.com is licensed under Public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 2:13

Микрофибровые тряпки после стирки "не работают" — я пропускала один простой шаг

Сильно грязную микрофибру стирают в тёплой воде — House Digest

Знакомо чувство: микрофибровые тряпочки вроде бы постирали, а они всё равно будто "не работают" и оставляют разводы. Зимой это особенно заметно, когда уборки больше, а пыли и грязи накапливается быстрее. Проблема часто не в самих салфетках и не в порошке, а в одном пропущенном действии перед стиркой. Об этом сообщает House Digest.

Почему микрофибра может оставаться грязной после стирки

Микрофибровые ткани ценят за то, что они притягивают и удерживают мелкую пыль, ворс и частицы грязи. Из-за этого после уборки на поверхности часто остаются комочки мусора и песчинки, которые вы заметите, когда бросаете тряпку в корзину. Если отправить её в машинку как есть, часть грязи просто попадёт в воду и распределится по другим вещам, а часть плотнее "вобьётся" в волокна. В итоге салфетка после цикла выглядит чистой, но впитывает хуже и собирает мусор слабее.

Главный шаг, который нельзя пропускать

Встряхните тряпку перед стиркой

Перед тем как загрузить микрофибру в барабан, её стоит как следует вытряхнуть. Это помогает убрать рыхлую грязь ещё до стирки, чтобы она не стала "дополнительным содержимым" вашего цикла. Ещё один плюс — встряхивание слегка снимает статическое напряжение, поэтому тряпочки меньше сбиваются в плотный ком и лучше промываются. А заодно это ослабляет то, что уже застряло в ворсе: машине не приходится "продавливать" загрязнения глубже, и ткань легче отстирывается.

Как сделать микрофибру максимально чистой

Чтобы тряпочки дольше служили и не переносили грязь обратно на поверхности, полезно соблюдать несколько правил.

  1. Стирайте микрофибру отдельно от одежды и банных полотенец, особенно тех, что контактируют с лицом и телом.
  2. Выбирайте температуру по степени загрязнения: слегка грязные вещи лучше отстирываются в прохладной воде, а сильно испачканные — в тёплой; при необходимости их можно предварительно ненадолго замочить.
  3. Ставьте деликатный режим и не перебарщивайте с моющим средством, чтобы оно полностью выполаскивалось и не снижало впитываемость.

Что ещё важно учесть при стирке и сушке

Кондиционер для белья микрофибре обычно не на пользу: он может уменьшать способность ткани впитывать и собирать грязь. Вместо него для свежести и более мягкого ощущения можно использовать немного белого уксуса. После стирки микрофибру удобнее сушить естественным способом, а если хочется вернуть объём, допустима короткая сушка на низкой температуре, когда ткань уже почти сухая. Если же салфетки заметно "устали" и хуже справляются со своей задачей, их можно оставить для более грубых работ, а не сразу выбрасывать.

