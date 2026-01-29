Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:14

Коврик для ванны после душа остаётся мокрым часами: простая привычка убирает “болотный” запах

Коврик для ванны кажется мелочью, пока не вспомнишь, сколько влаги он собирает каждый день. После душа на него попадает вода, он долго остаётся мокрым, а значит, может накапливать запахи и бактерии. Хорошая новость в том, что стирать его можно и нужно — просто важно делать это правильно, учитывая материал. Об этом пишет The Spruce.

Как часто стирать коврик для ванны

Частота зависит от того, насколько активно используется ванная. Если это гостевая комната и коврик лежит "для вида", его достаточно постирать перед приездом гостей и после — в остальное время он может обходиться без регулярной стирки.

А вот в основной ванной, где коврик постоянно мокнет, его лучше отправлять в стирку раз в неделю или раз в две недели. Эксперт по уборке Бри Уэберганг подчёркивает, что при частом использовании и длительной влажности безопаснее придерживаться еженедельного режима, потому что влага быстро создаёт среду для бактерий.

Как стирать разные типы ковриков

Обычный тканевый коврик

Такой коврик чаще всего можно стирать в машинке вместе с полотенцами, особенно если они похожи по цветам. Подойдёт тёплая вода и обычное средство для стирки.

Главное правило — не добавлять кондиционер для белья. Он покрывает волокна и снижает впитываемость, из-за чего коврик хуже "работает" после душа.

Отдельный плюс — сушка на солнце. Уэберганг отмечает, что солнечный свет помогает бороться с бактериями и убирает остаточные запахи, которые иногда сохраняются даже после сушилки.

Коврик с резиновой подкладкой

С резиновой основой нужен более бережный подход. Да, такие коврики можно стирать в машинке, но лучше отдельно от других вещей, чтобы подложка не тёрлась о ткани и не изнашивалась. После стирки стоит осмотреть основу: если она начала разрушаться, коврик быстро потеряет смысл.

Режим — холодная вода, а сушить следует только на воздухе. Тепло может привести к растрескиванию или отслаиванию резины.

Мягкие коврики и "memory foam"

Толстые коврики из пены требуют практически тех же правил, что и резиновая подкладка: холодная вода, деликатное обращение и никакой машинной сушки. Их обязательно нужно полностью просушивать каждый раз, иначе возрастает риск плесени.

Когда коврик пора заменить

Иногда проблема не решается стиркой, и тогда коврик лучше обновить. Тревожные признаки такие:

  1. Резиновая подкладка перестала "держать" пол и коврик скользит.
  2. Основа начала отслаиваться или крошиться.
  3. Запах не уходит даже после стирки.
  4. Коврик плохо впитывает воду — часто это бывает после регулярного использования кондиционера для белья.

Регулярная стирка и правильная сушка продлевают жизнь коврика, но ещё важнее — делают ванную заметно более свежей и гигиеничной. Особенно зимой, когда всё в квартире сохнет дольше, привычка "следить за ковриком" быстро окупается комфортом.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

