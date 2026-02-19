Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Компост
Компост
© flickr.com by Maja Dumat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 17:25

Замёрзший компост весной оживает — несколько вёдер меняют всё

После зимних морозов компостная куча часто превращается в плотный, почти каменный ком. Но с первыми оттепелями процесс можно запустить заново и вернуть ей рабочее состояние. Главное — действовать вовремя и не торопить события. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на эксперта Союза садоводов России, телеведущую Ольгу Воронову.

Почему компост "засыпает" зимой

В холодное время года органическая масса в компостной куче промерзает. Из рыхлой и активно перерабатываемой смеси она превращается в плотный монолит. Это естественный процесс: при низких температурах почвенная микрофлора, отвечающая за разложение органики, практически перестает работать.

По словам специалиста, пытаться активировать компост в разгар зимы бессмысленно. Микроорганизмы находятся в состоянии покоя, и любые усилия не принесут результата. Весной же, когда температура воздуха начинает стабильно повышаться, появляется возможность "разбудить" полезные бактерии и вернуть процесс разложения в активную фазу.

Именно микроорганизмы играют ключевую роль в превращении растительных остатков в питательное удобрение. Без их работы компост остается просто складированной органикой, не способной полноценно обогащать почву.

Как правильно запустить процесс весной

Эксперт рекомендует использовать простой, но эффективный способ. Для этого необходимо нагреть воду примерно до 70 градусов — не до кипения, а именно до этой температуры. Такой прием знаком многим садоводам, например, при обработке смородины от почкового клеща.

"Обычно делается так, нагревается вода до семидесяти градусов, но не кипяток, а именно семьдесят, такой водой смородину бывает обливают от почкового клеща. Несколько ведер надо такой горячей воды для компостной кучи, если она большая. Проливается куча горячей водой и сверху накрывается пленкой. Через какое-то время она активируется", — рассказала эксперт.

Горячая вода помогает быстрее прогреть промерзшую массу, а укрытие пленкой создает парниковый эффект. Внутри кучи повышается температура, формируется благоприятная влажная среда, и микроорганизмы начинают постепенно включаться в работу. В результате компост вновь становится активным и продолжает перерабатываться.

При этом важно учитывать сроки. По словам Ольги Вороновой, оптимальное время для такой процедуры — середина марта, когда уже начинается устойчивое потепление.

Когда использовать готовый компост

Садовод подчеркивает, что спешить с внесением удобрения не стоит. Даже если компост удалось активировать в марте, использовать его в открытом грунте раньше конца апреля нецелесообразно.

"Пролив эффективен за счёт микроорганизмов, чтобы они не спали. В марте в середине это делать можно. Зачем бороться с природой? Мы вносить компост раньше конца апреля никуда не будем. Хотя бы растаяло", — отметила садовод.

Первыми удобрение обычно получают теплицы. Именно там посадки стартуют раньше всего, а почва прогревается быстрее. В открытые грядки компост вносят позднее — ближе к маю, когда земля полностью оттаивает и устанавливается стабильная плюсовая температура.

Такой подход позволяет использовать удобрение максимально эффективно. Активированный компост быстрее включается в почвенные процессы и способствует улучшению структуры грунта, повышению его плодородия и обеспечению растений необходимыми питательными веществами.

Весенняя активация компостной кучи — это несложная процедура, которая помогает ускорить естественные процессы. Важно лишь соблюдать температурный режим и не торопить события. Тогда органика превратится в полноценное удобрение именно к тому моменту, когда она действительно понадобится на участке.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

