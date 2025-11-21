Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Георгины
Георгины
© commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 5:28

Георгины каждый год гнили зимой — пока не попробовал этот простой материал

Георгины теряют клубни из-за сырости зимой, отмечают садоводы

Когда температура начинает стремительно падать, садоводы сталкиваются с ежегодным вопросом: как правильно сохранить клубни георгинов до следующего сезона? Эти растения впечатляют обилием соцветий, но при этом чувствительны к морозу и сырости. Именно поэтому выбор метода зимнего хранения становится решающим — особенно если вы выращиваете георгины в контейнерах или живёте в регионах, где холод приходит рано и надолго.

Опыт многих садоводов показывает, что универсального способа зимовки не существует. Главная цель — защитить корневую систему от переувлажнения, гнили и перепадов температур. Именно эти факторы чаще всего убивают георгины зимой.

Недавно всё больше цветоводов начинают отказываться от традиционных ящиков с мхом или компостом. Вместо этого они используют простой природный материал — мешковину. Автор метода делится результатом: все клубни пережили зиму без единой потери. Ткань регулирует влажность, пропускает воздух и создаёт идеальный микроклимат для хранения. Этот подход легко повторить даже новичку.

Почему георгины нужно хранить правильно

Клубни георгинов состоят из плотной, но уязвимой ткани. Структура быстро впитывает влагу, а сырость в сочетании с низкими температурами приводит к грибковым поражениям и размягчению корней. Если осень выдаётся дождливой или почва плохо дренируется, риск повреждений возрастает в разы.

Старые сараи или гаражи тоже не всегда являются идеальными помещениями. Влага на стенах, конденсат и нестабильные температуры создают условия, в которых мох и компост легко накапливают воду, а клубни начинают портиться раньше времени. Именно после нескольких неудачных зим многие садоводы ищут альтернативные способы.

Сравнение популярных методов зимовки георгинов

Метод хранения

Плюсы

Минусы

В ящиках с мхом

Лёгкое хранение

Мох удерживает влагу, высок риск гниения

В сухом компосте

Доступные материалы

Подходит только для сухих помещений

В мешковине

Регулирует влажность, дышит

Требует обёртывания каждого клубня

В бумажных пакетах

Хорошая вентиляция

Не защищает от колебаний температуры

В песке

Устойчивость к влаге

Может быть тяжёлым и неудобным

Советы шаг за шагом: как хранить георгины в мешковине

  1. Поднимите клубни после первых заморозков. Когда надземная часть почернеет, аккуратно выкопайте корневище.
  2. Очистите от земли. Используйте мягкую щётку, чтобы не повредить тонкие корешки.
  3. Просушите 2-4 дня. Оставьте клубни в сухом, проветриваемом помещении.
  4. Оберните в мешковину. Возьмите квадрат ткани и заверните каждый клубень отдельно.
  5. Поместите в ящик или корзину. Желательно с вентиляционными отверстиями.
  6. При необходимости накройте флисом. Это создаст дополнительную теплоизоляцию.
  7. Храните в прохладном помещении. Идеальная температура — от +3°C до +10°C.
  8. Проверяйте раз в месяц. Если клубень начинает сморщиваться, слегка увлажните ткань.

"Оборачивать клубни мешковиной гарантирует вам великолепные цветы следующим летом", — отметил автор метода Рэйчел Булл.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Хранение в сыром помещении
    → появляется плесень, клубни размягчаются
    → используйте дышащий материал — мешковину или бумагу
  2. Хранение в закрытом пластиковом контейнере
    → конденсат вызывает гниение
    → применяйте деревянные ящики или корзины
  3. Недостаточная просушка клубней
    → вода внутри вызывает разрыв тканей при заморозке
    → сушите 48-72 часа перед упаковкой
  4. Одновременная упаковка множества клубней
    → инфекция переходит от одного к другому
    → заворачивайте каждый клубень индивидуально

А что если…

А что если у вас нет сухого сарая?
Используйте утеплённый балкон, кладовку или нижнюю полку подвала. Главное — отсутствие конденсата.

А что если клубень слишком крупный?
Можно разделить его весной перед посадкой. На хранение он идёт целиком.

А что если клубни слегка подвяли?
Лёгкое подсыхание — это нормально. Заверните их в чуть увлажнённую ткань на сутки.

Плюсы и минусы хранения георгинов в мешковине

Плюсы

Минусы

Естественная вентиляция

Нужно закупать ткань

Уменьшение риска плесени

Требуется ручная упаковка

Поддержание стабильной влажности

Нужна корзина или ящик

Простота проверки состояния

Требует места для хранения

FAQ

Как понять, что клубень готов к хранению?
Когда надземная часть полностью отмерла и корни легко очищаются от земли.

Можно ли хранить георгины в холодильнике?
Нет. Там слишком сухо и холодно, клубни пересыхают и теряют жизнеспособность.

Нужно ли удалять тонкие корешки?
Лучше оставить: они помогают распределять влагу и защищают клубень.

Мифы и правда

  • Миф: плесень появляется только при неправильной просушке.
    Правда: главная причина — сырость в помещении.
  • Миф: достаточно сложить клубни в коробку и забыть до весны.
    Правда: им требуется периодический контроль.

2 интересных факта о георгинах

  1. Георгины были национальным символом Мексики с 1963 года.
  2. Клубни способны жить и давать цветы до пяти лет подряд.

Исторический контекст

Георгины появились в Европе в конце XVIII века и быстро завоевали популярность как декоративные растения. В викторианскую эпоху георгины стали символом изысканности садов и вошли в моду на коллекционные сорта. Именно тогда начали активно разрабатывать методы зимнего хранения, многие из которых используются до сих пор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Змеиное растение формирует корни в фильтрованной воде — по данным цветоводов сегодня в 1:59
Разделила лист сансевиерии на кусочки — и каждый дал корни: простой способ, который удивляет

Как размножить змеиние растения из одного листа? Этот простой метод в воде довольно эффективен, но требует контроля. Узнайте все секреты успеха.

Читать полностью » Сухая корица помогает растениям бороться с инфекциями и вредителями — ботаник Иванов сегодня в 1:09
Всё, что нужно для здоровых растений — поливаю их корицей: не верите? Попробуйте сами и убедитесь

Корица не только добавляет вкус в ваши блюда, но и помогает растениям расти и цвести! Узнайте, как использовать корицу для ухода за комнатными растениями.

Читать полностью » Лесной флокс выдерживает осеннюю посадку — по наблюдениям агрономов сегодня в 0:50
Добавила в почву два обычных компонента — лесной флокс укоренился мгновенно и расцвёл раньше всех

Ищете фиолетовый многолетник, который можно посадить прямо в ноябре? Лесной флокс создаст раннюю весеннюю цветочную волну даже в самых тенистых уголках сада.

Читать полностью » Пластиковые бутылки помогают утеплить стволы деревьев зимой — эксперт Кузнецов сегодня в 0:09
Забываю о морозах и зайцах: беру бутылку, и мои деревья спокойно переживают зиму

Зима приносит опасности для садовых деревьев: морозы и грызуны могут нанести серьёзный вред. Узнайте, как защитить растения с помощью простых и доступных методов.

Читать полностью » Кактусы подчёркивают творческий и активный характер хозяина — ботаник Левченко вчера в 19:14
Думала, кактус — просто декор, а оказалось: он идеально описывает мой характер

Комнатные растения способны рассказать о личности владельца больше, чем может показаться. Иногда именно зелёные спутники раскрывают характер человека точнее слов.

Читать полностью » Уход поздней осенью укрепляет кустарники и снижает риск зимних повреждений вчера в 19:12
Подготовка сада к зиме изменила весенний урожай — я просто сделала это вовремя

Поздняя осень — время, когда сад требует особого внимания. Какие работы нельзя откладывать до холодов и как подготовить растения к зиме?

Читать полностью » Лесной флокс укореняется осенью и зацветает ранней весной вчера в 18:16
Этот многолетник изменил мой теневой уголок — жаль, раньше не знала про ноябрьскую посадку флокса

Ноябрь — неожиданно подходящее время для посадки одного из самых эффектных тенелюбивых многолетников. Узнайте, почему он даёт лучший результат именно осенью.

Читать полностью » Избыток цитрусовых корок подавляет полезные бактерии в компосте — агроном Гордеева вчера в 18:14
Добавляю в компост сухие листья и картон — куча перестала пахнуть, а черви работают как бешеные

Не все отходы подходят для компоста — некоторые могут навредить почве и привлечь вредителей. Разбираемся, что можно класть в компостную кучу, а что лучше исключить.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Породы без подшерстка почти не дают запах — кинологи
Садоводство
Флис утепляет контейнеры и снижает теплопотери, сообщает эксперт Крис Боннетт
УрФО
В Пермском крае в акции "Монетная неделя" сдали монеты на сумму 3 млн рублей и весом 3 тонны
Еда
Баранья нога запекается с чесноком и травами для глубокого аромата — повар
Культура и шоу-бизнес
Джоан Роулинг отметила реалистичность костюмов и декораций на съёмках нового сериала по "Гарри Поттеру" — Deadline
Садоводство
Старые подушки — экологичное удобрение для сада и огорода — агроном Степанов
Авто и мото
Пищевая сода очищает мутные фары за десять минут — автотехник Леон
СФО
В Ямале зафиксировали серьезный рост цен на услуги: транспорт подорожал на 25,8%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet