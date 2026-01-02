Переборщила с моющим — и пена полезла наружу: спасло средство из кухонного шкафа

Стирка кажется простым делом — закинул вещи, нажал кнопку и занялся своими делами. Но иногда одна мелочь, вроде лишней порции порошка, превращает спокойный процесс в пенную катастрофу. Машина начинает "выплёскивать" мыльные пузыри наружу, а пол быстро становится скользким и мокрым. Об этом сообщает House Digest.

Почему стиральная машина начинает "лезть" пеной

Чаще всего переполнение связано с тем, что в барабан попало слишком много моющего средства или использован неподходящий состав. Особенно быстро пена поднимается, если средство сильно пенится или его добавили "на глаз", пытаясь усилить эффект стирки. В некоторых случаях причина глубже: засор в сливе, повреждение шлангов или сбой клапанов тоже приводят к тому, что вода и пена не уходят как должны. Важно понимать: пищевая сода не ремонтирует поломку и не устраняет ошибку выбора средства, но помогает быстро справиться с последствиями — уменьшить пену и облегчить уборку.

Кухонный помощник, который спасает ситуацию за минуты

House Digest советует использовать обычную пищевую соду — скорее всего, она уже есть у вас в шкафу. Если заметили проблему вовремя и пена ещё не превратилась в настоящий потоп, первым делом выключите стиральную машину, а затем отключите её от сети. Это важно, чтобы остановить подачу воды и избежать лишних рисков.

Дальше всё просто: щедро насыпьте пищевую соду прямо на пену. Бикарбонат натрия помогает пузырькам быстрее разрушаться — пена оседает и становится менее объёмной, а значит, её проще собрать. Пока сода "гасит" пену, разложите на полу сухие полотенца и начинайте убирать воду: порошок также частично впитывает влагу и помогает замедлить распространение жидкости по полу. Если пена уже внутри барабана, дайте ей немного осесть и затем аккуратно удалите остатки — это проще, чем бороться с пенной "шапкой" вручную.

Что делать после уборки, чтобы проблема не повторилась

Когда основная пена устранена, оцените причину. Если всё случилось из-за избытка средства, можно снова включить машину и запустить цикл полоскания, чтобы вывести остатки мыла из барабана и системы. Но если есть подозрения на неисправность — например, вода плохо уходит или ситуация повторяется — лучше вынуть бельё, прополоскать его отдельно, отжать и высушить, а затем заняться диагностикой техники. В таких случаях важно сначала устранить техническую проблему, а уже потом возвращаться к обычным стиркам.

Пищевая сода — быстрый и доступный способ взять пену под контроль, когда кажется, что стиральная машина вышла из-под управления. Но лучший результат даёт сочетание экстренной меры и привычки внимательно дозировать моющее средство и следить за состоянием техники — так стирка снова будет предсказуемой и спокойной.