Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машина
Стиральная машина
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:18

Переборщила с моющим — и пена полезла наружу: спасло средство из кухонного шкафа

Неподходящее средство усиливает пенообразование в стиральной машине — House Digest

Стирка кажется простым делом — закинул вещи, нажал кнопку и занялся своими делами. Но иногда одна мелочь, вроде лишней порции порошка, превращает спокойный процесс в пенную катастрофу. Машина начинает "выплёскивать" мыльные пузыри наружу, а пол быстро становится скользким и мокрым. Об этом сообщает House Digest.

Почему стиральная машина начинает "лезть" пеной

Чаще всего переполнение связано с тем, что в барабан попало слишком много моющего средства или использован неподходящий состав. Особенно быстро пена поднимается, если средство сильно пенится или его добавили "на глаз", пытаясь усилить эффект стирки. В некоторых случаях причина глубже: засор в сливе, повреждение шлангов или сбой клапанов тоже приводят к тому, что вода и пена не уходят как должны. Важно понимать: пищевая сода не ремонтирует поломку и не устраняет ошибку выбора средства, но помогает быстро справиться с последствиями — уменьшить пену и облегчить уборку.

Кухонный помощник, который спасает ситуацию за минуты

House Digest советует использовать обычную пищевую соду — скорее всего, она уже есть у вас в шкафу. Если заметили проблему вовремя и пена ещё не превратилась в настоящий потоп, первым делом выключите стиральную машину, а затем отключите её от сети. Это важно, чтобы остановить подачу воды и избежать лишних рисков.

Дальше всё просто: щедро насыпьте пищевую соду прямо на пену. Бикарбонат натрия помогает пузырькам быстрее разрушаться — пена оседает и становится менее объёмной, а значит, её проще собрать. Пока сода "гасит" пену, разложите на полу сухие полотенца и начинайте убирать воду: порошок также частично впитывает влагу и помогает замедлить распространение жидкости по полу. Если пена уже внутри барабана, дайте ей немного осесть и затем аккуратно удалите остатки — это проще, чем бороться с пенной "шапкой" вручную.

Что делать после уборки, чтобы проблема не повторилась

Когда основная пена устранена, оцените причину. Если всё случилось из-за избытка средства, можно снова включить машину и запустить цикл полоскания, чтобы вывести остатки мыла из барабана и системы. Но если есть подозрения на неисправность — например, вода плохо уходит или ситуация повторяется — лучше вынуть бельё, прополоскать его отдельно, отжать и высушить, а затем заняться диагностикой техники. В таких случаях важно сначала устранить техническую проблему, а уже потом возвращаться к обычным стиркам.

Пищевая сода — быстрый и доступный способ взять пену под контроль, когда кажется, что стиральная машина вышла из-под управления. Но лучший результат даёт сочетание экстренной меры и привычки внимательно дозировать моющее средство и следить за состоянием техники — так стирка снова будет предсказуемой и спокойной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плиточный фартук помогает подобрать цвет фасадов кухни — дизайнеры сегодня в 16:28
Кухонный фартук сделали не как у всех — интерьер сразу собрался и заиграл по-новому

Кухонный фартук может объединять пространство, поддерживать цветовую гамму или становиться акцентом. Как дизайнеры используют его в современных интерьерах.

Читать полностью » Белый уксус растворяет минеральный налёт на аэраторе крана — Southern Living сегодня в 10:59
Заметила, что вода брызгает в стороны — и поняла, что аэратор пора чистить: убрала без химии одним простым способом

Способы очистки крана от налёта: узнайте, как уксус поможет решить проблемы с брызгами и слабым напором. Простой и безопасный метод для каждого дома.

Читать полностью » Лак для волос снимает статическое электричество с одежды — Technotion сегодня в 4:16
Лак для волос спас в быту — использовала не по назначению и пришла в недоумение от эффекта

Лак для волос может пригодиться не только для укладки. Неочевидные бытовые способы его применения — от одежды до мебели и обуви.

Читать полностью » Мойка на кухонном острове превращает его в зону грязной посуды и брызг — Yard Gardener вчера в 21:18
Сделала кухню как на Pinterest — и поняла, почему готовка превратилась в квест с препятствиями

Не дайте вашему ремонту привести к кулинарным квестам! Узнайте о 7 распространённых ошибках в дизайне, которые делают готовку невыносимой.

Читать полностью » Плитка под мрамор утратила актуальность в ванных — дизайнеры вчера в 15:26
Сделали ремонт в ванной — а пользоваться неудобно: главные ошибки интерьера

Какие привычные решения в ванной устарели и чем их заменить: дизайнеры объясняют, как сделать интерьер современным, удобным и долговечным.

Читать полностью » Конденсат на окнах появляется из-за влажного воздуха и холода — House Digest вчера в 9:23
Протёрла окна уксусом — и конденсат исчез… но только на время: причина оказалась в другом

Запотевшие окна зимой – это не только косметическая проблема. Узнайте, как действительно справиться с конденсатом и плесенью на окнах без уксуса.

Читать полностью » Экологичная утилизация елок сокращает нагрузку на полигоны вчера в 3:18
Праздники закончатся — а выбрасывать ёлку нельзя: вот что с ней делают умные хозяева

Куда деть живую елку после праздников: экологичные способы утилизации, польза переработки и как сделать новогодние традиции безопаснее для природы.

Читать полностью » Дизайнеры советуют не забивать открытые полки посудой — The Spruce 31.12.2025 в 20:35
Думала, кухня у меня уютная — пока не заметила 7 ошибок, которые делают её "холодной"

Исследуйте семь самых распространённых ошибок, которые портят атмосферу вашей кухни! Узнайте, как легко преобразить пространство без капитального ремонта.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Поддельные иридиевые свечи зажигания выявляют с помощью магнита и мультиметра — соцсети
Еда
При жарке рыбы уменьшить разбрызгивание масла помогает окунание в холодную воду —
Спорт и фитнес
Тело стало подтянутым за счет тренировок с собственным весом — Людмила Титова
Наука
Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC
Туризм
Эквадор становится всё более популярным у российских путешественников - ТурПром
Садоводство
Магнолию на зиму обязательно укрывают, чтобы сохранить цветочные почки — садоводы
Красота и здоровье
Снижение эластичности сосудов запускает старение мозга — врачи
Туризм
Россиянам доступны десятки стран для безвизовых поездок — Петербургский дневник
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet