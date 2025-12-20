Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Урожай жёлтых томатов в ящике
© Мария Круглова is licensed under public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 7:06

Неспелые помидоры больше не портят блюдо: добавляю 2 щепотки — вкус меняется на глазах

Шеф-повар улучшила вкус недозрелых помидоров солью и сахаром

Неспелые помидоры способны испортить настроение даже тем, кто заранее продумал меню до мелочей. Они выглядят аппетитно, но в блюде часто дают водянистый, плоский вкус и "не тот" аромат. При этом ждать идеальной зрелости времени может не быть, особенно когда ужин уже на носу. Об этом сообщает Tasting Table.

Как ускорить созревание и подчеркнуть сладость

Итало-американский шеф-повар, автор кулинарных книг и ресторатор Антония Лофасо советует простой способ, который помогает томатам быстрее "дойти" в домашних условиях. Важно создать тёплую среду и не мешать естественному процессу созревания: помидоры продолжают меняться уже после сбора, и им нужно чуть больше времени и правильные условия.

"Положите помидоры в коричневый пакет в тёплое место, и они созреют быстрее", — сказала шеф-повар, автор кулинарных книг и ресторатор Антония Лофасо.

Но, по её словам, иногда задача не только в том, чтобы дождаться мягкости. Если томаты ещё не набрали нужную выразительность, их вкус можно "собрать" двумя базовыми добавками — щепоткой соли и небольшим количеством сахара. Идея в том, чтобы не перебить вкус, а аккуратно подчеркнуть природную сладость помидоров.

Соль и сахар: почему этот дуэт работает

До пика зрелости помидорам часто не хватает характерной яркости: кислота ощущается резче, а сладкие ноты — слабее. Поэтому Лофасо предварительно посыпает нарезанные томаты солью и сахаром и оставляет их немного постоять на столешнице, чтобы вкус стал более цельным.

"Никогда не клади помидоры в холодильник", — с уверенностью ответила она.

Холод, как объясняется в материале, ухудшает и текстуру, и вкус, из-за чего помидоры могут казаться мучнистыми. Соль и сахар при этом не "спорят", а решают разные задачи: сахар смягчает ощущение кислотности, а соль помогает вывести лишнюю влагу и сделать вкус более собранным и сочным.

Если хочется добавить кислинку иначе, в тексте упоминаются варианты вроде красного винного уксуса или ананасового сока. Отдельно отмечается, что Найджелла Лоусон использует тот же приём с солью и сахаром, а затем обжаривает помидоры, чтобы добиться карамелизации и более глубокого вкуса.

В результате метод работает как быстрый "ремонт" вкуса: томаты остаются томатами, но становятся ярче, плотнее и уместнее в салате, пасте или на тосте, даже если изначально были недозрелыми.

