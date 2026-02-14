Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка гладит кошку
Девушка гладит кошку
© Free
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 2:34

Запах кошки и собаки въелся в диван — обычные спреи не помогут: есть способ убрать его навсегда

Запах домашних животных редко исчезает сам по себе, даже если хозяева к нему привыкают. Он накапливается в текстиле, коврах и мягкой мебели, постепенно пропитывая пространство. Простое проветривание или ароматизированные спреи проблему не решают.

Почему запах держится месяцами

Запах собак и кошек — это не один источник, а сложная смесь кожного жира, отмерших клеток, бактерий и частиц грязи. У собак он усиливается после прогулки под дождём: влага ускоряет испарение органических соединений. У кошек наиболее стойкий запах связан с аммиаком в моче, который глубоко проникает в пористые поверхности.

Органические молекулы связываются с пылью и волокнами тканей. В коврах, шторах и лежанках они могут сохраняться месяцами. Зимой, когда помещения реже проветриваются, концентрация запахов только усиливается.

Именно поэтому обычные освежители воздуха лишь маскируют проблему, создавая смесь ароматов, но не устраняя её причину.

Работают только ферментативные средства

Наиболее эффективным решением для пятен мочи и мест, где животное часто лежит, считаются ферментативные чистящие средства. Они содержат активные ферменты и культуры, расщепляющие белки и жиры — основные источники запаха.

В отличие от хлорных или мыльных растворов, такие препараты воздействуют на молекулярном уровне, устраняя запах у источника, а не перекрывая его. Средство наносят на загрязнённый участок и дают ему подействовать, чтобы ферменты разрушили органические соединения.

Именно этот тип очистителей признан наиболее результативным при стойких "кошачьих" и "собачьих" запахах.

Текстиль — главный накопитель запахов

Базовая гигиена остаётся обязательной. Лежанки и одеяла рекомендуется стирать минимум раз в две недели при температуре не ниже 60 °C, чтобы уничтожить бактерии и клещей. В стирку можно добавить немного белого уксуса — он действует как натуральный нейтрализатор запахов.

Ковры и мягкую мебель желательно регулярно пылесосить техникой с HEPA-фильтром, который задерживает шерсть и мелкие частицы. Пищевая сода помогает освежить текстиль: её наносят на поверхность, оставляют на некоторое время, затем тщательно удаляют пылесосом.

Очистители воздуха не являются обязательными, но могут дополнительно снизить концентрацию аллергенов и мелких загрязнений.

Уход за питомцем не менее важен

Запах в квартире напрямую связан с состоянием животного. Регулярное расчёсывание, купание по мере необходимости, чистка зубов и контроль гигиены значительно уменьшают распространение запахов.

После прогулки стоит вытирать лапы и шерсть, чтобы грязь не переносилась по дому. Даже простая ежедневная вентиляция помогает снизить накопление органических частиц в воздухе.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как организовать идеальное хранение в гардеробе: советы экспертов по клинингу и эргономике 13.02.2026 в 12:07
Шкаф-монстр побеждён: эти 5 приемов спасли мой гардероб

Утренние поиски носков больше не будут напоминать археологические раскопки. Узнайте, как физика вакуума и правило одного жеста меняют эргономику привычного быта.

Читать полностью » Пятно от красного вина исчезает за 6 шагов — метод Марты Стюарт удивил результатом 13.02.2026 в 11:02

Метод Марты Стюарт предлагает 6 простых шагов, которые помогут удалить пятно от красного вина с белой скатерти.

Читать полностью » Скучные стены съедают уют: один слой декора превращает комнату в пространство с характером и историей 13.02.2026 в 4:43

Освещение, потолки и декор помогают добавить характер интерьеру без ремонта. Дизайнеры делятся доступными приёмами для уютного дома.

Читать полностью » Серые интерьеры теряют позиции — коричневая палитра создаёт уют, который хочется повторить 12.02.2026 в 21:26

Коричневый цвет стал главным интерьерным трендом 2026 года: как тёплые и глубокие оттенки меняют пространство и с чем их сочетать, чтобы дом выглядел современно и элегантно.

Читать полностью » Обычные ветки превращают квартиру в зимний оазис: этот бесплатный приём меняет интерьер за один вечер 12.02.2026 в 17:40

Зимой интерьер теряет живость, но не все природные элементы одинаково работают. Почему ветки выигрывают, а камни — нет.

Читать полностью » Добавили терракотовые акценты на кухню — пространство заиграло средиземноморским теплом 12.02.2026 в 14:57

Средиземноморская кухня уносит в мир уюта и света, придавая новым пространствам аромат жизни и общения.

Читать полностью » 40% энергии остаются в кошельке: инверторное отопление обходит котлы и радиаторы по всем статьям 12.02.2026 в 13:22

Инверторные конвекторы меняют подход к отоплению загородных домов: меньше затрат, гибкий климат и интеллектуальное управление без сложного монтажа.

Читать полностью » Дом ещё не построен, а проблемы уже видны: как по прошлым проектам вычислить надёжность застройщика 12.02.2026 в 10:20

Покупка квартиры в новостройке может скрывать риски. Эксперт объяснил, какие документы и факты нужно проверить до подписания договора.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошка скребёт пол у миски — это не каприз: древний инстинкт срабатывает даже в квартире
Красота и здоровье
Сердце скажет спасибо: минус одна привычка — и давление начнёт падать уже во сне
Туризм
Заселение через Max обещает минуты вместо очередей: туристов ждёт цифровой эксперимент
Туризм
Анапа может взлететь в цене на 20%: одно решение по пляжам перевернёт весь летний сезон
Авто и мото
Автозапчасти переписывают ценники: рост до 30% стал нормой, к 2028 году рынок закрепит новые правила
Авто и мото
Цены на автомобили выдавливают россиян с рынка: каждый четвёртый замирает в ожидании решающего хода
Спорт и фитнес
Тяжёлые веса в межсезонье меняют форму к старту — велосипедисты недооценивают этот этап
Авто и мото
Mercedes-Benz CLA возглавил рейтинг Euro NCAP — результат краш-тестов удивил рынок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet