Собака облизывает хозяйку
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 18:11

Делала всё не так: теперь глажу собаку правильно — и она сама идёт на руки

Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку

Нет ничего трогательнее момента, когда вы возвращаетесь домой, а ваш пёс бросается навстречу, виляя хвостом и глядя в глаза. Ласки и прикосновения — важнейший способ показать любовь, укрепить доверие и снять стресс у обоих. Но не все поглаживания одинаково приятны для собак: неверный жест может вызвать тревогу, даже если вы хотели добра. Ниже — советы, как гладить собаку правильно, чтобы она чувствовала безопасность, уважение и настоящую привязанность.

Почему прикосновения так важны

Физический контакт для собак — способ общения. Когда вы гладите питомца, он воспринимает это как знак дружбы и доверия. Прикосновения снижают уровень кортизола (гормона стресса) и повышают уровень окситоцина — гормона, который формирует эмоциональную связь и у людей, и у животных.

"Когда человек нежно гладит своего питомца, в мозге собаки активируются те же зоны, что отвечают за чувство безопасности у щенков рядом с матерью", — отмечают ветеринары.

Первое правило — не спешите

Никогда не подходите к собаке резко, особенно если она только что проснулась, ест или напряжена. Дайте ей самой подойти и показать, что готова к контакту - подойдёт ближе, потянется к вашей руке, расслабит тело.

Если же вы навязываете ласку, животное может насторожиться или даже воспринять это как угрозу. Лучше позволить собаке сделать первый шаг — так она почувствует контроль над ситуацией.

Где гладить, а где — нет

Каждая собака индивидуальна, но есть зоны, которые чаще всего нравятся большинству питомцев:

  • за ушами и у основания шеи;

  • на груди;

  • по бокам туловища;

  • у основания хвоста (если собака сама поворачивается этим местом).

А вот зон, которых стоит избегать, тоже немало:

  • морда и область вокруг глаз;

  • лапы и когти;

  • хвост;

  • верх головы (особенно при первом контакте).

Помните: если собака не знает вас, лучше начать с нейтральных мест — под подбородком или сбоку тела.

Язык тела подскажет всё

Следите за реакцией питомца:

  • Расслабленное тело, мягкий взгляд, прижатые уши, медленное виляние хвоста - собаке приятно.

  • Отход, зевота, облизывание носа, напряжение спины, рычание - ей некомфортно, нужно остановиться.

"Когда собака отходит или отворачивается, она не капризничает — она говорит "достаточно”. Уважая эти сигналы, вы только укрепляете доверие", — отмечают кинологи.

Ритм и прикосновение

Лучше всего собаки реагируют на медленные, равномерные, мягкие движения. Слишком энергичные или резкие поглаживания могут напугать или раздражать. Используйте всю ладонь, двигайтесь вдоль шерсти, не давите.

Хороший ритм — как лёгкий массаж, с постоянным контактом руки с телом. Это расслабляет и помогает собаке "отпустить" напряжение.

Собака подскажет, где её гладить

Многие питомцы буквально направляют руку человека туда, где им приятно: поворачиваются боком, кладут голову на колени, прижимаются. Если собака сама предлагает место для ласки — это знак полного доверия.

Иногда она даже "подаёт" лапу или толкает вас мордой — сигнал "продолжай, мне нравится". Научитесь замечать эти нюансы.

Как не потерять контакт

Иногда мы гладим собаку машинально, не глядя на неё - в этот момент теряется эмоциональный смысл. Постарайтесь делать это осознанно: говорить спокойно, смотреть в глаза, улыбаться. Животное чувствует энергию — и отвечает взаимностью.

Ласка как способ установки связи

Совместные минуты нежности укрепляют ту самую незримую связь между человеком и собакой. Это момент взаимного обмена энергией, способом сказать "ты — мой друг".

Психологи называют этот процесс формированием прочной привязанности. Когда вы уделяете питомцу внимание, он чувствует уверенность и спокойствие.

"Ласки помогают собаке чувствовать себя частью стаи, где её любят и защищают", — объясняет специалист по поведению животных Джессика Перри.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: гладить собаку по голове сверху.
    Последствие: она воспринимает это как доминирующий жест.
    Альтернатива: гладьте сбоку головы или под подбородком.

  • Ошибка: подходить сзади и трогать хвост.
    Последствие: испуг, рычание, защита.
    Альтернатива: подходите спереди, дайте понюхать руку.

  • Ошибка: чрезмерные или слишком частые ласки.
    Последствие: раздражение, уход, дистанция.
    Альтернатива: следите за реакцией, делайте перерывы.

FAQ

Как понять, что собака хочет ласки?
Она подходит, прижимается, кладёт морду на колени, смотрит прямо в глаза — значит, доверяет и хочет контакта.

Почему собака отходит, когда я её глажу?
Вероятно, ей нужно пространство или она устала от прикосновений. Уважайте её сигналы — так вы заслужите больше доверия.

Можно ли гладить чужую собаку?
Только с разрешения хозяина. Подойдите сбоку, дайте понюхать руку, и если пёс спокоен — мягко прикоснитесь к шее или груди.

Мифы и правда

Миф: собаки всегда любят, когда их гладят.
Правда: не все и не всегда. Важно учитывать настроение и контекст.

Миф: чем больше ласки, тем лучше.
Правда: избыточное внимание может раздражать. Качественные короткие моменты лучше бесконечных прикосновений.

Миф: пёс понимает, что вы его любите, только по словам.
Правда: собаки "читают" интонации, запах и прикосновения — именно они выражают настоящую привязанность.

Три интересных факта

  1. Лёгкое поглаживание собаки снижает давление у человека в среднем на 10 пунктов — доказано медицинскими исследованиями.

  2. Собаки способны различать до 40 видов человеческих прикосновений — от мягких до тревожных.

  3. Участки тела, где собаки любят ласки, содержат больше нервных окончаний, отвечающих за удовольствие.

