Держу кошку как младенца — и стресса нет: нежный трюк, который меняет всё в доме

Любой котовладелец знает: кошка — не просто пушистое украшение дома, а самостоятельная личность с собственными правилами комфорта. И одно из главных — правильное обращение на руках. Даже самый ласковый мурлыка может испугаться, если его схватить резко или неправильно. Чтобы вам обоим было приятно, стоит знать несколько простых, но важных приёмов.

Почему важно брать кошку правильно

Поднимать кошку на руки — это не просто жест нежности. От того, как вы это делаете, зависит не только настроение питомца, но и его физическая безопасность.

Ошибки, вроде поднятия за хвост или за шкирку, могут привести к травмам и стрессу.

Кошки не любят, когда их лапы висят без опоры — это вызывает у них чувство незащищённости. Поэтому при каждом способе важно поддерживать тело питомца так, чтобы оно опиралось на ваши руки.

Подготовка: выбираем правильный момент

Не стоит брать кошку неожиданно. Подходите спокойно, дайте ей возможность увидеть вас, обнюхать руку, услышать голос. Когда животное расслаблено и в хорошем настроении, мягко погладьте его, можно предложить лакомство. Так кошка поймёт: ничего плохого не произойдёт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хватать кошку внезапно.

Последствие: испуг, царапины, недоверие.

Альтернатива: действовать медленно, разговаривая спокойным тоном.

Ошибка: слишком крепко прижимать к себе.

Последствие: кошка вырывается, шипит.

Альтернатива: поддерживайте тело, но не сжимайте грудную клетку.

Три безопасных способа держать кошку

1. Как младенца

Самый нежный способ, подходящий для спокойных и доверчивых животных.

Одну руку подставьте под спину кошки, создавая что-то вроде люльки.

Осторожно уложите питомца на спину, чтобы лапки были направлены вверх.

Второй рукой можно слегка поглаживать грудку или поддерживать голову.

Такой вариант особенно удобен, когда кошка полностью вам доверяет и любит тесный контакт.

2. Как на стульчик

Этот способ подходит для большинства кошек.

Возьмите питомца под передние лапы, поддерживая грудь.

Второй рукой аккуратно подхватите задние лапы и прижмите к телу.

Вес распределяется равномерно, и кошка чувствует опору.

Можно слегка завести одну руку под живот между передними и задними лапами — это добавит устойчивости.

3. Столбиком

Идеальный вариант для активных и любопытных кошек.

Поднимите питомца, подхватив под зад и удерживая передние лапы на своём плече.

Кошка располагается вертикально, будто сидит на высоком посту.

Ей удобно обозревать пространство, а вам — удерживать равновесие.

Советы шаг за шагом

Убедитесь, что кошка спокойна и не раздражена. Медленно приблизьтесь и позвольте ей вас обнюхать. Говорите ласковым тоном, избегайте громких звуков. Аккуратно поднимайте, поддерживая тело и лапы. Если кошка начинает вырываться — отпустите, не удерживайте силой.

А что если кошка не любит руки?

Некоторые кошки по природе не любят, когда их поднимают. Это не значит, что они вас не любят — просто им комфортнее оставаться на земле.

Попробуйте приучать постепенно: поднимайте буквально на секунду, затем ставьте обратно и давайте лакомство. Со временем доверие усилится.

Если кошка из приюта или недавно появилась в доме, лучше несколько недель не пытаться брать её на руки вовсе — сначала нужно установить эмоциональный контакт.

Таблица "Плюсы и минусы способов"

Способ Плюсы Минусы Как младенца Максимальный комфорт и доверие Подходит не всем кошкам Как на стульчик Универсален и безопасен Требует обе руки Столбиком Удобно активным кошкам Может быть тяжело удерживать долго

Мифы и правда

Миф: брать кошку за шкирку безопасно.

Правда: только котят до 2 месяцев, взрослым животным это причиняет боль.

Миф: кошки любят, когда их носят.

Правда: далеко не все — многие предпочитают сами выбирать момент контакта.

Миф: если кошка царапается, значит, она агрессивная.

Правда: чаще всего она просто напугана или не чувствует опоры.

3 интересных факта

У кошек центр тяжести расположен ближе к задним лапам — поэтому важно поддерживать их именно снизу.

Мурлыканье во время того, как вы держите кошку, — знак доверия и расслабления.

Кошки лучше переносят поднятие на руки, если в детстве их часто брали владельцы.