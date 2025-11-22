Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Таблетки
Таблетки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:32

Попробовал дать кошке таблетку — и сразу пожалел: спасло лишь одно решение

Нельзя запрокидывать голову кошки при даче лекарства — ветеринары

Любой владелец кошки рано или поздно сталкивается с задачей, перед которой пасуют даже опытные заводчики: необходимо дать питомцу таблетку. Процедура, которая кажется простой на словах, в реальности превращается в спектакль с попытками сбежать, выплюнуть, спрятаться или разыграть смертельную обиду. Однако от того, насколько успешно вы справитесь с этой задачей, напрямую зависит здоровье и иногда даже жизнь животного.

Именно поэтому владельцу важно знать несколько надёжных способов, которые можно адаптировать под характер и "хитрость" конкретной кошки.

Пять эффективных методов

Способ Лучший случай применения Риск отказа Сложность
Смешивание с едой Кошка ест влажный корм, не слишком разборчива Средний Низкая
Введение порошка Таблетки без вкуса/запаха Высокий Средняя
Раствор в жидкости Кошка спокойно принимает шприц Низкий Средняя
Введение целой таблетки Препарат нельзя дробить Средний Средняя-высокая
Таблеткодатель (пиллер) Агрессивные/сильные кошки Низкий Высокая, но безопасная

Как правильно дать кошке таблетку: 5 подробных методов

1. Смешивание с едой

Это самый мягкий и комфортный способ.

Как сделать правильно:

  • Измельчите таблетку в порошок (если препарат позволяет).

  • Дайте кошке проголодаться — так она меньше заметит посторонний вкус.

  • Добавьте порошок в очень небольшую порцию любимой влажной еды.

  • Смешайте тщательно, чтобы кошка не выбрала "чистые" кусочки.

Важно: некоторые таблетки нельзя дробить — уточните у ветеринара.

2. Введение порошка напрямую

Подходит для кошек, которые категорически отказываются есть лекарство с кормом.

Как действовать:

  1. Аккуратно зафиксируйте голову кошки ладонью.

  2. Мягко сожмите скулы — кошка откроет рот рефлекторно.

  3. Быстро всыпьте порошок ближе к корню языка.

  4. Закройте пасть и удерживайте 2-3 секунды.

Плюс: таблетка точно попадёт внутрь.
Минус: может вызвать протест у чувствительных питомцев.

3. Растворение таблетки в жидкости

Работает практически всегда, особенно если кошку легко напоить из шприца.

Инструкция:

  • Растворите таблетку в 1-3 мл воды (если препарат допускает растворение).

  • Используйте шприц без иглы.

  • Введите шприц сбоку в пасть, между зубами.

  • Медленно выдавливайте жидкость, позволяя кошке глотать.

Преимущество: организм лучше усваивает растворённые препараты.

4. Введение целой таблетки

Обязательно, если препарат нельзя измельчать или смешивать.

Как правильно:

  1. Откройте пасть кошки, как в предыдущем методе.

  2. Поместите таблетку как можно глубже, почти на корень языка.

  3. Закройте пасть и слегка помассируйте горло.

Почему это работает: глубоко расположенная таблетка запускает автоматический глотательный рефлекс.

5. Таблеткодатель (пиллер): идеален для сложных кошек

Незаменимая вещь, если кошка агрессивна, сопротивляется лапами, боится манипуляций, слишком сильна, чтобы удержать руками.

Как использовать:

  1. Поместите таблетку в мягкий наконечник.

  2. Откройте пасть кошки.

  3. Введите наконечник глубоко в рот.

  4. Нажмите поршень — таблетка "выстрелит" прямо к глотке.

Это наиболее безопасный способ для хозяина.

Правильное положение кошки

Многие владельцы ошибочно запрокидывают голову кошке назад. Это опасно: таблетка может попасть в дыхательные пути. Оптимальное положение — естественная прямая голова. Кошка должна сидеть или стоять, а вы удерживаете её аккуратно, но надёжно.

Как справиться с агрессией и стрессом

Методы фиксации:

  • Попросите помощника держать лапы и туловище.

  • Действуйте уверенно, но спокойно.

  • Можно использовать полотенце — "кошачий буррито".
    Это безопасно и снижает уровень тревоги.

Как убедиться, что кошка проглотила таблетку

Техники стимуляции глотания:

  • Поглаживание шеи сверху вниз.

  • Лёгкое дуновение в нос (заставляет кошку автоматически глотнуть).

  • Убедитесь, что кошка не держит таблетку за щекой — они мастера этого трюка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: смешивать таблетку с полной миской корма.
    Последствие: кошка недоест, таблетка останется.
    Альтернатива: используйте маленькую порцию.

  2. Ошибка: запрокидывать голову.
    Последствие: риск аспирации (попадания препарата в дыхательные пути).
    Альтернатива: держите голову прямо.

  3. Ошибка: давать таблетку "силой" без фиксации.
    Последствие: стресс, травмы, сопротивление.
    Альтернатива: завернуть в полотенце или попросить помощи.

FAQ

Можно ли прятать таблетки в лакомства?

Да, если таблетки не имеют сильного запаха и вкус можно замаскировать.

Что делать, если кошка всё выплёвывает?

Используйте пиллер или растворите таблетку — эти способы эффективнее.

Можно ли дробить любые таблетки?

Нет. Некоторые препараты имеют защитную оболочку — дробить нельзя.

Как давать таблетки котёнку?

Только очень мягкими методами: раствор или пиллер с минимальным давлением.

Мифы и правда

Миф: "Если таблетка важна, кошка сама поймёт и съест".
Правда: кошки ориентируются на запах и вкус, а не на необходимость.

Миф: "Жидкие препараты всегда легче".
Правда: многие кошки боятся шприца сильнее таблетки.

Миф: "Можно давать таблетку лежащей кошке".
Правда: лучше сидячее положение — оно безопаснее.

3 интересных факта

  1. У кошек в 400 раз больше вкусовых рецепторов, чем у собак — поэтому они замечают вкус лекарств сразу.

  2. Кошки умеют прятать таблетку за щекой до 5-10 минут, чтобы потом незаметно выплюнуть.

  3. Некоторые ветеринары добавляют аромат тунца в лекарства — так они становятся привлекательнее для кошек.

Исторический контекст

Давать лекарство кошкам всегда было сложным делом. В старинных ветеринарных руководствах XIX века рекомендовали обматывать кошек плотной тканью и удерживать за шкирку, иначе животное убегало или царапало хозяина. Сегодня методы стали значительно гуманнее, а специальные приспособления (пиллеры и мягкие фиксаторы) делают процедуру безопаснее и для владельца, и для питомца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собака и кошка могут стать друзьями при правильном подходе — эксперты сегодня в 3:46
Приучил собаку и кошку жить мирно — 3 простых шага, которые сработали

Как сделать так, чтобы собака и кошка стали друзьями? Пошаговые рекомендации для успешного знакомства питомцев и их комфортного сосуществования.

Читать полностью » Кошки спят до 16 часов в сутки по инстинкту хищников — ветеринары сегодня в 2:14
Днём кошки спят, а ночью охотятся — как их природные инстинкты управляют режимом

Эксперты рассказали, почему кошки так много спят, и как их природные инстинкты влияют на режим дня.

Читать полностью » Разработан тест для оценки здоровья брахицефальных собак — группа экспертов Великобритании сегодня в 1:24
Французский бульдог и другие породы: почему их внешний вид превращает жизнь в борьбу за дыхание

Ветеринары рассказали, как неправильный отбор и морфологические особенности могут приводить к заболеваниям у популярных пород собак, и что с этим можно сделать.

Читать полностью » Кошки используют медленное моргание для выражения доверия — ветеринар сегодня в 0:24
Вот как научилась понимать свою кошку: простые знаки, которые она посылает

Понимание языка тела кошек — ключ к лучшим отношениям с питомцем. Как установить контакт и избежать недоразумений, читайте в нашем гиде.

Читать полностью » Кошки требуют взаимодействия, удерживая взгляд на человеке вчера в 21:09
Моя кошка не сводит с меня глаз — наконец разобралась, что это значит

Почему кошка долго и внимательно смотрит на вас, что скрывается за её взглядом и как понять эмоции питомца — объясняем простыми и точными признаками.

Читать полностью » Травматичный опыт формирует у кошек устойчивые фобии вчера в 20:12
Кошка пугается воды? Это может быть следствием прошлого опыта — вот как ей помочь

Чего на самом деле боятся кошки, почему их тревога проявляется по-разному и как мягко помочь питомцу чувствовать себя увереннее дома.

Читать полностью » Собаки воспринимают телевизор как часть окружающей среды вчера в 19:12
Думали, собаки не смотрят ТВ? Им просто не нравятся ваши каналы — вот как выбрать подходящий

Почему одни собаки с азартом следят за мячом на экране, другие пугаются дверного звонка из сериала, а третьим всё равно — и как выбрать для них безопасный "телефон".

Читать полностью » Человеческая простуда не передаётся кошкам вчера в 18:18
Думала, заразила кошку простудой — но причина оказалась в этом

Можно ли заразить кошку своей простудой, какие болезни ей действительно опасны и как защитить питомца во время человеческих вирусных эпидемий — простое разъяснение без мифов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Новая работа улучшила симуляции структуры тёмной материи — теоретик Сильвия Манкони
Еда
Салат Генерал с копчёной курицей и свёклой сохраняет чёткие слои — повар
Авто и мото
Rolls-Royce Cullinan стал лидером продаж сегмента Luxury — Автостат
Красота и здоровье
Пшеничные макароны провоцируют аллергию и высыпания — врач Екатерина Кашух
Садоводство
Комнатные растения улучшают качество сна — врач-терапевт Марина Кравченко
Садоводство
Зимние растения часто не подходят для квартир — агрономы
ДФО
В Приморье не хватает более 10 тысяч легальных номеров — маркетолог Екатерина Мамадалиева
Дом
Аспирин и отбеливатель могут продлить жизнь букету цветов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet