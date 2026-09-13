Хотели чистую кожу, а получили заметные поры: 6 ошибок в ежедневном уходе

Расширенные поры редко появляются на ровном месте. У кого-то после жаркого дня лоб начинает блестеть уже к обеду, у кого-то на носу быстро вылезают чёрные точки, а тональный крем потом ложится неровно и только подчёркивает рельеф. Чаще всего дело не в одном факторе, а сразу в нескольких: тип кожи, возраст, солнце, вода для умывания и то, чем вы вообще трёте лицо по утрам. Если уход выстроен грубо, кожа отвечает тем же — жирнится быстрее, поры забиваются, а потом становятся заметнее.

"Расширенные поры редко связаны только с жирной кожей. Обычно их делают заметнее сразу несколько вещей: агрессивное очищение, горячая вода, солнце и неподходящие средства. Если барьер кожи регулярно повреждают, она начинает вести себя предсказуемо — быстрее блестит, хуже удерживает влагу и легче забивается. Поэтому задача ухода не в том, чтобы "вымыть” кожу до сухости, а в том, чтобы не ломать её защиту и держать выработку себума под контролем". врач-терапевт Алексей Поляков

Как устроены поры и почему они растягиваются

Кожные поры — это маленькие отверстия вокруг волосяных фолликулов. Через них на поверхность выходит кожный жир, который вырабатывают сальные железы. Этот жир не лишний, он нужен коже: входит в состав гидролипидного барьера, помогает удерживать влагу и поддерживает кислую среду, в которой коже проще отбиваться от раздражителей и патогенов.

Размер пор во многом зависит от генетики и типа кожи. При сухой и нормальной коже сальные железы работают спокойнее, поэтому поры обычно узкие и почти не бросаются в глаза. При жирной и комбинированной коже себума больше, поэтому поры шире, особенно в Т-зоне — на лбу, носу, подбородке и у носогубных складок.

Но жирная кожа сама по себе не обязана выглядеть как апельсиновая корка. Поры становятся заметнее, когда уход сбивает баланс и заставляет кожу защищаться. Тогда жир выделяется активнее, поверхность быстрее блестит, а поры забиваются и растягиваются.

Ошибки, которые делают поры заметнее

Первая частая ошибка — желание убрать с лица вообще весь жир. Из-за этого многие берут спиртовые тоники, умываются "до скрипа" и хватаются за жёсткие средства с агрессивными поверхностно-активными веществами. Речь о составе вроде Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate и Olefin Sulfonate.

Когда кожу слишком сильно обезжиривают, гидролипидный барьер начинает сбоить. Кожа теряет защиту и пытается быстро восстановиться, а сальные железы в ответ работают активнее. Лицо блестит быстрее, поры забиваются, растягиваются и становятся ещё заметнее.

Вторая ошибка — горячая вода. Кажется, что она лучше смывает загрязнения и помогает "распарить" лицо. На деле высокая температура тоже подстёгивает выработку себума, а вместе с жёстким очищением портит барьер ещё сильнее.

Третья ошибка — грубые скрабы и частые пилинги. Дешёвые абразивные частицы царапают поверхность кожи, а слишком концентрированные кислоты могут дать уже не мягкое обновление, а химический ожог эпидермиса. В ответ кожа становится раздражённой, чувствительной и нередко начинает жирниться ещё сильнее.

Четвёртая ошибка — игнорировать солнце. Под действием солнца кожное сало густеет, хуже выходит наружу, быстрее смешивается с ороговевшими клетками и окисляется. Из-за этого чёрные точки появляются легче, а поры выглядят шире.

Пятая ошибка — неверно использовать масла. Масло само по себе не увлажняет кожу, оно лишь удерживает влагу, которая уже есть в эпидермисе. Но масла с высоким содержанием олеиновой кислоты и комедогенные масла способны ухудшить состояние пор: к первым относят оливковое, миндальное, авокадо, персиковое, абрикосовое, камелии, папайи, лесного ореха, марулы и арахисовое, ко вторым — кокосовое, пальмовое, масло какао, виноградных косточек, зародышей пшеницы, миндальное и персиковых косточек.

Как возраст меняет кожу

С возрастом поры заметнее не только у жирной кожи. Меняется сама структура кожи, она теряет упругость и легче растягивается. Особенно это заметно в период менопаузы, когда снижается уровень женских половых гормонов, а вместе с ним падает активность клеток, которые вырабатывают коллаген и эластин.

Есть и второй момент — кожа обновляется медленнее. В молодости полный цикл обновления эпидермиса занимает около 28 дней. После 40 лет он может растянуться до 70 дней и больше, поэтому ороговевшие клетки накапливаются на поверхности, а кожа становится тусклее и неровнее.

На этом фоне поры забиваются быстрее и смотрятся крупнее. У сухой кожи такая история тоже бывает, если барьер ослаблен и ткани потеряли плотность. Возраст тут не единственная причина, но игнорировать его уже не получится.

Что реально помогает

Базовый набор здесь простой: мягкое очищение, себорегуляция, защита от солнца и уход, который не рвёт барьер кожи. Для умывания лучше брать деликатные формулы, а для снятия макияжа и солнцезащитного крема — гидрофильное масло или другое мягкое средство. Если нужен контроль себума, в составе сывороток ищут Zinc Gluconate, Zinc PCA, Niacinamide, Retinol, Retinyl Palmitate и Retinaldehyde.

Солнцезащитный крем нужен каждый день, а не только летом. UVA-лучи проходят через облака, стекло автомобиля и окна, а SPF от них не спасает. На упаковке лучше смотреть не только на цифру SPF, но и на обозначения защиты от UVA: PPD, PA, UVA-PF или Broad Spectrum.

Если кожа уже потеряла плотность, в уход подключают пептиды меди, сигнальные пептиды, мягкие ретиноиды и ниацинамид. Это не стирает поры за один вечер, зато помогает коже жить без постоянной перегрузки. А вот привычка пересушивать лицо, тереть его скрабами и надеяться на чудо обычно заканчивается одинаково — блеском, чёрными точками и более заметным рельефом.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сузить поры навсегда?

Нет, совсем убрать их нельзя: это часть структуры кожи. Но можно сделать их менее заметными за счёт мягкого ухода, защиты от солнца и контроля себума.

Помогает ли лёд или очень холодная вода?

Временный визуальный эффект бывает, но проблему это не решает. Постоянно мучить кожу перепадами температуры не стоит.

Подходит ли скраб для жирной кожи?

Если это жёсткий скраб с крупными частицами, лучше обходиться без него. Он чаще травмирует кожу, чем помогает.

Нужен ли SPF зимой?

Да, если вы хотите защититься от UVA-лучей. Они активны круглый год и проходят через окна.

"Если поры уже расширены, уход нужно собирать без резких шагов. Сначала убирают жёсткое очищение, потом смотрят на воду для умывания, затем — на составы для себорегуляции и защиту от солнца. Масла и скрабы при такой коже требуют особенно аккуратного подхода, потому что именно на них чаще всего и сыплются ошибки. Когда барьер приходит в норму, кожа обычно выглядит ровнее, а поры перестают так бросаться в глаза". врач-терапевт Марина Егорова

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