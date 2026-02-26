Мирная сделка или визит полиции: судьба арендатора-нарушителя зависит от одного пункта в договоре

Выселение недобросовестного арендатора возможно только при строгом соблюдении условий договора и с доказательствами нарушений. Собственнику следует тщательно изучить документ, где указаны основания для расторжения, такие как неуплата аренды, порча имущества или другие проступки. Независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев поделился пошаговыми рекомендациями для разрешения конфликта. Об этом сообщает MosTimes.

Сначала проанализируйте договор на наличие четких пунктов о нарушениях и порядке расторжения. По возможности стремитесь к мирному урегулированию, а при необходимости обращайтесь в компетентные органы.

"В договоре должно прописано, какие условия может нарушить арендатор, на каком основании делается заключение, что он недобросовестный, платежи не исполнял, либо плохо относится к порядку в квартире. Конечно, если предоставляется возможность лучше договориться мирно. Либо прибегать к помощи компетентных органов, вызывать полицию, показывать, что вы собственник, что есть недобросовестный арендатор", — пояснил Никита Журавлев.

Вызов полиции считается крайней мерой, если она не помогает, собственник подает иск в суд. В случае устного договора арендатор пребывает в квартире без правовых оснований, поэтому сразу можно требовать помощи правоохранителей. По словам эксперта, здесь применяются административные статьи для выселения с имущества собственника.