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59-летний садовник проверяет ящик со свеклой
59-летний садовник проверяет ящик со свеклой
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Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 13:06

Один сырой угол может уничтожить весь запас: что нужно сделать с погребом до первых холодов

Успешный урожай — это только первая часть дела. Вторая, не менее важная, заключается в хранении. Если погреб будет сырым, овощи быстро начнут портиться. Поэтому перед тем, как закладывать картофель, морковь, свеклу и капусту, необходимо тщательно подготовить погреб. Рассмотрим, как обработать стены, пол и стеллажи, чтобы урожай надежно хранился до весны.

"Наличие сырости в погребе часто связано с плохой вентиляцией или высоким уровнем грунтовых вод. Если не уделить этому должного внимания, овощи могут начать гнить гораздо раньше, чем хотелось бы", — отметила агроном Наталья Полетаева.

Агроному Наталью Полетаеву

Почему погреб сырой

Чтобы избавиться от лишней влаги, в первую очередь нужно определить её источники. Наиболее частые причины сырых стен: отсутствие вентиляции, близкое залегание грунтовых вод или недостаточная гидроизоляция. Если стена потеет, это признак плохой вентиляции. Конденсат может образовываться из-за засоренных вентиляционных каналов или их полного отсутствия.

Также причиной сырости могут служить близкие грунтовые воды. Если они находятся высоко, вода может просачиваться в погреб, особенно если на этапе строительства не была установлена эффективная дренажная система. Необходимо также учесть качество материалов, использованных для возведения, — трещины и недостаточная гидроизоляция могут привести к проникновению влаги.

Проводите полное обследование погреба, чтобы выяснить причины. Устранив их, приступайте к решительным действиям: организуйте вентиляцию, прочистите каналы, создайте дренаж, заделайте трещины и позаботьтесь о гидроизоляции.

Как избавиться от сырости в погребе

Когда основные проблемы устранены, необходимо избавить погреб от скопившейся влаги. Сначала вынесите все стеллажи и конструкции. Промойте их и оставьте сушиться на свежем воздухе. Деревянные элементы нельзя оставлять на прямом солнце, чтобы избежать деформации.

После сушки обработайте древесину дезинфицирующими средствами: насыщенным раствором перманганата калия, 10%-м раствором медного купороса или бытовыми средствами на основе хлора. Это поможет защитить от плесени.

Затем удалите остатки урожая и мусор. Пройдитесь щеткой по всем поверхностям, чтобы удалить плесень, и проведите дезинфекцию уксусом, лимонной или борной кислотой. Также можно воспользоваться медным купоросом для обработки стен и потолка.

Как просушить погреб

Существует множество способов эффективной сушки погреба. Один из них — побелка стен известью. Этот натуральный адсорбент поможет впитать избыточную влагу из воздуха. Не забудьте о средствах защиты: закройте открытые участки тела. Нанесите густой слой извести на все поверхности, особенно в углах. Как только первый слой высохнет, добавьте второй.

Хлористый кальций также отлично справляется с влажностью. Один килограмм этого вещества способен впитать 1,5 литра воды. Раскладывайте его в неподходящих местах на 24 часа, затем собирайте и сушите для дальнейшего использования. Однако будьте осторожны, поскольку пары хлора токсичны.

Также можно использовать нагретые глиняные кирпичи или тлеющие угли, чтобы помочь в сушки погреба. Размещайте их в углах, и эффект не заставит себя долго ждать.

FAQ

Вопрос 1: Как часто нужно проверять погреб на сырость?
Регулярная проверка погреба должна проводиться каждые 1-2 месяца, особенно в период весенних дождей.
Вопрос 2: Какой уровень влажности считается нормальным для погреба?
Уровень влажности в погребе не должен превышать 70%.
Вопрос 3: Как защитить урожай от плесени в погребе?
Обработайте поверхности погреба дезинфицирующими средствами и следите за уровнем влажности.
Вопрос 4: Какие материалы лучше использовать для гидроизоляции?
Рекомендуется использовать битумные или полимерные гидроизоляционные материалы.

Проверено экспертом: агроном Наталья Полетаева

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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