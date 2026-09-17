Один сырой угол может уничтожить весь запас: что нужно сделать с погребом до первых холодов
Успешный урожай — это только первая часть дела. Вторая, не менее важная, заключается в хранении. Если погреб будет сырым, овощи быстро начнут портиться. Поэтому перед тем, как закладывать картофель, морковь, свеклу и капусту, необходимо тщательно подготовить погреб. Рассмотрим, как обработать стены, пол и стеллажи, чтобы урожай надежно хранился до весны.
"Наличие сырости в погребе часто связано с плохой вентиляцией или высоким уровнем грунтовых вод. Если не уделить этому должного внимания, овощи могут начать гнить гораздо раньше, чем хотелось бы", — отметила агроном Наталья Полетаева.
Агроному Наталью Полетаеву
Почему погреб сырой
Чтобы избавиться от лишней влаги, в первую очередь нужно определить её источники. Наиболее частые причины сырых стен: отсутствие вентиляции, близкое залегание грунтовых вод или недостаточная гидроизоляция. Если стена потеет, это признак плохой вентиляции. Конденсат может образовываться из-за засоренных вентиляционных каналов или их полного отсутствия.
Также причиной сырости могут служить близкие грунтовые воды. Если они находятся высоко, вода может просачиваться в погреб, особенно если на этапе строительства не была установлена эффективная дренажная система. Необходимо также учесть качество материалов, использованных для возведения, — трещины и недостаточная гидроизоляция могут привести к проникновению влаги.
Проводите полное обследование погреба, чтобы выяснить причины. Устранив их, приступайте к решительным действиям: организуйте вентиляцию, прочистите каналы, создайте дренаж, заделайте трещины и позаботьтесь о гидроизоляции.
Как избавиться от сырости в погребе
Когда основные проблемы устранены, необходимо избавить погреб от скопившейся влаги. Сначала вынесите все стеллажи и конструкции. Промойте их и оставьте сушиться на свежем воздухе. Деревянные элементы нельзя оставлять на прямом солнце, чтобы избежать деформации.
После сушки обработайте древесину дезинфицирующими средствами: насыщенным раствором перманганата калия, 10%-м раствором медного купороса или бытовыми средствами на основе хлора. Это поможет защитить от плесени.
Затем удалите остатки урожая и мусор. Пройдитесь щеткой по всем поверхностям, чтобы удалить плесень, и проведите дезинфекцию уксусом, лимонной или борной кислотой. Также можно воспользоваться медным купоросом для обработки стен и потолка.
Как просушить погреб
Существует множество способов эффективной сушки погреба. Один из них — побелка стен известью. Этот натуральный адсорбент поможет впитать избыточную влагу из воздуха. Не забудьте о средствах защиты: закройте открытые участки тела. Нанесите густой слой извести на все поверхности, особенно в углах. Как только первый слой высохнет, добавьте второй.
Хлористый кальций также отлично справляется с влажностью. Один килограмм этого вещества способен впитать 1,5 литра воды. Раскладывайте его в неподходящих местах на 24 часа, затем собирайте и сушите для дальнейшего использования. Однако будьте осторожны, поскольку пары хлора токсичны.
Также можно использовать нагретые глиняные кирпичи или тлеющие угли, чтобы помочь в сушки погреба. Размещайте их в углах, и эффект не заставит себя долго ждать.
FAQ
Вопрос 1: Как часто нужно проверять погреб на сырость?
Регулярная проверка погреба должна проводиться каждые 1-2 месяца, особенно в период весенних дождей.
Вопрос 2: Какой уровень влажности считается нормальным для погреба?
Уровень влажности в погребе не должен превышать 70%.
Вопрос 3: Как защитить урожай от плесени в погребе?
Обработайте поверхности погреба дезинфицирующими средствами и следите за уровнем влажности.
Вопрос 4: Какие материалы лучше использовать для гидроизоляции?
Рекомендуется использовать битумные или полимерные гидроизоляционные материалы.
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