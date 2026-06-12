Больше никакого трения: 5 копеечных способов вернуть грязной решетке для гриля вид абсолютно новой

Сезон шашлыков официально открыт, а это значит, что скоро нас ждут выезды на природу, ароматный дымок и, конечно, неизбежная чистка решетки для гриля. Горы жира и нагара после жарки — обычное дело, и оттирай их потом до посинения. Но есть пара хитростей, которые помогут вернуть решетке вид почти новой, причем без лишних телодвижений. Novate. ru подготовил пять проверенных способов, которые сэкономят ваше время и нервы.

"Сейчас многие начнут доставать мангалы и решетки. Главное — не забывать, что чистота оборудования — это не только эстетика, но и безопасность. Любые остатки пищи, пригоревшие к решетке, могут дать неприятный привкус блюду и даже стать источником вредных веществ при повторном нагреве. Поэтому, какой бы способ вы ни выбрали, главное — добиться полного удаления нагара и жира. Алюминиевые решетки, кстати, требуют особого подхода, они более капризны к агрессивным чистящим средствам". Консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина

Нашатырный спирт: мощный растворитель

Забудьте про щетки и бесконечное трение. Обычный нашатырный спирт из аптеки — настоящий спаситель в борьбе с жиром и присохшими частичками пищи. Это вещество отлично размягчает органические загрязнения, так что потом убрать их остается лишь мягкой губкой. Главный бонус — никакого вреда для металла, в отличие от жестких щеток, которые могут оставить царапины.

Чтобы воспользоваться этим методом, вам пригодится прочный мусорный пакет. Положите туда грязную решетку и вылейте около 100 миллилитров 10% нашатыря. Пакет нужно плотно завязать и аккуратно встряхнуть, чтобы спирт распределился. Лучше всего оставить его на балконе или на улице, потому что запах у нашатыря очень резкий. Через три часа достаньте решетку и смойте остатки загрязнений обычной водой. Если нагар особо стойкий, можно продлить время выдержки до 8 часов. Запах выветрится сам собой через пару часов.

Важный момент: этот способ подходит только для чугунных и стальных решеток. Алюминиевые под воздействием аммиака могут потемнеть и испортиться. Так что будьте внимательны к материалу вашей решетки.

Жидкое мыло: для терпеливых

Если запах нашатыря вас совсем не прельщает, а до следующего выезда на природу еще месяц, можно попробовать обычное жидкое мыло для рук. Этот метод не назовешь экспресс-средством, он требует времени, но результат того стоит. Положите остывшую решетку на старую тряпку или клеенку.

Смочите губку для посуды, отожмите ее, нанесите пару капель жидкого мыла и тщательно намыльте всю поверхность, добиваясь обильной пены. Затем отправьте решетку в полиэтиленовый пакет, плотно завяжите и оставьте на целые сутки. За это время жир размягчится настолько, что его можно будет убрать металлическим скребком, не прилагая усилий. После этого остается только промыть решетку.

Газировка: кислотный удар по нагару

Неожиданно, но факт: газированные напитки типа Кока-колы становятся грозным оружием против нагара. В их составе присутствует ортофосфорная кислота, которая прекрасно справляется с загрязнениями на металле. Процесс очистки займет около двух часов, а результат приятно удивит.

Возьмите плотный пакет, положите туда решетку. Хорошенько встряхните бутылку с газировкой, затем откройте ее прямо над решеткой, чтобы пена сразу начала действовать на загрязнения. Плотно завяжите пакет и оставьте на два-три часа. Потом можно взять скребок или губку и легко удалить остатки грязи, после чего тщательно промыть решетку под струей воды.

"Очистка кухонной утвари, особенно той, которая контактирует с пищей, требует внимания. Если вы используете бытовую химию, убедитесь, что она полностью смывается, и никаких следов не остается. Органические кислоты, как в случае с уксусом или газировкой, более безопасны, но и они требуют тщательного ополаскивания. А вот с нашатырным спиртом нужно быть предельно осторожным, особенно при работе с алюминием. В любом случае, после чистки решетку нужно вытереть насухо, чтобы избежать коррозии, и перед каждым использованием смазывать растительным маслом — это предотвратит прилипание пищи". Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Уксус: быстрый, но с запахом

Наш старый добрый друг уксус снова приходит на помощь. Этот метод считается одним из самых быстрых, но у него есть небольшой недостаток — специфический запах, хотя и менее едкий, чем у нашатыря. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, перелейте в бутылку с пульверизатором.

Когда решетка еще горячая после использования, обильно распылите на нее уксусный раствор. Дайте ему поработать 10-15 минут. Затем возьмите кусок пищевой фольги, скомкайте его в шарик, смочите в чистом уксусе и начинайте чистить решетку. При необходимости можно дополнительно сбрызгивать поверхность раствором.

Пластиковая карта: модный лайфхак

Этот лайфхак недавно взорвал интернет. Все, что вам понадобится, — это старая пластиковая карта, ножницы и фломастер. Способ подойдет, если нагар не слишком присох к поверхности. Работайте только с остывшей решеткой.

Приложите карту к решетке и фломастером отметьте места между прутьями. Сделайте в этих отметках треугольные надрезы, чтобы получились своеобразные зубчики. Теперь такой импровизированной щеткой можно счищать нагар и остатки еды. Хоть метод и кажется странным, многие отмечают его эффективность для несильных загрязнений.

Независимо от выбранного способа, в конце обязательно тщательно промойте решетку и насухо вытрите ее. Храните в сухом месте, чтобы избежать ржавчины. Для облегчения последующей чистки перед каждым применением смазывайте прутья небольшим количеством растительного масла. Это поможет еде меньше прилипать.

Проверено экспертом: Консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина

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