Всю жизнь выбирала не ту прическу: узнала, какая подходит моему лицу — и теперь не узнаю себя
Каждое лицо уникально, и идеальная стрижка — та, что помогает подчеркнуть его индивидуальность. Форма лица играет ключевую роль: она задаёт пропорции и определяет, какие линии и объёмы будут смотреться гармонично.
"Стрижка — это не просто мода, а инструмент, который помогает сбалансировать черты лица и подчеркнуть характер", — отмечает стилист Тина Свигку.
Разобравшись в типах лиц, вы сможете выбрать стиль, который будет работать на вас — а не против.
Основные формы лица
- Овальное лицо
Считается идеальным типом, к которому подходит практически любая стрижка. Овальная форма отличается сбалансированными пропорциями и мягкими линиями, поэтому эксперименты здесь только приветствуются.
Подходят: длинные слои, градуированные стрижки, челка-шторка, каскад или каре любой длины.
"Овальное лицо — это холст, на котором можно пробовать всё: от коротких бобов до мягких волн", — сказала стилист Эмма Ли.
Пример: Меган Маркл, чьи плавные линии и средняя длина волос подчёркивают естественную гармонию.
- Круглое лицо
Круглое лицо имеет одинаковую ширину и длину, а скулы — мягкие и невыраженные. Чтобы визуально удлинить форму, важно добавить вертикальные линии и асимметрию.
Подходят: длинные прямые или слегка волнистые стрижки, слои у лица, удлинённый боб, косая челка.
Избегайте: коротких, пышных и округлых стрижек, которые акцентируют полноту.
Пример: Селена Гомес часто выбирает длинные, слегка волнистые волосы, создающие эффект вытянутого силуэта.
- Квадратное лицо
Эта форма характеризуется выраженной линией подбородка и широким лбом. Главная цель — смягчить углы и придать лицу плавность.
Подходят: длинные слои, косая челка, локоны и мягкие волны. Лучшая длина — ниже подбородка.
Избегайте: прямых коротких стрижек и ровной челки, которые подчеркивают угловатость.
Пример: Оливия Уайлд носит длинные волны со слоями, добавляющими движение и мягкость.
- Лицо в форме сердца
Отличается широким лбом и узким подбородком. Чтобы сбалансировать пропорции, нужно добавить объём в нижней части лица и смягчить верхнюю.
Подходят: стрижки с челкой, удлинённые каре, волны и слои, начинающиеся от линии подбородка.
Избегайте: слишком коротких или чрезмерно объёмных на макушке стрижек — они могут визуально увеличить лоб.
Пример: Риз Уизерспун - классический пример формы сердца. Её мягкие волны и лёгкая челка создают гармоничный силуэт.
- Вытянутое (длинное) лицо
Для этого типа характерны удлинённые пропорции и узкая нижняя часть. Цель — добавить ширину и баланс.
Подходят: каре до подбородка, бобы с объёмом по бокам, густая челка или волны, начинающиеся от скул.
Избегайте: чрезмерной длины и прямых прядей без объёма.
Пример: Сара Джессика Паркер выбирает мягкие волны и текстурные стрижки, которые уравновешивают пропорции.
Сравнение
|
Форма лица
|
Основные черты
|
Цель стрижки
|
Подходящие варианты
|
Избегать
|
Овальная
|
Сбалансированные пропорции
|
Подчеркнуть естественную гармонию
|
Любые длины и формы
|
Нет ограничений
|
Круглая
|
Мягкие линии, одинаковая ширина и длина
|
Визуально вытянуть лицо
|
Длинные слои, косая челка
|
Короткие пышные стрижки
|
Квадратная
|
Сильная линия подбородка
|
Смягчить углы
|
Волны, длинные слои
|
Прямая короткая челка
|
Сердцевидная
|
Широкий лоб, узкий подбородок
|
Добавить объём внизу
|
Длина до подбородка, челка
|
Объём сверху
|
Вытянутая
|
Узкая форма, высокий лоб
|
Добавить ширину
|
Каре, боб, челка
|
Очень длинные прямые волосы
Советы шаг за шагом
- Встаньте перед зеркалом и уберите волосы назад. Определите самую широкую часть лица.
- Сравните пропорции лба, скул и подбородка — это поможет точно определить форму.
- Подберите стрижку, исходя из цели: добавить длину, смягчить углы или уравновесить пропорции.
- Помните о текстуре: кудрявые, прямые и волнистые волосы создают разные визуальные эффекты.
- Проконсультируйтесь с мастером, чтобы адаптировать форму под индивидуальные особенности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Следовать тренду без учёта формы лица.
Последствие: Пропорции искажены, черты теряют выразительность.
Альтернатива: Подбирайте модную стрижку, адаптируя её под свою форму.
- Ошибка: Игнорировать текстуру волос.
Последствие: Прическа выглядит неестественно.
Альтернатива: Легкие слои для тонких волос, структурированные — для густых.
- Ошибка: Выбирать слишком короткую длину при вытянутом лице.
Последствие: Лицо кажется ещё длиннее.
Альтернатива: Средняя длина с объёмом по бокам.
А что если…
Если вам сложно определить форму лица, сфотографируйте себя анфас и обведите контур. Этот простой приём помогает увидеть пропорции и понять, какие линии преобладают.
Плюсы и минусы подхода по форме лица
|
Плюсы
|
Минусы
|
Подчёркивает индивидуальность
|
Требует точного анализа формы
|
Делает черты более выразительными
|
Не всегда совпадает с модными трендами
|
Помогает подобрать идеальный образ
|
Может ограничивать эксперименты
FAQ
Как узнать, какая у меня форма лица?
Сравните ширину лба, скул и подбородка. Если лицо длиннее, чем шире, — оно овальное или вытянутое; если ширина и длина схожи — круглое или квадратное.
Можно ли менять стрижку при одной и той же форме лица?
Да. Главное — сохранять баланс: например, при квадратной форме подойдут и длинные, и короткие варианты, если присутствует мягкая текстура.
Какая челка подходит при высоком лбе?
Густая или косая челка помогает визуально сократить высоту лба и сбалансировать лицо.
Мифы и правда
- Миф: Идеальная стрижка одна на всю жизнь.
Правда: Форма лица — постоянна, но стиль можно адаптировать под возраст и тенденции.
- Миф: Круглому лицу нельзя короткие волосы.
Правда: Можно, если оставить длину спереди и создать вертикальные линии.
- Миф: Волнистые волосы подходят только овальной форме.
Правда: Волны смягчают черты, что делает их универсальными.
2 интересных факта
- У овального типа самые пропорциональные размеры — лоб, скулы и подбородок почти одинаковы.
- Голливудские стилисты часто ориентируются на линию скул, а не на длину лица, подбирая прическу.
