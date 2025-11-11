Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Селена Гомез
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 17:19

Всю жизнь выбирала не ту прическу: узнала, какая подходит моему лицу — и теперь не узнаю себя

Каждое лицо уникально, и идеальная стрижка — та, что помогает подчеркнуть его индивидуальность. Форма лица играет ключевую роль: она задаёт пропорции и определяет, какие линии и объёмы будут смотреться гармонично.

"Стрижка — это не просто мода, а инструмент, который помогает сбалансировать черты лица и подчеркнуть характер", — отмечает стилист Тина Свигку.

Разобравшись в типах лиц, вы сможете выбрать стиль, который будет работать на вас — а не против.

Основные формы лица

  1. Овальное лицо

Считается идеальным типом, к которому подходит практически любая стрижка. Овальная форма отличается сбалансированными пропорциями и мягкими линиями, поэтому эксперименты здесь только приветствуются.

Подходят: длинные слои, градуированные стрижки, челка-шторка, каскад или каре любой длины.

"Овальное лицо — это холст, на котором можно пробовать всё: от коротких бобов до мягких волн", — сказала стилист Эмма Ли.

Пример: Меган Маркл, чьи плавные линии и средняя длина волос подчёркивают естественную гармонию.

  1. Круглое лицо

Круглое лицо имеет одинаковую ширину и длину, а скулы — мягкие и невыраженные. Чтобы визуально удлинить форму, важно добавить вертикальные линии и асимметрию.

Подходят: длинные прямые или слегка волнистые стрижки, слои у лица, удлинённый боб, косая челка.

Избегайте: коротких, пышных и округлых стрижек, которые акцентируют полноту.

Пример: Селена Гомес часто выбирает длинные, слегка волнистые волосы, создающие эффект вытянутого силуэта.

  1. Квадратное лицо

Эта форма характеризуется выраженной линией подбородка и широким лбом. Главная цель — смягчить углы и придать лицу плавность.

Подходят: длинные слои, косая челка, локоны и мягкие волны. Лучшая длина — ниже подбородка.

Избегайте: прямых коротких стрижек и ровной челки, которые подчеркивают угловатость.

Пример: Оливия Уайлд носит длинные волны со слоями, добавляющими движение и мягкость.

  1. Лицо в форме сердца

Отличается широким лбом и узким подбородком. Чтобы сбалансировать пропорции, нужно добавить объём в нижней части лица и смягчить верхнюю.

Подходят: стрижки с челкой, удлинённые каре, волны и слои, начинающиеся от линии подбородка.

Избегайте: слишком коротких или чрезмерно объёмных на макушке стрижек — они могут визуально увеличить лоб.

Пример: Риз Уизерспун - классический пример формы сердца. Её мягкие волны и лёгкая челка создают гармоничный силуэт.

  1. Вытянутое (длинное) лицо

Для этого типа характерны удлинённые пропорции и узкая нижняя часть. Цель — добавить ширину и баланс.

Подходят: каре до подбородка, бобы с объёмом по бокам, густая челка или волны, начинающиеся от скул.

Избегайте: чрезмерной длины и прямых прядей без объёма.

Пример: Сара Джессика Паркер выбирает мягкие волны и текстурные стрижки, которые уравновешивают пропорции.

Сравнение

Форма лица

Основные черты

Цель стрижки

Подходящие варианты

Избегать

Овальная

Сбалансированные пропорции

Подчеркнуть естественную гармонию

Любые длины и формы

Нет ограничений

Круглая

Мягкие линии, одинаковая ширина и длина

Визуально вытянуть лицо

Длинные слои, косая челка

Короткие пышные стрижки

Квадратная

Сильная линия подбородка

Смягчить углы

Волны, длинные слои

Прямая короткая челка

Сердцевидная

Широкий лоб, узкий подбородок

Добавить объём внизу

Длина до подбородка, челка

Объём сверху

Вытянутая

Узкая форма, высокий лоб

Добавить ширину

Каре, боб, челка

Очень длинные прямые волосы

Советы шаг за шагом

  1. Встаньте перед зеркалом и уберите волосы назад. Определите самую широкую часть лица.
  2. Сравните пропорции лба, скул и подбородка — это поможет точно определить форму.
  3. Подберите стрижку, исходя из цели: добавить длину, смягчить углы или уравновесить пропорции.
  4. Помните о текстуре: кудрявые, прямые и волнистые волосы создают разные визуальные эффекты.
  5. Проконсультируйтесь с мастером, чтобы адаптировать форму под индивидуальные особенности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Следовать тренду без учёта формы лица.
    Последствие: Пропорции искажены, черты теряют выразительность.
    Альтернатива: Подбирайте модную стрижку, адаптируя её под свою форму.
  • Ошибка: Игнорировать текстуру волос.
    Последствие: Прическа выглядит неестественно.
    Альтернатива: Легкие слои для тонких волос, структурированные — для густых.
  • Ошибка: Выбирать слишком короткую длину при вытянутом лице.
    Последствие: Лицо кажется ещё длиннее.
    Альтернатива: Средняя длина с объёмом по бокам.

А что если…

Если вам сложно определить форму лица, сфотографируйте себя анфас и обведите контур. Этот простой приём помогает увидеть пропорции и понять, какие линии преобладают.

Плюсы и минусы подхода по форме лица

Плюсы

Минусы

Подчёркивает индивидуальность

Требует точного анализа формы

Делает черты более выразительными

Не всегда совпадает с модными трендами

Помогает подобрать идеальный образ

Может ограничивать эксперименты

FAQ

Как узнать, какая у меня форма лица?
Сравните ширину лба, скул и подбородка. Если лицо длиннее, чем шире, — оно овальное или вытянутое; если ширина и длина схожи — круглое или квадратное.

Можно ли менять стрижку при одной и той же форме лица?
Да. Главное — сохранять баланс: например, при квадратной форме подойдут и длинные, и короткие варианты, если присутствует мягкая текстура.

Какая челка подходит при высоком лбе?
Густая или косая челка помогает визуально сократить высоту лба и сбалансировать лицо.

Мифы и правда

  • Миф: Идеальная стрижка одна на всю жизнь.
    Правда: Форма лица — постоянна, но стиль можно адаптировать под возраст и тенденции.
  • Миф: Круглому лицу нельзя короткие волосы.
    Правда: Можно, если оставить длину спереди и создать вертикальные линии.
  • Миф: Волнистые волосы подходят только овальной форме.
    Правда: Волны смягчают черты, что делает их универсальными.

2 интересных факта

  • У овального типа самые пропорциональные размеры — лоб, скулы и подбородок почти одинаковы.
  • Голливудские стилисты часто ориентируются на линию скул, а не на длину лица, подбирая прическу.

