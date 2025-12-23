Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 10:42

Понюхала ананас в магазине — и всё стало ясно: больше не ошибаюсь

Спелость ананаса определяют по запаху у основания — кулинары

Ананас способен стать ярким акцентом праздничного стола, но только при условии, что плод действительно спелый. Недозрелый фрукт будет кислым и жёстким, а перезрелый — водянистым и с неприятным запахом. В отличие от многих других фруктов, ананас после срезки практически не дозревает, поэтому правильный выбор в магазине играет решающую роль. Об этом пишет дзен-канал "Вдали от города".

Внешний вид плода

Первое, на что обращают внимание при покупке, — это кожура и общее состояние ананаса. Однако ориентироваться только на яркость плода не стоит.

Признаки спелости

  • Золотисто-жёлтый или оранжево-жёлтый оттенок у основания плода

  • Умеренная упругость кожуры: при лёгком нажатии она слегка пружинит

  • Свежие, зелёные листья без сухости и потемнений

Признаки, при которых от покупки лучше отказаться

  • Тёмные пятна, плесень или следы гниения

  • Склизкие участки на кожуре

  • Неестественно яркий, "лакированный" цвет

Аромат как главный ориентир

Запах — один из самых надёжных показателей спелости ананаса. Проверять его следует у основания плода.

Подходящий аромат

  • Ярко выраженный, сладкий, тропический

Неподходящий аромат

  • Полное отсутствие запаха — признак недозрелости

  • Кислый или бродильный запах — начало порчи

Тактильная проверка и вес

Спелый ананас должен быть тяжёлым для своего размера, что говорит о сочной мякоти. При нажатии фрукт слегка продавливается, но быстро возвращает форму. Слишком мягкий ананас чаще всего перезрел, а чрезмерно твёрдый — не набрал сладости.

Листья хохолка: дополнительный признак

Состояние хохолка может служить вспомогательной подсказкой:

  • листья должны быть эластичными и легко отделяться с небольшим усилием;

  • полностью сухие или, наоборот, слишком легко выдёргивающиеся листья — неблагоприятный знак.

Этот способ не является основным, но может подтвердить другие признаки спелости.

Основание плода и свежесть

Основание ананаса должно быть сухим и чистым. Влага, неприятный запах или появление белых корешков указывают на длительное хранение и начало порчи.

Дозревает ли ананас после покупки

Ананас не относится к фруктам, которые дозревают после срезки. Если плод был собран недозрелым, он не станет слаще, даже если полежит дома. Допускается лишь небольшое размягчение мякоти при хранении при комнатной температуре в течение 1-2 дней. До разрезания хранить ананас в холодильнике не рекомендуется, так как холод ухудшает вкус и аромат.

Правильный выбор ананаса основывается на совокупности признаков: цвете, аромате, упругости, весе и состоянии листьев. Уделив внимание этим деталям, можно выбрать действительно спелый и сладкий плод, который станет удачным дополнением праздничного стола и оправдает ожидания по вкусу и аромату.

