Покупатель перевёл деньги — и началось: один шаг перед договором с застройщиком спасает от долгостроя

Иногда застройщик выглядит безупречно ровно до момента, когда покупатель подписывает договор и переводит деньги. Но тревожные сигналы чаще всего появляются заранее — просто их нужно уметь увидеть. Один несложный шаг перед сделкой может сэкономить месяцы ожидания и уберечь от риска вложиться в долгострой. Об этом Pravda. Ru рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Первый фильтр — открытые данные о компании

Барсуков подчёркивает: ключевую информацию о застройщике не обязательно добывать "через связи" — она доступна в открытых источниках. Начать стоит с проверки судебных дел, исполнительных производств и упоминаний в СМИ. Всё это помогает понять, насколько устойчиво финансовое положение компании и нет ли признаков серьёзных проблем.

При этом эксперт предупреждает: само по себе большое количество судов ещё не означает, что застройщик близок к банкротству. Крупные игроки действительно часто участвуют в разбирательствах по самым разным причинам. Поэтому важно не считать иски, а разбираться, о чём они и какие там суммы.

"Любая информация о застройщике в целом общедоступна — нужно просто уделить время ее поиску. Проблемность может заключаться либо в банкротном состоянии, либо в его предпосылках. Стоит посмотреть, какие судебные дела ведет компания, есть ли исполнительные производства и на какие суммы они поданы. Важно не количество судов, а их содержание — крупные компании часто судятся по разным основаниям", — пояснил Барсуков.

Проверка сроков и качества — через опыт дольщиков

Финансовая стабильность — лишь одна часть картины. Не менее важно понять, как застройщик ведёт проекты на практике: соблюдает ли сроки, насколько качественно строит, как решает вопросы после сдачи. И здесь, по словам риелтора, лучше всего помогают отзывы дольщиков и "живые" обсуждения конкретных ЖК.

Речь не только о сайтах с отзывами, но и об открытых чатах и форумах — там чаще обсуждают реальные проблемы: переносы сроков, недоделки, коммуникацию с представителями компании. Именно такие детали нередко остаются за пределами официальных отчётов, но напрямую влияют на комфорт и на сроки получения ключей.

"Информацию о затягивании сроков и качестве домов можно найти на форумах или в телеграм-каналах конкретных жилых комплексов. Там жители делятся своим опытом и часто рассказывают о проблемах, которые не отражаются в официальных отчетах. Такая "детективная" работа позволяет заранее понять, насколько застройщик надежен", — отметил эксперт.

Один простой шаг, который снижает риск

Если свести совет к одному действию, то это "быстрый аудит репутации" до сделки: совместить проверку открытых данных с изучением отзывов по конкретным проектам. Такой подход позволяет увидеть не рекламный образ, а реальную картину — как компания ведёт себя в кризисных ситуациях и насколько дисциплинированно сдаёт дома.

Посмотрите судебные дела и исполнительные производства, оценивая содержание и суммы. Проверьте, как застройщик сдавал прошлые объекты: были ли задержки и какие претензии по качеству. Загляните в чаты и форумы нужного ЖК, чтобы понять, о чём спорят люди "на земле".

Барсуков отмечает: внимательная проверка до покупки — это не паранойя, а разумная защита от финансовых рисков. Такой шаг помогает заранее отсеять сомнительные варианты и выбрать застройщика, с которым вероятность неприятных сюрпризов заметно ниже.